

„Tak ciężko pracowałaś na ten związek” - wzdycha przyjaciółka, widząc cierpienia Marii. Kobieta ledwo zakończyła rozwodem jedno małżeństwo, a już wdała się w kolejne. „Miał w sobie wolność, ja miałam dzieci” - wspomina Maria. Sigmund zaakceptował nową rolę. Przytulił nieswoje dzieci, niebawem doczekał się z Marią własnego. Dobrze rokujący związek zaczyna się psuć odkąd Sigmund wyjeżdża na niekończące się delegacje. Gromadka dzieci urosła liczebnie. Maria nie ma czasu na rozwiniecie własnych kwalifikacji zawodowych. „To musi być męczące… spanie w hotelu” – ironizuje kobieta po wyczekiwanym powrocie męża z długiej nieobecności. „Tak się dalej nie da” – oznajmia wreszcie Sigmund. Mężczyzna otrzymał dotychczas wolną rękę i swobodę osobistą. „Czas i przestrzeń posłużą nam obojgu” – usiłuje się wykpić gładką formułką ze wspólnej relacji Sigmund. „Przestrzeń prywatna i zawodowa… ty masz przynajmniej jedną z nich” – skwituje ten truizm Maria.

„To wyjęte z kontekstu” – zakrywa dłońmi twarz Maria. Wobec mediatorki Sigmund prezentuje nagranie wykonane telefonem. Na ekranie pojawia się miotająca przekleństwami matka ich wspólnego dziecka. Sigmund szuka argumentów rozwodowych i nawet teraz przygotował się formalnie na uzasadnienie ostatecznej decyzji. Maria nadal kocha swojego mężczyznę. Kobieta nie ma w zanadrzu żadnych rzeczowych dowodów na własną krzywdę doznaną w związku. Jedno, co przyszło do głowy Marii, to pomysł na zapanowanie nad emocjami. „Metoda kontroli gniewu” jako recepta zaczerpnięta z ofert internetowych cudotwórców nie zadziała od razu, o ile pomoże w ogóle. „Oddychaj przeponą” – podpowie doświadczona życiowo koleżanka. Najstarsza córka nie chce wniknąć w dylematy matki i woli kontestować jej postawę. Maria otwarła zbyt wiele problematycznych frontów, żadnego nie umie zamknąć. Sigmund pragnie czasu i przestrzeni. Dzieci domagają się kurateli, rynek pracy spokojnie może się obejść bez aktywności Marii.

Być kochaną podejmuje temat na tyle rozległy, że w swojej uniwersalnej misji niemal niemożliwy do błyskotliwej realizacji. Zwłaszcza takiej, która oparłaby się posądzeniom o płytkość penetracji i jałowe powielanie schematów. Duetowi Lisa Enes oraz Lilja Ingolfsdottir to przejście pewną nogą po linie rozciągniętej ponad poziomami banału udało się całkiem zgrabnie. Być kochaną oczywiście nie podrzuci nośnych gotowców na sytuację wyplątania się z toksycznego związku, bo takich „fiszek” właściwych na każdą opresyjną okoliczność film dać nie mógł. Obraz norweskich twórców przemycił za to w swoim bagażniku przećwiczoną chyba na taką okazję Helgę Guren w roli Marii. Aktorka nie sili się na zgrabnie wyeksponowane miny w kadrze kamery, a przeżywa swoją rolę lojalnie z jej bohaterką. W takim towarzystwie nawet brak odpowiedzi na kluczowe pytania, z jakimi zetrą się postaci filmu, zagubić w jego chaosie to sama przyjemność.

„On jest tym, co we mnie dobre” – przyznaje się do bezradności na kozetce u psychoanalityczki Maria. Sigmund wciąż znacząco milczy. „Czułam się jak twoja służąca” – usłyszy tymczasem Maria, gdy jako zbolała ofiara małżeńskiego niepowodzenia przyjdzie usłyszeć krzepiące formułki rodzicielskie. Mama sama zmagała się z wiarołomnym mężem. Wtedy nie usłyszała słów pocieszenia. Maria aż otworzy usta na powtarzalność sytuacyjną. Już nie wycisną łez z oczu kobiety słowa piosenki Jacquesa Brela „Tu ne me quitte pas”. Pora znaleźć coś dobrego w sobie. Bez oddychania przeponą.