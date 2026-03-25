Rozczarowujące domknięcie świetnego serialu. To przykład kontynuacji, która zamiast wzbogacać uniwersum, raczej je osłabia. Nie pomaga nawet udany występ Cilliana Murphy'ego. 4

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" miał być domknięciem historii, która przez lata budowała swoją siłę na konsekwencji tonu, wyrazistych postaciach i precyzyjnie dawkowanym konflikcie. Problem w tym, że jako finał działa zaskakująco słabo, jakby twórcy bardziej spieszyli się z postawieniem kropki niż z uzasadnieniem, dlaczego ta kropka w ogóle ma sens.

Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z ostatniego sezonu serialu. Tommy Shelby żyje na uboczu, złamany osobistymi tragediami, w tym śmiercią córki oraz brata. Powrót do Birmingham wymusza nowy konflikt. Rosnące wpływy nazistowskiego antagonisty oraz potrzeba rozliczenia przeszłości. W tle pojawia się nowe pokolenie Shelbych, z Dukem na czele, które ma przejąć pałeczkę po swoim legendarnym ojcu.

Ogromnym problemem filmu jest jego tempo. Reżyseria próbuje zachować styl znany z serialu. Jest dynamiczny montaż, muzyczne wejścia i wizualna stylizacja charakteryzująca ten świat, ale wszystko to sprawia wrażenie zrobienia czegoś na siłę. Tam, gdzie serial budował napięcie przez kilka odcinków, film załatwia sprawy w kilku scenach. Decyzje fabularne wydają się być stworzone po to, aby zamknąć wątki lub co gorsza przygotować grunt pod spin-off. Efekt jest fatalny, ponieważ postacie są traktowane instrumentalnie. Ich losy nie wynikają z rozwoju charakterów, lecz z potrzeby szybkiego domknięcia historii.

Wczytywanie... Peaky Blinders: Nieśmiertelny (2026) - Cillian Murphy

Najgorszy z tego wszystkiego jest jednak scenariusz. Jest to zaskakujące ponieważ jego autorem jest sam Steven Knight, czyli twórca "Peaky Blinders". Dialogi straciły charakterystyczną dla serialu ostrość, są poprawne, ale pozbawione ciężaru. Konflikty są przewidywalne i oparte na znanych schematach. Jest zemsta, następnie powrót z emerytury i oczywiście ostateczne starcie. Niestety brakuje w tym wszystkim dramaturgii i angażującego konfliktu. Kluczowe wydarzenia, jak śmierć Arthura czy losy drugoplanowych bohaterów, są albo słabo uzasadnione, albo całkowicie pominięte. To nie tylko rozczarowuje, ale też podważa logikę świata przedstawionego.

Cillian Murphy robi, co może, wszak to rola jego życia. Tommy nadal ma charyzmę i ciężar emocjonalny, ale problem w tym, że scenariusz nie daje mu przestrzeni do prawdziwego wybrzmienia. To bardziej echo dawnej postaci niż jej pełnoprawna kontynuacja. Barry Keoghan czy Rebecca Ferguson, sprawiają wrażenie niedopasowanych do tej historii, ich bohaterowie są płascy, służą głównie jako narzędzia fabularne. Tim Roth jako antagonista aktorsko wypada poprawnie, ale jest całkowicie bez wyrazu i zapewne przejdzie do historii jako najbardziej nijaki przeciwnik Shelbych.

Wczytywanie... Peaky Blinders: Nieśmiertelny (2026) - Cillian Murphy

Z dobrych stron na pewno trzeba wymienić wizualną stronę filmu, kilka pojedynczych scen z udziałem Murphy'ego i generalnie powrót do świata Birmingham. Mimo to "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" sprawia wrażenie projektu stworzonego bardziej z obowiązku niż z potrzeby opowiedzenia domkniętej historii. Mimo zachowania charakterystycznej stylistyki, film gubi to, co było fundamentem serii - konsekwencję, napięcie i wiarygodność postaci. Nawet obecność Cilliana Murphy'ego nie jest w stanie unieść całości, która ostatecznie rozczarowuje jako finał. To przykład kontynuacji, która zamiast wzbogacać uniwersum, raczej je osłabia.