Skromniejsza, ale dojrzalsza odsłona Westeros. Świetna chemia bohaterów i konsekwentny ton wynagradzają krótszy format. To ma serce i charakter. 8

Po widowiskowym przesycie smokami i politycznym rozgardiaszu, którym żyły zarówno "Gra o tron", jak i "Ród smoka", nowa odsłona uniwersum wybiera zaskakująco skromną drogę. "Rycerz siedmiu królestw" rezygnuje z rozmachu na rzecz intymnej opowieści o jednym rycerzu i jego giermku. To nie epopeja o losach królestw, lecz historia o honorze, ambicji i konsekwencjach wyborów osadzona w świecie, który po raz pierwszy od dawna nie musi eksplodować co pięć minut, aby przyciągnąć uwagę.

Serial śledzi losy Ser Duncana zwanego Dunkiem, wędrownego rycerza, który po śmierci mistrza postanawia spróbować szczęścia w turnieju w Ashford. Na drodze spotyka bystrego chłopca zwanego Jajem, którego niechętnie bierze pod swoje skrzydła. Niewinny z pozoru epizod turniejowy szybko przeradza się w konflikt z przedstawicielami rodu Targaryenów, a seria decyzji podszytych uporem i prostolinijnym poczuciem sprawiedliwości prowadzi do eskalacji, która kulminuje w sądzie siedmiu.

Największym atutem produkcji jest konsekwencja tonu. Twórcy świadomie ograniczają skalę wydarzeń, zawężają perspektywę i pozwalają historii oddychać. Westeros okazuje się ciekawsze, gdy zamiast bitew oglądamy rozmowy przy ognisku, napięcie między rodami czy milczące rozczarowanie bohatera, który zaczyna rozumieć, że pieśni o rycerzach rzadko opisują rzeczywistość. Reżyseria stawia na realizm. Jest brud, kurz i fizyczność turniejów. Sekwencje pojedynków są czytelne i dobrze rozpisane dramaturgicznie, zwłaszcza w odcinku piątym, gdzie napięcie budowane jest metodycznie, bez tanich skrótów. Produkcyjnie to wciąż najwyższa liga HBO, gdzie kostiumy, heraldyka i scenografia tworzą świat wiarygodny i nieprzerysowany.

Relacja ser Duncana i Jaja to fundament serialu. Dunk jest prostolinijny, momentami naiwny, ale konsekwentny w swoim kodeksie. Jajo natomiast to inteligentny, przenikliwy, często o krok przed dorosłymi chłopiec, który wnosi lekkość i ironię. Dialogi między nimi są naturalne, nierzadko błyskotliwe, a chemia aktorów przekłada się na wiarygodność tej relacji. Trzeba jednak powiedzieć sobie uczcicwie, że nie wszystkie postacie drugoplanowe otrzymują równie dużo uwagi. Część z nich funkcjonuje głównie jako katalizator rozwoju głównego bohatera. Są niby zarysowani wyraźnie, lecz jednowymiarowo. Przy sześciu odcinkach to zrozumiałe, ale pozostawia niedosyt.

Wątek procesu siedmiu stanowi mocny punkt sezonu, nie tylko jako widowisko, lecz jako moralny test. Serial wyraźnie podkreśla, że honor ma cenę i nie zawsze przynosi nagrodę. Ta konsekwencja w prowadzeniu tematu nadaje historii spójność, której brakowało późniejszym sezonom "Gry o tron".

Problemem pozostaje jednak format. Odcinki trwające około 30–33 minut w przypadku slow fantasy są decyzją co najmniej dyskusyjną. Każdy epizod mozolnie buduje napięcie, po czym urywa się w momencie, gdy historia powinna jeszcze chwilę wybrzmieć. Cliffhanger co pół godziny działa jak fałszywy akord, nawet przy oglądaniu "ciągiem" struktura pozostaje zbyt poszatkowana i może trzeba było zrobić z tego po prostu dwugodzinny film?

Oprócz długości odcinków pojawia się jeszcze jeden zaskakujący problem, czyli przesadne eksponowanie fizjologii. Odgłosy jedzenia, plucia czy innych naturalistycznych detali bywają wyraźnie podkręcone w miksie dźwięku. Realizm ma swoje granice i tutaj momentami ociera się to o niezamierzoną groteskę.

Finał sezonu pozostawia mieszane uczucia. Z jednej strony domyka główny konflikt, z drugiej robi to w tempie mniej satysfakcjonującym niż wcześniejsze odcinki. Ostatnie minuty sugerują dalszy ciąg i kierunek rozwoju bohaterów, ale emocjonalna kulminacja mogła wybrzmieć nieco mocniej. Mimo wszystko "Rycerz siedmiu królestw" to dowód, że siła tego uniwersum nie leży wyłącznie w widowisku, lecz w dobrze napisanych postaciach i moralnych wyborach, które coś kosztują. Kameralna forma działa na korzyść historii, a relacja Dunka i Jaja nadaje jej autentyczne emocjonalne zaplecze. Niedosyt związany z długością odcinków paradoksalnie świadczy o jednym - chce się tu zostać dłużej.