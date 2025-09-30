„The Smashing Machine” będzie wierną opowieścią o tych, co wyznaczyli dzięki społecznym oczekiwaniom pionierski szlak, płacąc przy tym bolesne koszty osobiste. 6

Gdy boks, judo, zapasy czy karate ograniczyły zakres swoich możliwości publicznej ekspozycji, wymyślono mieszane sztuki walki, które swoją atrakcyjnością zaczęły podbijać wyobraźnię łaknących emocji widzów. Mark Kerr był w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku pionierem widowisk z użyciem tego typu konkurencji. Mocno zbudowany, dodatkowo „napakowany” wspomagaczami oraz wysportowany fighter szybko zdobył popularność jako pogromca w nowej formule rywalizacji. Początkowo niekończące się sukcesy ugruntują w Marku przeświadczenie, że tak będzie zawsze. Prestiżowy turniej przegrany na ostatniej prostej dowiódł, iż tak jednak się nie stało. Marco jest zorientowany na realizację kariery już tylko w nowym formacie. Jemu się poświęcił, ten realizuje. Wspólnikiem, przyjacielem, ale też i rywalem pozostaje Mark Coleman. Rodacy uzupełniają się na ringu, choć Kerr zbyt uporczywie brnie po ścieżce zatracenia we własnych ambicjach. Gdy te nadwątlą zdrowie, ulgę przyniosą środki przeciwbólowe.

„Nie znam tego człowieka!” - wyrzuca Kerrowi jego żona. Dawn podporządkowała się karierze męża. Najpierw świętowała jego sukcesy, potem znosiła widok używek przewalających się w toaletowej apteczce, następnie usiłowała wyperswadować swojemu mężczyźnie, że droga, jaką obrał, nie wróży powodzenia. Popadający w uzależnienie od kolejnych porcji uśmierzających Mark staje się agresywny. Każde kolejne wyzwanie nakręca championa do jeszcze większego wysiłku oraz przyjęcia wzmożonych dawek zastrzyków dopingujących. „Muszę być jak laser, nie latarnia” - tłumaczy podczas wywiadu Mark. Wysłuchujący gwiazdora dziennikarz doprasza się o uściślenie wywodu. „Latarnia rzuca światło szeroko, laser działa precyzyjnie” - wyjaśnia Mark. On sam jednak skupił swoje aktywności na jednym tylko celu. Walka ma być remedium na wszystkie problemy życiowe, a te kuleją. „Wkurwia mnie!” - żali się Dawn przyjaciółce, utyskując na powtarzające się stany ekscytacji małżonka. Wspólnych dzieci się para nie doczekała. Zdrowie zaś mistrza ringu sukcesywnie utyka.

Wyczynowa wyobraźnia wywindowała społeczne potrzeby do rangi niezrozumiałych, coraz bardziej abstrakcyjnych. Gdy kolejni desperaci zdecydowali się za pieniądze walczyć na gołe pięści z porzuceniem niemal elementarnych reguł, oglądalność tego typu jatek poszybowała wzwyż. Lukratywne kontrakty dla aktorów takich przedstawień rosnąć zaczęły okazale, przyciągając do nowej formuły całą rzeszę chętnych adeptów. Smashing Machine będzie zatem wierną opowieścią o tych, co wyznaczyli dzięki społecznym oczekiwaniom pionierski szlak, płacąc przy tym bolesne koszty osobiste. Film w reżyserii Benny'ego Safdiego oferuje siłą rzeczy podaż krwawej nawalanki dokonanej na ringu oraz spory ładunek wartości dodatkowej, jaką zawodnicy ponieśli, wikłając się w szemraną z punktu widzenia zdrowego rozsądku przygodę. Dla myślących racjonalnie obserwatorów okazała się ona niewarta sutych nawet jak na owe czasy honorariów. Dosadne wybrzmienie takiej nuty to chyba kluczowa zdobycz filmu Benny'ego Safdiego.

„Normalnie się nie zawiesza.” - roni łzy bezradności w szpitalną kołdrę sponiewierany po wyniszczającej walce Kerr. Coleman cierpliwie wysłuchuje zdewastowanego fizycznie przyjaciela. Każde poświęcenie będzie tu prędzej czy później domagało się ofiar. Kerr wprowadzając w swoje żyły coraz to nowe zastrzyki przeciwbólowe, obniżył odporność na cierpienie. „Zależy im na nokautach” - usłyszy już wtedy, gdy chwilowo stanie na nogi. Federacje chcą uatrakcyjnić kolejne widowiska, domagając się efektownych fajerwerków. A końca ludzkiej w tym względzie inwencji wciąż nie widać.