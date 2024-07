„Blue Lock the Movie – Episode Nagi” są sportową animacją powstałą w bliżej niesprecyzowanym celu 3

„Chcę grać w grę i się obijać” - oznajmia z niewyszukaną szczerością Seishiro Nagi. Chłopak jest zahukanym licealistą. Sprawia wrażenie wycofanego, skromnego i sfrustrowanego. Nagi nie ma wielu przyjaciół, właściwie żadnego. Swoje problemy przeżywa w samotności i skrytości ducha. Nowa szkoła i jej wymogi go przerastają. Sprzyjające okoliczności pozwalają Seishir’emu nieoczekiwanie wyrwać się z marazmu. Dotąd maksymą chłopaka było rutynowe zdanie brzmiące obezwładniająco negatywnie: „to kłopot”. Jak zatem skutecznie egzystować w młodym wieku, kiedy przywilejem są pogoda ducha i dynamika wewnętrzna, skoro na wstępie przyjmuje się postawę zgoła defensywną? „Poproszę hamak” - mówi Nagi. I wcale nie jest to wystylizowana poza. Młodzieniec, choć dotychczas niczego w życiu nie osiągnął, już ma tendencje do spoczywania na laurach. Chyba tylko cud może wytrącić Seishir’ego z mentalnego letargu.

Projekt Bluelock doczekał się szeroko reklamowanej renomy. To akademia szkoląca przyszłych piłkarzy. Stąd wychodzą tylko najlepsi. Warunki do spełnienia kryteriów są dwa: talent i determinacja. Seishiri pierwszego dotąd nie zdradzał, drugiego nie zna wcale. Mikage Reo, kolega z klasy, zaraził Nagiego pomysłem wstąpienia do akademii. Seishiro, wprawdzie bez entuzjazmu, przystał mimo wszystko na propozycję kumpla. W nowym miejscu czekają Nagiego nieznane dotąd wyzwania. Tu nie można rzec: „to kłopot”. Takie deklaracje są sprzeczne z dewizą miejsca, do którego się aspiruje. Pierwszym wyzwaniem dla nowych członków Bluelock będzie test na ego. Seishiri dotychczas nie wykazywał znamion postaw egocentrycznych. Tu musi się pokazać jako ktoś zachłanny na aplauz kibiców, żądny uznania i splendorów. „Nie może być dwóch najlepszych” - podsyca nieśmiałość w zagubionym koledze Reo. On sam sam jest nakręcony, by wyrwać z życia ile się tylko da. Seishiri musi definitywnie zapomnieć o grze w grę i bezcelowym obijaniu się

Blue Lock the Movie – Episode Nagi są sportową animacją powstałą w bliżej niesprecyzowanym celu. Nie brak w niej imitacji ukazującej rywalizację boiskową. Gęsto wystąpią tu zwarcia, faule, strzały oraz popisy wirtuozerskie. Reo i Seishiri przechodzą kolejne kręgi wtajemniczenia w świat wyczynu. Zabraknie konsekwentnie tylko sensu tych działań. Cały misterny cel historii w reżyserii Shunsuke Ishikawy strawny będzie od biedy jedynie w systemie 4D, który gwarantuje jakie takie emocje. Bujane na resorach fotele, strumienie wiatru smagające z lewa i prawa, refleksy reflektorów, dymy wzniecane w nieoczekiwanych momentach… Wszystko to jest w stanie ewentualnie przykryć jałowość myśli wiodącej, lub bardziej jej braku, cechującej film Blue Lock the Movie – Episode Nagi. On sam zostanie brutalnie wyhamowany zanim nastąpi oczekiwane jego podsumowanie. Zdarzy się to zupełnie tak, jakby reżyser tego dzieła samokrytycznie skapitulował przed spodziewaną i nieuchronną klęską. Skoro jednak tego nie zrobił, po co w ogóle zaczynał bajanie o korzyściach płynących z rywalizacji, której sam zaniechał?

„Jak nie jem, nie muszę myć zębów” - oznajmia bezradnie Seishiri jeszcze przed mentalną metamorfozą. Chłopak podjął rękawicę rzuconą mu przez przyjaciela. Sport wykrzesał z abnegata nieznane wcześniej siły witalne. Zęby jednak należy myć codziennie. Nie tylko na okoliczność krótkiego, życiowego zrywu ambicjonalnego.

