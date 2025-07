Kontynuacja, która miała być sentymentalnym powrotem do klasyki, okazuje się rozwodnioną mieszanką nostalgii, przesadnej długości i pozbawionej energii fabuły. 3

Adam Sandler powraca do jednej ze swoich najbardziej kultowych ról i choć na papierze brzmi to jak wymarzony prezent dla fanów lat 90., w praktyce Farciarz Gilmore 2 to przykład sequelu, który nie został stworzony z pasji do kina, a co najwyżej do zapełnienia filmowego katalogu Netflixa. Kontynuacja, która miała być sentymentalnym powrotem do komediowego klasyka, okazuje się rozwodnioną mieszanką nostalgii, przesadnej długości i pozbawionej energii fabuły.

Po zdobyciu sześciu mistrzostw golfowych i ustatkowaniu się u boku Virginii, Happy Gilmore (Adam Sandler) wiedzie szczęśliwe życie aż do 2014 roku, kiedy tragicznie traci żonę w wypadku spowodowanym własnym uderzeniem golfowym. Załamany porzuca sport, traci fortunę i popada w alkoholizm. Kiedy pojawia się szansa zarobienia pieniędzy w nowej, ekstremalnej lidze Maxi Golf, Happy odmawia, jednak z czasem powraca na pole golfowe motywowany marzeniem córki o szkole baletowej w Paryżu. Powrót do gry wiąże się jednak z demonami przeszłości, rywalizacją z coraz dziwaczniejszymi zawodnikami, a także nieoczekiwanym sojuszem z dawnym wrogiem - Shooterem McGavinem (Christopher McDonald).

Pierwszy Farciarz Gilmore z 1996 roku był filmem świeżym, zadziornym i nieoczywistym w zestawieniu z sequelem. Był połączeniem slapsticku, sportowego absurdu i nieokrzesanego wdzięku Sandlera. Drugi film, produkowany przez Netflix prawie trzy dekady później, jest jakby antytezą tego czym był pierwowzór. Film składa się niemal wyłącznie z cameo, odniesień do jedynki i powtórzonych żartów, które kiedyś bawiły, a dziś wypadają anemicznie. Brakuje tu prawdziwego humoru, który wypływałby z sytuacji czy charakterów.

Nie można odmówić filmowi chęci do poruszenia poważniejszych wątków takich, jak uzależnienie, żałoba czy naprawa relacji rodzinnych, ale tonacja pozostaje niezręczna. Sandler, pomimo tego, że z powodzeniem został sprawdzony w rolach dramatycznych, tutaj sprawia wrażenie, jakby sam nie był pewien, czy gra w komedii czy w telewizyjnym melodramacie. Nie pomaga fakt, że scenariusz tonie w ekspozycji i ckliwych morałach, które bardziej pasują do produkcji Hallmarku niż do kontynuacji kultowej komedii. Co więcej, twórcy co jakiś czas serwują nam urywki z pierwszego Farciarza Gilmore'a, co tylko sztucznie wydłuża i tak już wydłużony metraż komedii. Film z 1996 trwał 90 minut, kontynuacja ma już niemalże 120 minut!

A jak reszta aktorów? Tak naprawdę tylko Christopher McDonald bawi się rolą jak za starych lat, a interakcje Happy'ego z córką to jedne z nielicznych autentycznych momentów filmu. Reszta - od synów Sandlera po przeszarżowanych golfistów - to galeria kartonowych postaci z Haleyem Joelem Osmentem na czele. W filmie pojawia się także Margaret Qualley, która zalicza kuriozalny występ gościnny i zostaje całkowicie zmarnowana.

W ostatecznym rozrachunku Farciarz Gilmore 2 to nie stricte film, a raczej typowy produkt Netflixa. Projekt stworzony nie z potrzeby artystycznej wypowiedzi, lecz z chęci wywołania jakichś nostalgicznych reakcji, dzięki męczącym przypominajkom. Niestety wspomnienie nie wystarczy, aby zbudować coś wartościowego. W efekcie otrzymujemy nostalgiczny miraż pozbawiony treści, w którym próby opowiedzenia czegoś poważnego zostają rozmyte w niekończących się mrugnięciach okiem do fanów.