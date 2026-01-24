Jest to widowisko, które momentami działa jak thriller, momentami jak techno-farsa, a chwilami jak niepokojący manifest nieświadomie usprawiedliwiający totalną inwigilację. 5

Naszła mnie taka myśl pisząc ten tekst, że film zatytułowany przez polskich tłumaczy, jako "90 minut do wolności" (w oryginale "Mercy") oglądało się lepiej, niż wypada o nim myśleć na kilka godzin po seansie. Serio. Timur Bekmambetov bierze na warsztat temat nośny, aktualny i potencjalnie piekielnie niebezpieczny. Otóż głównym nośnikiem tej historii kryminalnej jest sąd oparty wyłącznie na sztucznej inteligencji, wydający wyroki śmierci na podstawie globalnej bazy danych, monitoringu i statystyki. Dodatkowo reżyser robi z tego widowisko, które momentami działa jak thriller, momentami jak techno-farsa, a chwilami jak niepokojący manifest nieświadomie usprawiedliwiający totalną inwigilację.

Tak, jak wspomniałem - punkt wyjścia jest zarazem prosty i nośny. Akcja została umiejscowiona w niedalekiej przyszłości. System penitencjarny się zapchał, przestępczość rośnie, więc ludzkość oczywiście idzie na skróty. Powstaje sąd AI, uosobiony przez "Sędzinę Maddox" (w tej roli Rebecca Ferguson), byt doskonały, chłodny, nieomylny... przynajmniej w teorii. Oskarżony dostaje 90 minut, aby obniżyć statystyczne prawdopodobieństwo swojej winy poniżej magicznego progu. Jeśli się nie uda, to wówczas czeka go egzekucja. Na właśnie na tym krześle ląduje Chris Raven (Chris Pratt), detektyw oskarżony o zamordowanie żony, który był jednym z tych stróżów prawa, który zapoczątkował osąd za pomocą sztucznej inteligencji. W jego przypadku AI wylicza, że jest on w 96,5% winy morderstwa.

I tutaj muszę przyznać uczciwie, że przez pierwszą połowę filmu ten koncept naprawdę działa. Jest klaustrofobicznie, nerwowo, momentami nawet intensywnie. Bekmambetov sprawnie żongluje popularną w ostatnim czasie konwencją screenlife - widzimy świat przez kamery, bodycamy, monitoring miejski, telefony, interfejsy. To formalnie ciekawy kolaż, który dobrze oddaje rzeczywistość późnego kapitalizmu nadzorowanego przez algorytmy. Problem w tym, że im dłużej trwa ten seans, tym wyraźniej widać pęknięcia w scenariuszu.

Odniosłem wrażenie, że "90 minut do wolności" chciałby być czymś więcej niż tylko popcornowym thrillerem. Niestety twórcom brakło odwagi, aby naprawdę zająć stanowisko. Film zadaje ważne pytania, bowiem zahacza o granice technologii, odpowiedzialność AI, prywatność danych i automatyzację przemocy, ale za chwilę, kiedy dochodzi do kulminacyjnego momentu ucieka w banał. Czy sztuczna inteligencja może się pomylić? Jasne, że tak, ale spokojnie, na końcu przeprosi. To właśnie tu pojawia się największe niebezpieczeństwo tego filmu. Nie w tym, że "90 minut do wolności" jest głupi, bo taki czasami bywa, momentami wręcz absurdalnie, ale w tym, że normalizuje myśl, iż maszynowy osąd życia i śmierci jest okej, jeśli tylko algorytm ma dobre intencje. Film nie rozlicza systemu, nie demaskuje go do końca, tylko łagodzi wymowę. A to stanowczo za mało, jak na temat o takim ciężarze.

Chris Pratt wypada solidnie, choć daleko mu do charyzmatycznego protagonisty, którego chciałoby się bezwarunkowo bronić. Jego bohater nie jest kryształowy, bowiem w tle jest alkohol, przemoc domowa i życiowe błędy. I to akurat działało na korzyść filmu. Problem w tym, że scenariusz nie potrafi z tej ambiwalencji wyciągnąć dramatycznych konsekwencji. Wiemy, że Chris Raven ostatecznie musi przetrwać, więc napięcie systematycznie się rozładowuje. Druga z gwiazd filmu, czyli Rebecca Ferguson zostaje całkowicie zmarnowana. Nie dlatego, że źle gra. Po prostu jej postać to najbardziej wiarygodny element tego świata - zimna, precyzyjna, niepokojąco ludzka w swojej bezduszności. I właśnie dlatego boli, że film nie pozwala jej być czymś więcej niż efektownym awatarem. Potencjał na naprawdę przerażającą figurę władzy zostaje sprowadzony do kolejnego gadżetu narracyjnego.

Są też momenty, że "90 minut do wolności" nie wie do końca czym chce być. Sceny aresztowania wyglądające jak komediowe skecze, a do tego w kierunku idą też czasami dialogi, które mają rozładować napięcie. Ale to nie działa tak jak powinno ponieważ za chwilę twórcy znowu budują nam obraz poważnego kina. No i dochodzi jeszcze finałowy trzeci akt, który całkowicie się rozsypuje. Ffabularne wolty są tak rozpaczliwe, że ciężko to traktować z należytą powagą.

Na pewno trzeba pochwalić techniczny aspekt filmu, który jest, co najmniej poprawny i wizualnie interesujący. Wizja świata totalnej inwigilacji jest bardzo spójna, a sama konwencja screenlife widać, że została wykorzystana świadomie i z pomysłem. Dodatkowo ten film świadomie bombarduje widza bodźcami. Migające interfejsy, powiadomienia, okna, procenty i wykresy - tego jest tak dużo, że można poczuć się przytłoczonym, ale o to właśnie chodziło. Skala tego wszystkiego pięknie kontrastuje z bezsilnością bohatera.

"90 minut do wolności" to film z intencjami, ale bez odwagi. Thriller, który chciał być ostrzeżeniem, a kończy jako rozmyty komentarz epoki algorytmów. Oczywiście można się przy nim nieźle bawić, jeśli nie analizuje się go zbyt głęboko. Problem w tym, że to akurat ten typ historii, który powinien prowokować do myślenia.