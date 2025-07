„Koszmar minionego lata” miał straszyć wizją krwawych morderstw. W rzeczywistości jest jednak o wiele gorzej 4

Danica wraz z grupą przyjaciół szykuje się do ceremonii weselnej. Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Ojciec panny młodej wygłosi górnolotne przemówienie. Młodzi imprezowicze postanowili tymczasem świętować z dala od swoich posiadłości, ogrodów, fontann, usłużnych kelnerów, wynajętych klezmerów. Fetujący idą urwistą szosą. Przyjaciele Danici stanęli jednak nieopacznie na drodze przypadkowego kierowcy, który runął wraz ze swoim autem w czeluść zakrętu. Potencjalni współsprawcy umykają z miejsca wypadku. Wszyscy lojalnie zobowiązują się do zachowania krepującej tajemnicy. Mija dwanaście miesięcy. Danica otrzymuje wiadomość następującej treści: „wiem, co zrobiliście rok temu” – brzmią słowa zawarte w niewinnie opakowanej kopercie. Świadkowie tragicznego incydentu solidarnie decydują się milczeć w feralnej kwestii. Kolejni z nich jednak giną z ręki nierozpoznanego mściciela, który w przebraniu dokonuje kolejnych rzeźni na gronie przyjaciół i nie tylko.

Wczytywanie... Koszmar minionego lata (2025) - Jonah Hauer-King, Sarah Pidgeon (III), Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Tyriq Withers

„Jestem wdową, ale wciąż jestem sexy” – usiłuje okpić ironią smutek po zabitym mężu Danica. Mężczyzna z krótkim stażem małżeńskim zginął sieknięty ostrym narzędziem. Przyjaciele w niedoli usiłują się skrzyknąć, naradzić, przejąć inicjatywę wobec mściciela, który działa nie patrząc na rzeczywistą winę swoich ofiar. W miasteczku miała miejsce już blisko trzy dekady wcześniej podobna tragedia. Czy obecne zajścia mają związek z ówczesnymi? Prześladowani angażują w swoje poszukiwania bardziej doświadczonych mieszkańców prowincjonalnego Southport. Krwawe żniwo ściele się jednak chaotycznym i nad wyraz szerokim kręgiem. Coraz trudniej odnaleźć racjonalny pierwiastek, dla którego ofiarami stają się osoby przypadkowe. Młoda wdowa może przestać zawracać sobie głowę żałobą. Czego by nie zrobiła, dni jej oraz dowolnie wybranych bliskich osób mogą być policzone.

Koszmar minionego lata ma już długą tradycję obrastającą w remaki oraz coraz to nowe wersje tego samego wszak pomysłu. Obecny nie wyróżni się jakkolwiek na tle uprzednich. Arsenał atrybutów, w jakich zwykła się rozgrywać klasyka horroru, będzie tu zachowany, rozbudowany, a nawet wzmożony. W roli mściciela obsadzony zostanie osobnik szczelnie schowany pod rutynową garderobą rybaka. Ten dysponując ostrym hakiem nie zawaha się go użyć, tratując swoich wrogów penetrującym ukłuciem. Krew tryśnie soczyście ku przerażeniu następnych denatów na drodze sadysty. Akcja, jak na tę przypisaną rudymentom horroru, zbłądzi też i na cmentarz. Z obłych założeń charakteryzujących film w reżyserii Jennifer Kaytin Robinson paradoksalnie wymknie się zgrabnie motyw, dla którego sprawca zdecydował się eliminować swoje ofiary. Ten drobny, choć przecież zasadniczy element filmu nie jest w stanie mimo to podnieść jego rangi z produkcji nijakich do przynajmniej poprawnych.

Wczytywanie... Koszmar minionego lata (2025) - Jennifer Love Hewitt

„Myślałem, że to morderca, ale jest jeszcze gorzej” – mówi sama do siebie Julie na widok stojącego w progu Granta. Kiedyś byli parą. Teraz mężczyzna postanowił pomóc prześladowanej młodzieży Southport. Grant udał się więc do byłej partnerki, by razem swoim doświadczeniem wspomogli młodych i zażegnali wszechobecne zło trzęsące okolicą. Widok stojącego w drzwiach mężczyzny zdetonował Julię. Koszmar minionego lata miał straszyć wizją krwawych morderstw. W rzeczywistości jest jednak o wiele gorzej.

Dziękujemy za seans sieci Cinema City