"F1: Film" jest solidnym, dynamicznym kinem rozrywkowym, które mimo przewidywalnej konstrukcji, dostarcza emocji na odpowiednim poziomie. 8

Nigdy nie byłem fanem motosportów, tak F1: Film to projekt, który już na etapie zapowiedzi wzbudzał we mnie wielkie emocje. Powodów w zasadzie jest kilka, ale tym najważniejszym jest postać reżysera, czyli Josepha Kosinskiego. Twórca Top Gun: Maverick właśnie tym filmem sprawił, że czekam na jego kolejne projekty, jak dzieciaki na pierwszą gwiazdkę w święta Bożego Narodzenia. Filmowiec ponownie sięga po podobne reżyserskie narzędzia, czyli intensywną immersję wizualną i techniczny perfekcjonizm, który momentami przyćmiewa fabularne niedoskonałości.

Wczytywanie... F1: Film (2025) - Brad Pitt, Kerry Condon

F1: Film to historia Sonny'ego Hayesa (Brad Pitt), podstarzałego kierowcy wracającego na tor, która pod żadnym pozorem nie wywraca gatunkowych schematów. Zresztą każdy kto wybiera się na ten film i widział zwiastuny, raczej wie czego może się spodziewać i po co tak naprawdę kupił bilety do kina. Tak więc, otrzymujemy iście klasyczny portret sportowej odysei, która łączy bohatera ze złamaną przeszłością, młodego gniewnego pełnego ambicji i marzeń (Damson Idris jako Joshua Pearce) oraz drużynę walcząca o przetrwanie. Scenariusz napisany przez Ehrena Krugera nie ucieka od klisz. Jest mentor, jest uczeń, jest upadek i odkupienie, jest romans na zapleczu boksów. Jednak to, co mogło znużyć, broni się dzięki wykonaniu.

Największym atutem filmu jest realizacja sekwencji wyścigowych. Kosinski z właściwą sobie precyzją łączy dynamiczną kamerę z doskonale zsynchronizowaną ścieżką dźwiękową autorstwa Hansa Zimmera. Ujęcia z kokpitu, dźwięk silników przeszywający salę kinową IMAX i umiejętnie dawkowane napięcie sprawiają, że F1: Film miejscami przypomina bardziej doświadczenie sensoryczne niż tradycyjną opowieść. To produkcja, która faktycznie zyskuje na dużym ekranie, a w formacie IMAX wybrzmiewa pełnią swoich atutów i mam nadzieję, że właśnie ten format zdecydujecie się wybrać. Możecie być pewni, że pod tym względem nie zostaniecie zawiedzeni.

Wczytywanie... F1: Film (2025) - Javier Bardem, Brad Pitt

Ale wizualny aspekt widowiska nie jest jedynym elementem, który zasługuje na pochwałę z mojej strony. Brad Pitt, czyli największa gwiazda tego przedsięwzięcia, wieksza nawet niż sam reżyser, wnosi charyzmę i pewną dojrzałość, która jest prawdziwym ratunkiem dla prostej i schematycznej fabuły. I w przypadku tego aktora wystarczy być po prostu Bradem Pittem, żeby wszystko wyglądało i brzmiało, jak należy w tym konkretnym filmie. Dużo trudniejsze zadanie dostaje natomiast Damson Idris, który ma grać młodzieńczą brawurę bez popadania w karykaturę. Ich relacja, choć przewidywalna, zyskuje autentyczność dzięki wzajemnej chemii i kilku udanym scenom konfrontacji. Słabiej wypada wątek romantyczny, który w zasadzie jest niepotrzebnym zapychaczem czasu. Relacja Hayesa z dyrektorką techniczną zespołu (Kerry Condon) wydaje się dodana na siłę i nie wnosi znaczącej wartości do całości.

F1: Film cierpi tam, gdzie brakuje mu odwagi narracyjnej i pokazania nam czegoś ekstra. Oczywiście nie o to chodziło Pittowi i Kosinskiemu, aby pokazywać nam kulisy polityki Formuły 1, dramatyzm decyzji technicznych czy konflikty interesów na linii zespół-sponsor-FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa), ale można bezpiecznie założyć, że mogłyby to pogłębić historię w znaczący sposób.

Wczytywanie... F1: Film (2025) - Damson Idris (I), Brad Pitt

Nie mniej, dla miłośników Formuły 1, film będzie prawdziwą gratką wizualną. Dla niedzielnych widzów nieobeznanych z Formułą 1, takich, jak ja, F1: Film powinno pozostać solidnym, dynamicznym kinem rozrywkowym, które mimo przewidywalnej konstrukcji, dostarcza emocji na odpowiednim poziomie. Najnowsza propozycja od Josepha Kosinskiego to spektakl, który warto zobaczyć w kinie, aby w pełni docenić jego realizacyjny rozmach. To nie jest film, który odkrywa nowe tory w kinie sportowym, ale jeden z tych, które przypominają, że dobrze zrealizowana opowieść o walce, pasji i rywalizacji nie musi zaskakiwać, aby angażować. Na koniec pozostając jeszcze na moment w temacie motoryzacji, napiszę tylko, że Joseph Kosinski znowu dowiózł.