Sprawne i momentami ujmujące sci-fi, które wybiera przystępność zamiast głębi i przez to nie zostaje na długo w pamięci. 7

Adaptacja powieści "Projekt Hail Mary" w reżyserii duetu Phil Lord i Christopher Miller to przykład współczesnego widowiska, które chce zjeść ciastko i mieć ciastko. Chodzi po prostu o to, aby taki film jednocześnie zadowolił szeroką publiczność i dodatkowo zachował pozory naukowej wiarygodności. Czy "Projekt Hail Mary" jest takim filmem, pytanie?

Wczytywanie... Projekt Hail Mary (2026) - Ryan Gosling, Sandra Hüller

Głównym bohaterem opowieści jest Ryland Grace (Ryan Gosling), nauczyciel fizyki, który budzi się na statku kosmicznym bez pamięci o swojej misji. Stopniowo odkrywa, że został wysłany w przestrzeń kosmiczną, aby rozwiązać problem zagrażający całej Ziemi. Konstrukcja narracji opiera się na odkrywaniu kolejnych informacji, zarówno o sytuacji globalnej, jak i o samym bohaterze, co początkowo buduje napięcie i ciekawość. Wraz z rozwojem akcji punkt ciężkości przesuwa się jednak w stronę relacji Grace’a z nieoczekiwanym towarzyszem podróży, co nadaje historii bardziej kameralny i emocjonalny wymiar.

Reżysersko Lord i Miller stawiają na przystępność. W pierwszym akcie dominują żarty i lekki ton, i chociaż humor jest intensywny, to nie zawsze trafia w punkt. Dopiero później film znajduje lepszy balans, kiedy reżyserzy pozwalają wybrzmieć scenom opartym na interakcji bohaterów i samotności w kosmosie. Problem w tym, że przy większych, bardziej spektakularnych fragmentach produkcja ma tendencję do nadmiernego prowadzenia widza za rękę, gdzie emocje są podkreślane zbyt wyraźnie, a dramaturgia bywa wymuszana.

Wczytywanie... Projekt Hail Mary (2026) - Ryan Gosling

Scenariusz zachowuje przejrzystą strukturę, gdzie mamy problem, a następnie rozwiązanie, co sprawia, że nawet przy niemal trzygodzinnym metrażu film pozostaje czytelny. Jednocześnie nie wykorzystuje w pełni potencjału materiału źródłowego Andy'ego Weira. Nauki jest tu mniej, niż można by oczekiwać, a cięższe i bardziej refleksyjne wątki dotyczące poświęcenia czy odpowiedzialności zostają potraktowane powierzchownie. Relacja centralna działa przede wszystkim dzięki swojej prostocie i czytelności, ale brakuje jej większych tarć czy nieoczywistych napięć, które mogłyby nadać jej głębi. Dodatkowo konstrukcja retrospekcji w drugiej połowie filmu wyraźnie spowalnia narrację, a finał sprawia wrażenie, jakby scenariusz nie potrafił zdecydować się na jedno, ostateczne domknięcie.

Najmocniejszym elementem pozostaje warstwa audiowizualna. Zdjęcia Greiga Frasera robią duże wrażenie - wnętrza statku są namacalne, a operowanie kolorem i światłem nadaje przestrzeni charakteru. Inspiracje kinem w rodzaju "Interstellar" czy "2001: Odyseja kosmiczna" są widoczne, ale nie dominujące. Film korzysta z tych wzorców, jednocześnie upraszczając ich język na potrzeby bardziej przystępnej narracji.

Wczytywanie... Projekt Hail Mary (2026) - Ryan Gosling

Na poziomie aktorskim całość opiera się głównie na Goslingu, który utrzymuje uwagę widza przez większość seansu. Jego bohater balansuje między nieporadnością a determinacją i mimo pewnych uproszczeń w scenariuszu, pozostaje wiarygodny. Sandra Hüller pojawia się w roli drugoplanowej, dostając kilka wyraźnych momentów, choć jej postać funkcjonuje głównie jako element konstrukcyjny fabuły. Aczkolwiek uważam, że to ona jest bohaterką najlepszej sceny w całym filmie, czyli momentu karaoke!

"Projekt Hail Mary" działa najlepiej w mniejszych, bardziej intymnych fragmentach, tam, gdzie opiera się na relacji i emocji, a nie na widowisku. Kiedy jednak próbuje być czymś więcej niż sprawnie opowiedzianą historią o przetrwaniu, zaczynają wychodzić na wierzch jego ograniczenia. To film, który ogląda się z przyjemnością, ale który jednocześnie dość szybko traci ciężar po seansie.