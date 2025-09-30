Technicznie przyzwoite, fabularnie nierówne, a główna bohaterka bardziej irytuje niż fascynuje. 6

Adaptacja bestsellerowej powieści Holly Jackson, miała wszystko, aby stać się wciągającym młodzieżowym thrillerem. Jest ciekawy wątek kryminalny powstały za sprawą intrygującej sprawy morderstwa, który próbuje rozwiązać młoda protagonistka. Niestety, Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki to przykład historii, która w praktyce jest o wiele mniej ekscytująca, niż mogłaby być.

Emma Myers jako Pip Fitz-Amobi stara się być bystra, odważna i zdeterminowana, ale scenariusz robi wszystko, aby jej inteligencja wyglądała na przesadzoną. Pip regularnie podejmuje decyzje, które nawet dla siedemnastolatki byłyby szalone i można co chwilę złapać się za głowę z jej głupoty. Szkolna detektyw wchodzi do niebezpiecznych miejsc, ufa podejrzanym dorosłym, dzieli się ryzykownymi informacjami i ignoruje wyraźne zagrożenia. Zamiast intryg i napięcia, dostajemy serię scen, które skutecznie odbierają powagę całości.

Historia sama w sobie mogła przyciągnąć uwagę. Lokalna sprawa morderstwa, śledztwo nastolatki, przyjaciele jako współpracownicy. Niestety tempo sześciu odcinków nie pozwoliło na pełne rozwinięcie wątków. Kilka scen z książki zostało uproszczonych lub połączonych, a kluczowe momenty napięcia zostały stracone w montażowym pośpiechu. W efekcie nie czuć, że naprawdę rozwiązujemy śledztwo razem z Pip, co było największym atutem książki.

Technicznie serial prezentuje się dobrze. Zdjęcia z malowniczych, angielskich lokacji, poprawna reżyseria i solidne aktorstwo w głównych rolach. Niestety chemia między bohaterami jest często wymuszona, a niektóre postacie poboczne - choć potencjalnie interesujące - sprawiają wrażenie, że są potrzebne tylko do ekspozycji. Pewne wątki, jak narkotyki, nieuczciwi nauczyciele czy zagrożenia z zaufanych środowisk, są obecne, ale brakuje im prawdziwego ciężaru.

Serial jest nierówny i nie do końca wpisuje się w normy gatunku kryminalnego. Jest to raczej kino młodzieżowe pełne gębą - od śmiesznych sytuacji, przez logiczne dziury, po momenty naprawdę intrygujące. Jeśli potraktować go jako lekką młodzieżową opowieść z kryminalnym wątkiem, może sprawić trochę frajdy, ale nie oczekujmy głębi ani realistycznego napięcia. Tematyka przyjaźni, rodziny, zaufania, a nawet rasizmu i odpowiedzialności pojawia się tylko powierzchownie.