Film udanie łączy wątki, prezentując historię relacji rodzinnych w sposób, który wzbudza emocje i sprawia, że nawet bogactwo głównego bohatera nie odbiera mu pewnej autentyczności. 7

Ojciec roku wyreżyserowany przez Hallie Meyers-Shyer oferuje nam słodko-gorzką opowieść o późno odkrywanej ojcowskiej miłości i rodzinnych relacjach, które często bywają trudne, ale są dla nas fundamentalne. Michael Keaton wciela się w rolę Andy'ego Goodricha i trzeba mu oddać, że przynosi na ekran staroświecką charyzmę, która przypomina nam o aktorskiej sile subtelnych niuansów, które ożywiają tę postać.

Ojciec roku (2024) - Michael Keaton (I), Mila Kunis

Andy to zamożny właściciel galerii sztuki otoczony luksusem i jednocześnie całkowicie oderwany od życia rodzinnego, co oczywiście odbija się zarówno na jego małżeństwie, jak i dzieciach. Film otwiera scena, w której Andy dowiaduje się, że jego żona Naomie (w tej roli Laura Benanti) zgłosiła się do ośrodka odwykowego pozostawiając pod jego opieką ich małoletnie dzieciaki. Z takiego punktu wyjścia Meyers-Shyer buduje nietypową, choć urokliwą komedię o rodzinie i osobistych przemianach, która równocześnie bawi i zmusza do refleksji.

Historia koncentruje się na powolnym przejściu Andy'ego od roli zaniedbującego swoje dzieci ojca do świadomego, choć niedoskonałego opiekuna. Jego dotychczasowe życie obracało się wokół galerii będącej aktualnie na skraju bankructwa, co potęguje jego frustrację i wewnętrzny chaos. Zmuszony do samodzielnego radzenia sobie z dziećmi, Andy zaczyna odkrywać, jak mało dotąd o nich wiedział – uczęszcza na spotkania z nauczycielami, poznaje ich zainteresowania, a nawet organizuje wspólne wieczory filmowe. Z czasem między nim a dziećmi zaczyna rodzić się więź, której wcześniej nie było. Jednocześnie relacje z dorosłą córką Grace (w tej roli mam wrażenie zapomniana nieco w ostatnim czasie Mila Kunis), która przez lata była lekceważona, pozostają chłodne i pełne wzajemnych żalów. Meyers-Shyer wprowadza wiele wątków, z którymi mierzy się bohater, co pozwala przeanalizować tematy takie jak cena sukcesu zawodowego kosztem życia prywatnego, brak zaangażowania w rodzinne życie, a także dylematy rodzicielskie.

Ojciec roku (2024) - Michael Keaton (I), Mila Kunis

Film ma kilka mocnych stron, które z pewnością przyciągną widzów lubiących kino lekkie, ale mogące pochwalić się odrobiną głębi. Przede wszystkim Keaton doskonale oddaje postać mężczyzny, który jest egoistyczny, ,ale jednocześnie gotowy do zmiany. Aktor świetnie balansuje między komediowym aspektem wynikającym z nieporadności Andy'ego, a dramatycznym tonem, kiedy zmuszony jest stawić czoła konsekwencjom swoich zaniedbań. Meyers-Shyer mistrzowsko wykorzystuje również dialogi i niewerbalne zachowania postaci, aby ukazać subtelne przemiany bohaterów, w tym także rolę Grace, która choć marginalizowana przez ojca, posiada wewnętrzny dramat spowodowany jego emocjonalnym dystansem. Autentyczna, pełna bólu i emocji rozmowa pod koniec filmu pomiędzy córką, a ojcem sprawia, że tytuł ten dostaje ode mnie ocenę więcej.

Niestety Ojciec roku nie jest pozbawiony wad. Niekiedy fabuła wydaje się rozwleczona i miejscami chaotyczna, co może sprawić, że widz poczuje się zagubiony. Niektóre postacie - jak chociażby Pete (mąż Grace, w którego wciela się Michael Urie) - pełnią bardziej rolę wypełniaczy niż integralnych elementów historii, co sprawia, że ich obecność wydaje się nieco wymuszona. Finalnie zawodzi też niepełne rozwinięcie relacji z Grace, które mogłoby nadać tej historii jeszcze większej głębi.

Ojciec roku (2024) - Mila Kunis

Mimo wszystko Ojciec roku jest propozycją dla widzów, którzy szukają lekkiej rozrywki, będącej jednocześnie refleksją nad rodziną i osobistymi priorytetami. Meyers-Shyer stworzyła film o nieco nierealnym, ale przy tym uroczym świecie, gdzie każdy problem zdaje się posiadać rozwiąze na wyciągnięcie ręki. Mimo pewnych niedociągnięć, produkcja ma w sobie ciepło i prostą prawdę, która przemówi do widzów pragnących uwierzyć w drugą szansę. Ojciec roku nie jest filmem przełomowym, ale może stać się miłą odskocznią i przyjemnym doświadczeniem dla każdego, kto poszukuje bardziej beztroskiej wizji życia i świata.