Paul Thomas Anderson przez lata budował wizerunek filmowego demiurga. Reżysera, który potrafi zarówno wnikliwie portretować jednostkę, jak i uchwycić szerszy pejzaż społeczny. W filmie Jedna bitwa po drugiej sięga po współczesność i politykę. No i tu właśnie zaczynają się schody.

Wczytywanie... Jedna bitwa po drugiej (2025) - Teyana Taylor, Sean Penn (I)

Film otwiera się obietnicą czegoś naprawdę mocnego: przemocą, absurdem i deklaracją wojny wygłaszaną przez postać o imieniu Perfidia Beverly Hills, która jest grana przez Teyanę Taylor. Początek kipi energią, wygląda jak zwiastun do filmu, który nigdy w pełni nie powstanie. Bo niestety to, co później oglądamy, to bardziej seria efektownych momentów niż spójna wizja. PTA zachowuje się jak dziecko w sklepie z zabawkami - tu trochę kina politycznego, tam pulp, jeszcze rzut oka na groteskę, a na deser odrobina farsy. Problem w tym, że żadna z tych zabawek nie zostaje naprawdę odpakowana.

Pod warstwą ironii i groteski kryje się potencjalnie ważny komentarz o tym, jak system wchłania, rozbija i ośmiesza każdy akt oporu. Szkoda tylko, że Anderson gubi się w kliszach rodem z lat 70. Jego rewolucjoniści to bardziej karykatury niż ludzie z krwi i kości, a faszystowska machina działa raczej jak banda komiksowych dziwaków niż realne i przerażające zagrożenie. Widz, zamiast mierzyć się z pytaniem "co to mówi o naszym świecie?", raczej czuje się, jakby oglądał satyryczny spektakl na szkolnej akademii.

Wczytywanie... Jedna bitwa po drugiej (2025) - Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro

Nie znaczy to, że film jest porażką. Obsada ratuje wiele scen. Leonardo DiCaprio i Benicio del Toro bawią się swoimi rolami z wyraźną frajdą, Teyana Taylor wystrzeliwuje ekranową energią, a Sean Penn dostarcza takiej dawki szaleństwa, że nie wiadomo, czy to jeszcze rola, czy już pastisz samego siebie. Technicznie też nie ma się do czego przyczepić. Kamera Paula Thomasa Andersona wciąż potrafi przyspieszyć puls, szczególnie w sekwencjach akcji. Ale im dłużej trwa ta 162-minutowa jazda, tym wyraźniej czuć, że zamiast politycznego manifestu dostaliśmy spektakl frustracji i cynizmu.

Najbardziej bolesne jest jednak to, że Jedna bitwa po drugiej nie znajduje odwagi, aby naprawdę zanurzyć się w chaosie współczesności. Anderson flirtuje z radykalizmem, ale zawsze w bezpiecznej odległości i kończy na familijnym finale, który wygląda jak wymuszona pocztówka. W czasach, gdy popkultura potrafi mówić serio o cenie walki z faszyzmem, PTA ucieka w ironiczny uśmiech i puszcza oko.

Wczytywanie... Jedna bitwa po drugiej (2025) - Chase Infiniti

Jedna bitwa po drugiej to kino efektowne, momentami błyskotliwe, ale przede wszystkim rozproszone i tchórzliwe w swojej wymowie. PTA udaje rewolucjonistę, i tyle. Film bawi, prowokuje i frustruje jednocześnie, a po seansie zostaje pytanie, czy to rzeczywiście manifest na miarę naszych czasów, czy raczej stylowa pocztówka z przeszłości, przebrana za coś odważnego.