Dziewięć filmów, ponad dekada straszenia i oto docieramy do rzekomego Ostatniego namaszczenia w uniwersum "Obecności". Problem w tym, że najnowsza odsłona kasowej franczyzy bardziej przypomina wymęczoną mszę o siódmej rano w zimnym kościele niż finał grozy, który miałby wstrząsnąć widzem.

Reżyserujący Michael Chaves, który już wcześniej wprowadził tę franczyzę w kierunku bezpiecznego "jump scare show", ponownie dostarcza widowisko, które formalnie spełnia wszystkie punkty kontrolne takiego horroru - jest demoniczny artefakt (tym razem lustro), kilka skrzypiących podłóg, atakujący cień w półmroku i obowiązkowe opętanie. Brzmi znajomo? No właśnie. Od pierwszych minut czuć, że oglądamy powtórkę z rozrywki, jakby ktoś włożył scenariusze wszystkich Obecności do kserokopiarki i powielił wszystkie znane elementy z poprzednich odsłon.

Największą tragedią nie są jednak same schematy, ale proporcje. Zamiast horroru dostajemy rozciągniętą na 135 minut rodzinną operę z udziałem Warrenów i ich córki Judy. W teorii to miało być emocjonalne domknięcie wątków, ale w praktyce balans między rodzinnym dramatem a strachem wypada kompletnie źle. Gdy film powinien budować grozę, wjeżdża ckliwa rozmowa o miłości i przeznaczeniu. Gdy w końcu pojawia się demon, okazuje się, że komputerowe efekty specjalne nie są tak strasznie, jakby chcieli twórcy.

Patrick Wilson i Vera Farmiga tradycyjnie dźwigają tę franczyzę na barkach. Ich chemia wciąż działa i to dzięki tej dwójce nie miałem ochoty przedwcześnie opuścić sali kinowej. Problem w tym, że nawet oni nie są w stanie przykryć scenariuszowej mielizny. Historia Smurlów i ich nieszczęsnego lustra jest opowiedziana tak rozwlekle i bez polotu, że zamiast strachu pojawia się znużenie.

Czy są tu jakieś mocniejsze momenty? Owszem, do plusów na pewno należy zaliczyć prolog. Pierwsze kilkanaście minut faktycznie obiecuje coś intensywnego, nawet klimatycznego. Ale im dalej, tym bardziej mamy do czynienia z filmem, który wygląda jak autoparodia własnej serii. Horror ustępuje miejsca melodramatowi, a zamiast finału dostajemy letnie pożegnanie. Do tego nie z krzykiem, lecz ze smętnym westchnieniem.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie miał być rytuałem pożegnalnym, a wyszedł raczej pogrzeb z odgrzewanym cateringiem. Grozy tu niestety nie ma zbyt wiele. To film, który gra na sentymencie do Warrenów i cierpliwości widzów, ale nie oferuje niczego świeżego ani porządnie strasznego. Jeśli to faktycznie koniec tej serii, to trudno mówić o wielkim finale. To raczej smutny kondukt, w którym najstraszniejsza jest długość seansu.