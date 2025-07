„Rozwodnicy” staną w rozkroku pomiędzy komedią obyczajową i zaangażowanym kinowym śledztwem, które prowadzi donikąd 4

„Dlaczego mamy wycofać wniosek, skoro i tak przegraliśmy rozprawę?” – docieka blisko pięćdziesięcioletnia Małgosia. Jej były mąż poprosił ją o unieważnienie ślubu kościelnego, jaki wzięli ćwierć wieku temu. Oboje dawno się rozstali, poukładali sobie życie i zagnieździli w nowych związkach. Byli partnerzy wychowują jednak wspólnie, choć na dystans, niemal dorosłą już córkę. Jacek znalazł ukojenie u boku o wiele młodszej partnerki. Teraz zależy mu, by sfinalizować tę relację kolejnym ślubem kościelnym. Kłopot w tym, że taki już niegdyś zawarł. Małgorzata spełnia się życiowo. U boku Andrzeja powodzi jej się całkiem nieźle. Propozycja Jacka zaskakuje ją. Dawny sentyment wybudził się z letargu i Małgosia gotowa jest pójść na rękę byłemu chłopakowi. Przed obojgiem jednak żmudna procedura. Kościół chętnie przyjął młodych ludzi w swoje podwoje, ma jednak problem z ich świadomą stamtąd ucieczką. Eksmałżonkowie gubią się podczas przesłuchań przed komisją, jaka może z im ociąganiem udzielić rozwodu. Konserwatywny konwentykiel nalega jednak, żeby petenci z niezrozumiałych przyczyn wycofali wniosek.

Wczytywanie... Rozwodnicy (2024) - Magdalena Popławska, Wojciech Mecwaldowski

„O, głupkowaty uśmiech, to po wódce” – wskazuje komisji kościelnej Małgorzata. „Tu mnie mdliło” – uzupełnia Jacek. Wszyscy wspólnie oglądają film ze ślubu wyżej wymienionych. Archiwalny dokument ma wykazać ułomności zawartego małżeństwa. Na tym opiera się szyta grubymi nićmi podstawa do unieważnienia związku. Jacek wymyślił, że pretekstem strawnym dla kościelnej komisji będzie fakt, iż pan młody był pijany podczas zawierania sakramentów. Teraz zainteresowani usiłują wykazać, że w trakcie przysięgi mężczyzna słaniał się na nogach, dlatego związek nie ma mocy więżącej. „Ile razy państwo się bzykali?” – nie dowierza Małgorzata, wypełniając rubrykę podsuniętą przez komisję. Jedno z pytań zawiera akapit zgoła absurdalny. „Zaraz będą cię pytali, ile miałaś orgazmów” – dogaduje drugi mąż Małgorzaty. Andrzej dotąd wstrzemięźliwie odnosił się do działań obecnej żony. A nawet i teraz stoi wyrozumiale na uboczu, widząc zaangażowanie Małgorzaty w próby unieważnienia jej byłego związku.

Rozwodnicy to propozycja czysto rozrywkowa, w której odnajdowanie przytyków wobec parafialnej biurokracji nie ma większego sensu. Uporczywość, z jaką kościół wzdryga się przed pozbyciem wpisanych w jego łono członków, jest powszechnie znana. Zadaniem komedii nie będzie jednak udowodnienie faktu, że katolicka hierarchia utrudnia z premedytacją odpływ wiernych ze swojej długo budowanej struktury. To żmudne, niewdzięczne i bezprzedmiotowe zadanie. Panowie Michał Chaciński i Radosław Drabik podjęli się jednak tego ćwiczenia na wydolność, solidarnie mnożąc przykłady proceduralnych nonsensów. Rozwodnicy staną więc w rozkroku pomiędzy komedią obyczajową i zaangażowanym kinowym śledztwem, które prowadzi donikąd. Pierwszego z tych gatunków reżyserzy nie stępią przesadnie ostrzem swojej satyry, drugiego nawet nie zdołają musnąć.

Wczytywanie... Rozwodnicy (2024) - Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Popławska

„Zrozumcie państwo: teraz jest tyle tych rozwodów, że gdyby każdy unieważniał…” - wymownie zawiesza głos pozornie spolegliwy członek nieprzyjaznej komisji kościelnej. Jackowi zależy na korzystnym rozstrzygnięciu, Małgosia zeznaje od niechcenia, wyłącznie po to, by pójść na ręką byłemu chłopakowi. Jeśli uda im się przekreślić postanowienia przeszłości, otrząsną się z niesmakiem. Gdyby polegli na froncie z bezduszną literą prawa kanonicznego, pozostaną wrogami tej instytucji, jaką kiedyś gorliwie wynosili na piedestał.