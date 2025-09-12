Twórcy filmu „Chopin, Chopin” słusznie wybrali z życia wieszcza okres istotny, gdy kompozytor niejako pointował swój dorobek, nic przy tym nie musząc nikomu udowadniać 8

Fryderyk Chopin i Franciszek Liszt za chwilę błysną w paryskim salonie. Sponsorzy płacą za taki recital po pięćset franków. Dość krótka przygrywka do bankietu właściwego rewaloryzowana w ten sposób to całkiem na owe czasy godna kwota. „Po co obrażał cara?” - zapyta jakaś niezorientowana w realiach politycznych dama. Fryderyk swoją muzyką nie mógł przecież wywrócić porządku pokongresowego, ale widocznie nadepnął komuś na odcisk i z Królestwa Polskiego wybył do ponapoleońskiego Paryża. Legenda Bonapartego jest tu wciąż żywa, ale w 1835 roku nikt nie chce wracać do świata „boga wojny”, który przez kilkanaście lat trząsł Europą i gnał lud do wciąż nowych awantur. Liszt zaczyna swoją partię pełnym entuzjazmu, gęstym od akordów akcentem. Fryderyk usiądzie za pulpitem i wbrew słuchaczom szepnie do przyjaciela: „Za dużo ludzi, za cicho gram”. Wieczór mimo to uda się znakomicie.

Wczytywanie... Chopin, Chopin! (2025) - Michał Pawlik (I), Eryk Kulm (II), Kamil Szeptycki

Koncert Chopina doceni sam król Ludwik Filip I, wręczając emigrantowi stosowny paszport. „Od teraz jest pan prawdziwym Francuzem” – zapewnia monarcha. Fryderyk nie potrzebuje tego typu gwarancji. Nie czyhają na niego w Paryżu gorliwi carscy agenci. Rok temu Adam Mickiewicz wydał tu epopeję narodową. „Pan Tadeusz” wyrażał w słowach to, co potem jego rodacy uznali za legendę o ich rozebranym państwie. Frycek nie opisuje losów swojej ojczyzny, choć motywy jej dotyczące są obecne w nutach wielbionego artysty. Egzystencjalnie bywa rozmaicie. Chopin utrzymuje się z przypadkowych koncertów oraz lekcji muzyki dawanych w dobrych domach. W Paryżu tymczasem trup ściele się gęsto, co jest efektem powszechnej zarazy. „Przestań grać, daj ludziom żyć” – ryknie ktoś pod oknami uporczywie ćwiczącego Fryderyka. On sam wkrótce też zapadnie na zdrowiu. Gruźlica konsekwentnie zdewastuje ciało kompozytora. Odsunie się od niego zadeklarowana już narzeczona. Chopin zwiąże się z George Sand, francuską pisarką. Fryderyk dokona żywota niespełniony uczuciowo lecz wielbiony poprzez swoją muzykę.

Nakręcić bezpretensjonalny film o ikonie polskiej kultury nie jest sprawą łatwą. Wielu próbowało, kończyło się w najlepszym razie na staraniach poprawnych, rzadko wyzbytych form patetycznych, zgranych, często balansujących na granicy zażenowania. Michałowi Kwiecińskiemu wspartemu scenariuszową asystą Bartosza Janiszewskiego to zadanie powiodło się w stopniu lepiej niż przyzwoitym. Twórcy filmu Chopin, Chopin! słusznie wybrali z życia wieszcza okres istotny, gdy kompozytor niejako pointował swój dorobek, nic przy tym nie musząc nikomu udowadniać. Pominięto z korzyścią dla dzieła nie mające większego uzasadnienia kwestie polskie, patriotyczne, które prędzej mogłyby wykoślawić perspektywę osobowości muzyka niż ją urzeczywistnić. Eryk Kulm w roli wiodącej tyleż bywa nierówny, co chwilami brawurowy, ciągnąc za sobą magnetyzm osobowej wirtuozerii, czasami tylko potykającej się o niepotrzebne szarże. Na uwagę zasługuje również trzeciorzędny epizod Dominiki Ostałowskiej jako niedoszłej teściowej Fryderyka. Zdecydowana przewaga dialogów prowadzonych w języku francuskim odbędzie się, co warto odnotować, z wielką korzyścią dla filmu, nadając mu kontekst szerszy, międzynarodowy i uniwersalny.

Wczytywanie... Chopin, Chopin! (2025) - Eryk Kulm (II), Joséphine de La Baume

„Nic od ciebie nie dostał, tylko gruźlicę” – wyrzuca schorowanemu już Chopinowi żona przyjaciela, który właśnie dogorywa złożony ciężką chorobą. „Nikt nigdy od ciebie niczego nie dostał” – doda przyszła wdowa po Janie Matuszyńskim, który ciągle był obecny u boku Chopina w charakterze życzliwego opiekuna. W testamencie po Fryderyku pozostała muzyka, a to już wystarczający powód, by podważyć gorzkie słowa rozgoryczonej kobiety.