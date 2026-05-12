Miks kryminału i kina familijnego z autentycznym ładunkiem emocjonalnym i kilkoma trafnymi decyzjami scenariuszowymi. Wielki minus dla polskiego dystrybutora za wprowadzenia filmu tylko z dubbingiem! 7

"Sprawiedliwość owiec" to naprawdę udane połączenie kina familijnego i klasycznego whodunnit, które działa najlepiej wtedy, gdy przestaje udawać niewinną opowiastkę o gadających zwierzętach! To zdecydowanie coś znacznie bardziej głębokiego.

Fabuła koncentruje się na stadzie owiec należących do samotnego hodowcy (w tej roli Hugh Jackman), który wieczorami czyta im powieści kryminalne. Gdy mężczyzna zostaje zamordowany, zwierzęta obdarzone zdolnością komunikacji i całkiem sprawnym rozumowaniem, podejmują się rozwikłania zagadki morderstwa swojego pasterza. Współpracują przy tym z nieporadnym lokalnym policjantem, a krąg podejrzanych obejmuje zarówno ludzi z otoczenia ofiary, jak i osoby powiązane z jego przeszłością.

Pod względem reżyserii film balansuje między dwiema konwencjami. Z jednej strony mamy klasyczny kryminał w stylu Agathy Christie, a z drugiej familijną opowieść z antropomorficznymi bohaterami. Tempo narracji jest umiarkowane, momentami wręcz zbyt zachowawcze. Pierwsza połowa stawia na budowanie świata i relacji, co działa dzięki pomysłowi, ale osłabia napięcie właściwe dla gatunku whodunnit. Dopiero w drugiej części historia nabiera rytmu, a kolejne tropy zaczynają się zazębiać. Montaż bywa nierówny i bywa, że sceny komediowe, często oparte na slapsticku lub wizualnych gagach, są cięte dynamicznie, podczas gdy fragmenty dramatyczne przeciągają się, jakby film nie był pewien, czy chce być lekki, czy poważny. Na plus wypada praca kamery, która umiejętnie operuje skalą, a zestawienie perspektywy owiec z ludzkim światem daje kilka ciekawych wizualnych kontrastów.

Bardzo interesujące decyzje dotyczą scenariusza autorstwa Craiga Mazina. Konstrukcja zagadki jest świadomie uproszczona – liczba podejrzanych jest ograniczona, a wskazówki podawane są dość czytelnie. To sprawia, że rozwiązanie można przewidzieć na krótko przed finałem, co w kontekście kina familijnego nie jest wadą, ale ogranicza satysfakcję bardziej wymagającego widza. Problemem jest raczej powierzchowność części postaci, gdzie kilku podejrzanych funkcjonuje wyłącznie jako jednowymiarowe tropy, bez realnego rozwoju czy motywacji. Na szczeście w kontrze do tego wypadają same owce, które są zaskakująco dobrze zarysowane, z wyraźnymi cechami charakteru i funkcją w grupie.

Dialogi utrzymane są w lekkim tonie, często ocierając się o autoironię. Nie wszystkie żarty trafiają, ale te oparte na obserwacji zachowań zwierząt i ich "ludzkich" interpretacji wypadają naturalnie. Warto odnotować epizodyczną obecność Emmy Thompson - charyzmatyczna aktorka pojawia się na krótko, ale nadaje swojej postaci wyrazistość, której brakuje wielu innym bohaterom. To przykład, jak precyzyjna kreacja potrafi zdominować scenę bez rozbudowanego czasu ekranowego.

Najciekawszym elementem filmu pozostaje jednak jego ton. "Sprawiedliwość owiec" próbuje połączyć ciepłą, niemal bajkową estetykę z tematami śmierci, pamięci i traumy. W najlepszych momentach, zwłaszcza w scenach odnoszących się do utraty i prób jej przepracowania, osiąga autentyczną emocjonalną głębię. Problem w tym, że film nie zawsze potrafi utrzymać tę równowagę. Przejścia między humorem a powagą bywają zbyt gwałtowne, a niektóre bardziej mroczne akcenty mogą zaskoczyć widza oczekującego lekkiej rozrywki. Jednocześnie to właśnie te dysonanse sprawiają, że produkcja wyróżnia się na tle standardowych animacji familijnych, nawet jeśli nie zawsze w pełni kontroluje własne ambicje.

Podsumowując, "Sprawiedliwość owiec" to film, który działa jako przystępna opowieść detektywistyczna i jednocześnie próbuje powiedzieć coś więcej o radzeniu sobie ze stratą. Nie wszystkie elementy układają się w spójną całość, a scenariusz momentami upraszcza to, co mógłby pogłębić. Mimo to pozostaje to propozycja solidna, miejscami zaskakująca i wyraźnie ambitniejsza niż sugeruje punkt wyjścia.

I na koniec wielki minus dla polskiego dystrybutora, który wprowadził ten film tylko z dubbingiem. Wybitna obsada aktorska niestety nie zostanie usłyszana w polskich kinach, ponieważ najwidoczniej ktoś uznał, że komedia ze zwierzątkami to kino skierowane głównie dla młodszego widza. Nonsens i decyzja co najmniej bezsensowna. Film jak najbardziej warty obejrzenia na dużym ekranie, ale jeśli ktoś kocha głosy takich aktorek i aktorów, jak Julia Louis-Dreyfus, Regina Hall, Bryan Cranston, Patrick Stewart czy Chris O'Dowd, niech poczeka na streaming.