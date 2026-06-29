"Królestwo" to filmowy ewenement, który może jedynie w warstwie muzycznej broni swoich anemicznych racji materialnych.

"Tego kraju już nie ma" - wyrokuje Piotr. Jego brat nie wygląda na prowodyra bandy chuliganów. Dawid nawet w rodzinie sprawia wrażenie spolegliwego. Ojciec i matka stają murem za Piotrem. Rząd podobno uciekł, porzucając swoich mieszkańców na pastwę losu. Zresztą część mieszkańców także opuściła kraj. Na miejscu zostają tylko zapalczywi obrońcy ojczyzny, którzy tu wyrośli i chyba gdzie indziej nie umieliby żyć. Zresztą nie mają ambicji ani potrzeb, żeby poznawać i doceniać obce kultury. Tu im jest najlepiej i najwygodniej. Będą więc bronić własnej gminy i swojego miejsca na ziemi. Dawid wydaje się być rozedrgany i niezdecydowany. Wreszcie przystąpi do grupy zawadiaków skrzykniętej przez brata. Ci przynajmniej oferują wspólnotowe wartości. A co w chwili natarcia wyczekiwanej barbarii może mieć większe znaczenie? Poziom towarzystwa samozwańczych obrońców raczej nie wyczerpuje intelektualnych snobizmów Dawida. Ci, którzy mogliby je zaspokoić, uciekli jednak. Trzeba iść zatem na wojnę z wrogiem, którego się nawet nie zna. Lepiej więc ciemiężców na wstępie zdefiniować i opisać najgorszymi słowy. "Może jeszcze tylko nam o coś chodzi" - uzasadni istnienie swojej sekty jakiś jej członek. Dawid uwierzy w te zapewnienia. Rząd pierzchnął w niesławie. Ktoś zatem musi bronić honoru tutejszego żywiołu ludzkiego.

"Nadamy jej nowy początek" - dopinguje zrzeszonych pod jednym berłem "karków" któryś z zadymiarzy. Autor tych słów ma na myśli gasnącą państwową więź plemienną. Brat Dawida zginął w wypadku samochodowym. Trzeba zatem kultywować idee zmarłego. A te były proste: walczyć z barbarzyńską inwazją. Wroga należy gromić. "My tu wszyscy się boimy i w tym strachu możemy robić złe rzeczy. Robimy je razem" - wykłada proste zasady wódz gromady zabijaków. Dawid wie, że Berkowitz widzi więcej. Inaczej nie rzucałby gołosłownych słów na wiatr. Przewodnik chce zabijać, jego wykonawcy nie pytają więc o sens takich zamierzeń. Ci, co mają wątpliwości - źle kończą. Zostaną wyrzuceni poza nawias środowiska prężnego, jednolitego i nieznoszącego wiecznego użalania się nad sobą. "Co widzisz w lustrze?" - padnie pytanie wobec jakiegoś z zadymiarzy, którzy stanęli przed znacznie trudniejszą próbą niż wywołanie kolejnej draki ulicznej. "Nie patrzę w lustro" - utnie spekulacje wojownik. Czasem taki delikwent się w zwierciadle jednak przejrzy, choćby po to, by sprawdzić, czy masa mięśniowa hodowana na siłowni przyrasta symetrycznie. Ale potem obrońca "tutejszych" już woli unikać zbyt dosłownego spojrzenia w głąb własnej duszy. Taka fanaberia mogłaby nasunąć przesyt wątpliwości. A to przecież nikomu niepotrzebne.

Michał Cichomski otrzymał wspaniałomyślną szansę debiutu pełnometrażowego. Młodociany reżyser zamiast jednak miarkować swoje talenty i zacząć do wprawki mniej ambitnej, ale za to starannie dopracowanej, wolał rzucić się bez zastanowienia do wody egzystencjalnych uwikłań w basenie, którego dozorca nie pamiętał o otwarciu hydrantu napełniającego. Rozpoznanie pola walki bojem znamionuje postawy dowódców przypartych do muru. Cichomskiemu noża do gardła nikt nie przykładał. Wręcz przeciwnie. "Studio Munka" hojną ręką wyasygnowało kasę na projekt ryzykowny i niepewny. Michał Cichomski swą inicjacyjną próbę postanowił zwieńczyć przekombinowanym akcentem wizjonerskim. Oto apostołowie broniący swojej ojczyzny siedzą niczym w scenie biblijnej przy wspólnej wieczerzy. Tym razem celem spotkania będą rozważania o tym, jaka muzyka mogłaby godnie firmować idee tych, którzy swoje szlify zdobywali na leśnych ustawkach. "Grunge jest pedalski" - wyrokuje jeden z "apostołów". Królestwo to filmowy ewenement, który może jedynie w warstwie muzycznej broni swoich anemicznych racji materialnych. Reszta to sam akompaniament, z dyrygentem, który pomylił filharmonię ze zwykłą harmonią.