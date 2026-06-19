Film w reżyserii Kane Parsons podejmuje polemikę wyznawców materii naukowej z piewcami świata irracjonalnego, niepoddającego się pragmatycznym definicjom

Clark miał być architektem. Coś nie poszło w ambitnych w planach czterdziestoletniego mężczyzny. Teraz Clark dorobił się własnego sklepu meblowego. Konkurencja w tej branży jest spora. Clark odwołuje się do prawideł marketingu, angażując parę dwudziestolatków, którzy nagrywają clipy reklamowe na rzecz firmy. Bobby i Kat umiarkowanie wierzą w powodzenie projektu swojego pryncypała, ale starają mu się pomagać w rozkręceniu działalności sklepu o nazwie „Imperium osmańskie”. Tam, co paradoksalne, Clark odgrywa rolę pirata namawiającego potencjalnych klientów do zakupu swoich mebli. Prywatnie też się nie układa w życiu czterdziestolatka. Właśnie odeszła od niego żona z małą córką. Clark zjawił się w gabinecie terapeutycznym. Mary od lat prowadzi praktykę psychologa. Clark zasiadł prawdopodobnie w takim miejscu po raz pierwszy. Sesja przebiegnie w napiętej atmosferze. „Wsadziłaś kogoś do psychiatryka?” - spyta poirytowany nazbyt rzeczowymi pytaniami, nie zawsze układającymi się po myśli pacjenta Clark. „Tylko, gdy było to konieczne” – odpowie lodowato Mary.

Wczytywanie... Backrooms. Bez wyjścia (2026) -

Pewnego dnia w sklepie zjawi się elektryk. Rutynowa kontrola ma na celu sprawdzanie bezpieczeństwa obiektu. Elektryk stwierdzi zasadnicze niedociągnięcia technologiczne. Bezpieczniki zlokalizowane w skrzynce awaryjnej zamontowane zostały wbrew procedurom. Clark, już po wizycie fachowca, sam spróbuje majstrować w skrzynce. W efekcie oświetlenie sklepu przestaje funkcjonować prawidłowo. Clark zaś przemierzając spore połacie magazynowe ze zdumieniem dostrzega ich wielowymiarowość oraz zaburzone granice pomiędzy pomieszczeniami. Zaskoczony właściciel bez trudu przenika przez ściany nośne do zakamarków, o których przedtem nawet nie miał pojęcia. Wracając na terapeutyczną sofę, Clark podzieli się swoimi wrażeniami. Mary potraktuje te wynurzenia niczym dalszy ciąg frustracji alkoholowej swojego klienta. „Jesteś trzeźwy?” – wypali bez ogródek terapeutka. Clark, by udowodnić swoje doświadczenia wczorajszych peregrynacji, angażuje do penetracji sklepu parę dwudziestolatków. Bobby i Kat zjawiają się tam wyposażeni w kamerę.

„Chciałem wyluzować” – tłumaczy się Clark. „Cały czas to robisz” – ripostuje Barbara, jego żona. Właściciel sklepu wrócił do domu pod wpływem alkoholu, urządzając karczemną awanturę. To być może było zarzewiem rodzinnego konfliktu, po którym żona z córką wyprowadziły się spod rodzinnego dachu. Cała ta scenkę odegrana zostanie na nowo w gabinecie terapeutki. Clark zagra samego siebie, Mary będzie imitować Barbarę. Backrooms. Bez wyjścia to nie pierwsza opowieść o niezbadanych ścieżkach zachwianej przez bezlitosny los wyobraźni. Tym razem to jednak nie tylko ofiara stanie się obiektem wyimaginowanych fiksacji. W ślad za nią podążą także inni. Kat oraz Bobby spróbują swoją kamerą uchwycić wymykającą się realiom rzeczywistość. Nawet pani psycholog zechce zweryfikować nieprawdopodobne relacje swojego klienta. Film w reżyserii Kane'a Parsonsa podejmuje polemikę wyznawców materii naukowej z piewcami świata irracjonalnego, niepoddającego się pragmatycznym definicjom. Aż do czasu pojawienia się napisów końcowych wynik tej batalii pozostał nierozstrzygnięty. Może dogrywka w tej dyskusyjnej materii cokolwiek zmieni. A jeśli nie, to choćby rzuty karne…