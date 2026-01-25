Twórcy filmu „Wielka warszawska” nie skorzystali z materiału wyjściowego, jaki otrzymali w prezencie zdecydowanie zbyt na wyrost 5

„Ja się w układy nie pakuję” - krótko ucina wiszące w powietrzu niedomówienia młodociany Krzysztof. Chłopak pochodzi z rodziny o tradycjach dżokejskich. Jego tata wiele lat temu bezkompromisową postawę na torze przypłacił kalectwem. W środowisku bookmacherów, hazardzistów i tych, którzy potrafią rozgrywać dochodowy interes, jakim są wyścigi konne, trzeba umieć się poruszać. Tata Krzysztofa niebezpiecznie wystąpił przed szereg, oparł się nie na tych patronach, jakich należało słuchać i wygrał bez pytania o zgodę wielki turniej. W PRL-u dyscyplina arystokratycznie kojarzących się wyścigów konnych nie licowała z etosem klasy robotniczej. System się zmienił. Do pełnego talentów oraz ambicji osobistych Krzysztofa przyszła szansa dokonania awansu sportowego. Chłopak z peryferyjnego Sopotu przeniósł się wkrótce do Warszawy. Tu szybko odniósł kilka spektakularnych zwycięstw w prestiżowych gonitwach. Priorytetem jednak będzie „wielka warszawska”. Jest rok 1991 i nieformalne układy przeniesione z epoki poprzedniej jeszcze obowiązują. Krzysztof będzie więc musiał zrewidować swoje naiwnie brzmiące zasady. Na układy nie ma rady.

„Pamiętaj, kolegów trzeba mieć” - upomina Krzysztofa jeden z bystrzejszych gangsterów kręcących się na zapleczu stajni. Osiłek chciałby usmażyć swoją pieczeń przy udziale małolata. W tym środowisku „kolegów” nie brakuje. Wszyscy oni rozpychają się przy kasach Służewca. Krzysztof nie może się nadziwić skuteczności kombinatorów z drugiej linii. Niektóre znajomości się zazębiają, inne wykluczają, kolejne wręcz zwalczają. Tymczasem Krzysztof początkowo wygrywa wbrew regułom systemu. „Nie rozumiesz? Mają przebitkę, bo na ciebie nikt nie stawiał” - tłumaczy młokosowi wyjadacz z branży. Wpuszczenie nowej ryby do mętnego akwarium powoduje w nim ferment i popłoch. Bywalcy Służewca obstawiają pewniaków, "kumaci" zapłacą za zwycięstwo „świeżaka”. Do czasu jednak. Ten musi się opowiedzieć za wyborem „sponsora strategicznego”. A kandydatów do takiego miana nie brakuje.

Wielka warszawska będzie dla koneserów polskiego kina okazją długo wyczekiwaną. Scenarzysta dwóch kultowych produkcji opisujących metody związanych z półświatkiem oszustów dopisał, niejako spoza grobu, brakującą glosę. Tym razem Jan Purzycki, autor rewelacyjnego dyptyku Wielki Szu oraz Piłkarskiego pokera, scedował wykonanie „testamentu” poprzez realizację adaptacji nieformalnej części trzeciej. Ta traktuje o hazardzie uprawionym wokół wyścigów konnych. Niestety, niniejsza propozycja jest jak przepocona bielizna wrzucona do pralki nastawionej na program „gotowania”. Tak przeszacowana energia zużyć może poddany obróbce materiał, wywabiając go z podstawowych treści. Mimo nośnego tematu zaangażowania weń doświadczonego grona aktorskiego, szeroko zakrojonej reklamy, finalny efekt pozbawiony został lotnych zwischenrufów, zapamiętywalnych fraz, spektakularnych zwrotów akcji. Film Bartłomieja Ignaciuka sprawia wrażenie widowiskowo odhaczonej pańszczyzny na polu, jakie wymagało inwencji, a przynajmniej szacunku wobec talentu Jana Purzyckiego, który jak nikt przedtem odsłonił kulisy szemranego towarzystwa zawodowych szulerów. Twórcy filmu Wielka warszawska nie skorzystali z materiału wyjściowego, jaki otrzymali w prezencie zdecydowanie zbyt na wyrost.

. „Dlaczego wygrałeś?” - pyta narwanego „szczawika” jego niezadowolony zbyt szybkim awansem wyczynowym opiekun. ”Koń chciał!” - odpowiada z bezczelnym uśmieszkiem jeszcze niezmanierowany nuworysz. Film Bartłomieja Ignacika nie wyjaśni żadną miarą, czemu jego bohater miałby samodzielnie przekręcić naraz wszystkich razem wziętych cwaniaków ze Służewca. Ktoś zna odpowiedź? Koń ma duży łeb, niech się o nią martwi.

