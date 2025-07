„Wiosna Juliette” jest letnim przeglądem archaicznych slajdów, które zacinają się w nieco utykającym ze względu na przeterminowany okres gwarancji rzutniku 5

„Trudno utrafić z solą w zapiekance” – orzeka ktoś z rodziny Juliette. Podczas kolacji zebrało się całe żyjące, wielopokoleniowe grono domowników. Juliette przyjechała tu, by nasycić się smakiem dzieciństwa. Sama mieszka w innym mieście. Tam Juliette wiedzie się rozmaicie. Dobrze w sferze zawodowej, umiarkowanie w osobistej. Gdy sędziwa babcia w celach ćwiczeń pamięciowych zacznie wymieniać kolejnych partnerów Juliette, ta nieraz uśmiechnie się spontanicznie, częściej skrzywi. 35-latka narzeka na dolegliwości menstruacyjne oraz skoki ciśnienia. Życie na luzie z dala od problemów rodzinnych jest pozornie lekiem dającym gwarancje bezstresowej egzystencji. Dziewczynę ciągnie jednak do matecznika, gdzie dorastała, z jakim wiążą ją zapamiętane i ulotne wspomnienia. Na miejscu zastanie dziadka, który chętnie nuci rewolucyjną pieśń Luisa Llacha, zrzędliwą babcię, chadzającą „na boki” energiczną mamę, znajdującą pomiędzy biznesowymi obowiązkami chwilę na uśmierzenie deficytów małżeńskich karesami z jowialnym kochankiem. Jest też safandułowaty tata oraz małoletnie rodzeństwo Juliette. Gdy przyjdzie im jednak wspólnie siąść do oficjalnej kolacji, zamiast przemówić ludzkim głosem, przerzucają się komunałami o zawartości soli w zapiekance.

Juliette chciałaby odwiedzić swój stary pokój. Zamieszkujący go obecnie czarnoskóry Pollux nie ma nic przeciwko temu. Lokator prowadzi życie ascetyczne. Nie posiada rodziny, a jedyną bliską mu istotą jest małe kaczątko, nieporadnie poruszające się po dawnym lokum Juliette. Zarówno ona jak i Pollux odczuwają syndrom niespełnienia w bliskich relacjach. Kaczka może stanowić substytut niezrealizowanych funkcji opiekuńczych. Juliette swoim piórem odwzorowuje na białych kartkach rysunki bliskich – bohaterów opowieści z przeszłości. Znajdą się tam wszyscy, których znała, w pozach, jakie zapamiętała. Okazuje się, iż podstawowy element zatarł się nieoczekiwanie w głowie dziewczyny, która na co dzień wykazuje się ponadprzeciętną inwencją twórczą. Można przechodzić do porządku dziennego, deliberując wspólnie nad niedosoloną tartą, ważne kwestie jednak skutecznie zamilczając.

Z powrotu Juliette w łono spodziewanej sielanki dzieciństwa niewiele wyniknie poza emocjami, jakie targają dziewczyną. Prawda, która tu czeka ilustratorkę bajek dla dzieci, już tak krzepiąca nie będzie. Juliette w zgodzie ze swoim zawodem starała się podkoloryzować świat opowieści kierowanych wobec małoletnich czytelników swoich prac. Własną biografię tak bardzo wyidealizowała, że zgubiła po drodze wątek zasadniczy. Obiad rodzinny, nawet ten spożyty po latach, ogranicza się do celebrowania gładkich wspomnień i aktualnych kurtuazji okolicznościowych. Wiosna Juliette bardzo nieśmiało wykaże cechy satyry międzypokoleniowych zderzeń mentalnych. Jest raczej letnim przeglądem archaicznych slajdów, które zacinają się w nieco utykającym ze względu na przeterminowany okres gwarancji rzutniku.

„Też mieliśmy kaczkę i zjedliśmy ją na Boże Narodzenie” - wypali obcesowo dziadek, gdy Juliette wygada się o losach kaczuszki – ulubienicy Pullux i swojej. Wrażliwość jest przypisana do wieku? Dziadek w skrytości swojego pokoju nuci buntowniczą, antyfrankistowską pieśń sprzed pokoleń. Co jednak, gdy kaczka będzie niedosolona?