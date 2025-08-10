„Zakręcony piątek 2” w reżyserii Nishy Ganatry nie przyniesie mimo kondensacji pomysłów już przećwiczonych bonusów pod postacią nowych i odkrywczych walorów komediowych 5

Anna podczas wspólnej wywiadówki poznała Erica. Rodzice wpadli do szkoły wysłuchać uwag na temat swoich córek. Chwilowo obie znalazły się w tym samym mieście. Londyn i Los Angeles dzieli jednak dystans wielu tysięcy kilometrów. Anna i Eric zakochują się w sobie i szybko podejmują decyzję o wspólnym życiu. Jak jednak pogodzić nastoletnie dzieci, które nie pałają wobec siebie sympatią? „W Londynie avocado jest droższe od sztabki złota” - upomina zauroczoną nowym partnerem mamę nastoletnia Harper. Wszyscy wspólnie udadzą się do wróżki, która powinna zdefiniować nieokreśloną przyszłość naprędce zawartego związku. Efekt jest niezamierzony. Tess, Anna oraz Harper i Lily obudzą się w obcych sobie ciałach. Od teraz będą mogły spojrzeć na siebie łaskawszym okiem. Dotąd spierały się wzajemnie, teraz zobaczą w bliźnich siebie same, tylko w innych konfiguracjach cielesnych. Zauroczona nowym partnerem, a w nieodległej przyszłości mężem, Anna zostanie podmieniona w swoim jestestwie znacznie młodszą pasierbicą. Z tej perspektywy będzie mogła zweryfikować wybór, którego niebawem powinna dokonać.

Wczytywanie... Zakręcony piątek 2 (2025) - Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan

Witalna Tess, mimo niemłodego wieku, także otrzyma „baterie” młodszej wnuczki. Czy ten zastrzyk jeszcze wznieci temperament i tak żywotnej oraz wszędobylskiej babci? Z kolei nastolatki zmierzą się z problemami, jakie dopiero czekają na nie w dalekosiężnym horyzoncie czasowym. Jak wybrną z tego zaskakującego rozdania? Łamanie w krzyżu i kłopoty ze wzrokiem to wszak kłopoty nieznane na tym etapie życia. Wszystkie cztery panie zaczną uczyć się „patrzeć z perspektywy drugiej osoby”. Taki dystans pozwoli zrozumieć innych, a także spojrzeć krytycznie na dotychczasowy bieg spraw. W tej optyce Los Angeles i Londyn nie odegrają kluczowej roli. Wizja powrotu do własnych osobowości wcale nie wydaje się przesądzona. W obecnej sytuacji można zatem zrewidować swoje stanowiska, uporządkować je i na nowo wyciągnąć z nich wnioski pro publico bono.

Zakręcony piątek 2 jest (jak nazwa wskazuje) kontynuacją wstępnej części tego samego widowiska. Minęło pokolenie i Anna już nie jest wyrzutem sumienia w kalkulacjach Tess. Obie kobiety są starsze o dwie dekady. Na świat przyszły ich córki i wnuczki. Nowa generacja domaga się prawa głosu i swoimi roszczeniami mebluje świat na własnych zasadach. Sytuacja okazuje się powtarzalna. I tym razem dojdzie do zamiany ról w materii ludzkiej, rozszerzonej jednak o kolejne żywoty. Spiętrzenie nieporozumień wywołane w filmie z roku 2003 można zatem zwielokrotnić, multiplikując je o kolejne przypadki absurdów. Zakręcony piątek 2 w reżyserii Nishy Ganatry nie przyniesie mimo kondensacji pomysłów już przećwiczonych bonusów pod postacią nowych i odkrywczych walorów komediowych. Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan rozwiną twórczo to, co rozpoczęły onegdaj. Przy spożytkowaniu doświadczenia i niesłabnącej energii niewykluczone, iż powtórzą ten manewr za kolejne dwadzieścia lat.

„Starzy ludzie nie potrafią słuchać” – zarzuca pokoleniom rodziców i dziadków krytyczna Harper. Lily skwapliwie przystaje na niniejszą diagnozę obyczajową. Czy przemądrzałe dziewczynki nauczą się trudnej sztuki empatii, gdy los zaskoczy je niespodziewaną reinkarnacją? Zaraz potem nastolatki snują wizję osób starszych, które podczas randek zapewne gadają o krasnalach ogrodowych. „Wszak każda epoka ma własny obyczaj i ład” – śpiewał niegdyś Bułat Okudżawa. Krasnale jednak niezmiennie pasują do każdej z epok.

Dziękujemy za seans sieci Cinema City