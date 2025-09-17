„Wielki marsz” to dzieło sprężyste w swojej efektownej poetyce, pełne dobrej woli, lecz obarczone brakiem czytelnej pointy 5

Zasada jest prosta. W rywalizacji bierze udział pięćdziesięciu chłopców. Wszyscy stają wspólnie do marszu na wyczerpanie. „Wygra jeden, nie ma mety” - zapowiada arbitralnie major kierujący organizacją wydarzenia. Ogromna nagroda pieniężną kusi desperatów. Ci, którzy złamią regulamin przedsięwzięcia, giną od kul strażników ubezpieczających sunącą naprzód karawanę. Tempo marszu jest ściśle określone, a spowolnienie kursu grozi najpierw upomnieniem, a potem wykluczeniem ze świata żywych. Impreza jest organizowana corocznie, ale mimo ogólnej świadomości, że wygrać może tylko jeden, zaś pozostali ze stawki giną, na start zgłaszają się wciąż niewyzbyci złudzeń ochotnicy. Major stojący na poprzedzającej kondukt wędrowców platformie jeepa oznajmia, iż wyprawa jest remedium na wszechogarniającą społeczeństwo „epidemię lenistwa”. USA już nie jest największą demokracją świata, lecz państwem opartym na policyjnych pałkach, wymuszonym drylu oraz niepodlegających dyskusji rozkazach. W marszu katorżników trzeba będzie wykrzesać z poddanych ukryte siły witalne.

„Ciężsi szybciej się męczą” – mrugnie okiem do wyższego rywala z szeregu jego mniej postawny kolega. Peleton wystartował z animuszem. Pierwsze ostrzeżenie dla kogoś z szyku będzie jednak sporym zaskoczeniem. Te można niby zbagatelizować, bo po trzech godzinach bez uszczerbków regulaminowych wykroczenia zostają przez nadzorujących anulowane. Pojawia się jednak pierwsza ofiara ścisłej litery ustaleń. Marsz trwa już sporo czasu, prowiant i napoje strażnicy uzupełniają uczestnikom na bieżąco, nie ma tu jednak przerw na realizację potrzeb fizjologicznych. Pada strzał. Po drodze odpadną zatem ci, którzy nieprzyzwyczajeni są do fizycznych obciążeń, ciężsi i mniej cwani. „Coraz luźniej” – skomentuje wciąż wątlejsze siły posuwające się do wygranej stawki jakiś z jej ironicznie nastawionych uczestników. Zastrzelonych przybywa. Ci pozostali w puli wcale nie grają tylko "na siebie". W trakcie forsownej podróży między uczestnikami nawiązują się nici porozumienia i sympatii. A te wykluczają bezwzględne poczucie zawiści spowodowane postrzeganiem w konkurencie ostatnią przeszkodę do zwycięstwa.

Wielki marsz zwiastował spore szanse na ekranizację ciekawego pomysłu autorskiego. Mógł przecież film Francisa Lawrence'a poszybować w rozmaitych kierunkach. Reżyser przekierował swój projekt do punktu zroszonego łzawą emocją, niewolną od truizmów, brnącą w płytkich koleinach. Miał stanowić zapewne Wielki marsz symbolikę szerszych przemyśleń. intelektualnie wrażliwych i krzepiących. W efekcie niepodobna jednak odgadnąć – jakich. Nie jest wbrew pozorom projekcja Lawrence'a satyrą na społeczny „wyścig szczurów”. Tam wszak samo zwarcie z konkurentem bywa dla nich przyjemnością okraszoną laurem zwycięstwa. Tu z niego nikt się cieszył nie będzie. Uczestnicy gry o najwyższą stawkę wręcz rzucą się na pomoc sukcesywnie wykluczanym. Wielki marsz to zatem dzieło sprężyste w swojej efektownej poetyce, pełne dobrej woli, lecz obarczone brakiem czytelnej pointy.

„Po coś dostaje się szansę” – tłumaczy swój akces do marszu jeden z jego nieprzetrzebionych do końca uczestników. W pięćdziesięcioosobowym gronie pełno tu takich, którzy coś w życiu chcą udowodnić, nadrobić, doprowadzić do końca. W interesie żadnego z uczestników nie leży wzajemne pomaganie. „A muszkieterowie?” – wyrwie się komuś przypadkiem. W chwilach opresji wszyscy chwycą się pod boki i zaśpiewają optymistyczne frazy o małej Clementine. Wtedy będzie im raźniej. O prawdziwych celach, jakie prowadzą utracjuszy chcących osiągnąć bardzo wątpliwe zyski, wolą wymownie milczeć.