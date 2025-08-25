Reżyser filmu sprawia wrażenie artysty, który chciałby dobrze uzasadnić swoje dzieło, ale został zaskoczony faktem, iż nagle wyczerpał limit taśmy przeznaczonej do nakręcenia rozgrzebanej roboty 4

„Nie jestem już zakochana” - szlocha czterdziestoletnia Joan, bezradnie wpadając w ramiona Alice. Przyjaciółka usiłuje precyzyjnie zrozumieć usłyszaną deklarację. Joan tkwi w stabilnym związku, ale jej uczucia wobec Vincenta się wypaliły. „Może zbyt często mówiłem, że cię kocham” – przyznaje samokrytycznie wieloletni partner. Joan sama chyba nie wie, czego dokładnie oczekuje od życia. Związek z Vincentem zdecydowanie zmierza ku końcowi. Alice także jest skrępowana gorsetem małżeńskim i powoli zaczyna flirtować z tajemniczym „panem X”. Trzecia z przyjaciółek – Rebecca – szuka wrażeń na stronach randkowych. Portale jednak nie przedłożą spodziewanej oferty godnej temperamentnej kobiety. Gdy satysfakcjonujących propozycji zabraknie, Rebecca da się uwieść Erikowi, który jest mężem Alice. Tymczasem porzucony Vincent ginie w wypadku samochodowym, który był wynikiem jazdy w stanie zamroczenia alkoholowego. Odrzucony mąż upił się na wieść, iż nie jest już kochany przez wciąż aktualną żonę.

Wczytywanie... Trzy przyjaciółki (2024) - Camille Cottin, India Hair, Sara Forestier

Trzy przyjaciółki wysłuchują nawzajem swoich trosk, przytulają się, wymieniają radami, a następnie bez skrupułów postępują w zgodzie z własnymi instynktami. Kobiety są nauczycielkami, co stawia je w rzędzie osób predestynowanych do pouczania innych. W życiu prywatnym gubią się, tracąc etyczną busolę. Nieoczekiwanie pojawi się szansa na wywindowanie stanów emocjonalnych ponad przeciętną miarę, wskrzeszenie dawnych wyobrażeń lub doświadczeń już w tej materii zdyskontowanych. Zaraz potem przyjdzie rozczarowanie, rezygnacja oraz rutynowe wzruszenie ramion. I znów normą będzie sytuacja opisana banalnym sloganem głoszącym, że bilans zawsze musi wyjść na zero. A wreszcie swoje dopowie nachalna myśl, że to co miało miejsce kiedyś, nie było wszak takie złe.

Film Trzy przyjaciółki usiłuje bardzo niekonsekwentnie poprowadzić widza tropem indywidualnych historii, które niczym w soczewce dagerotypu zatrzymają wspomnienia przebytych relacji sercowych. Z tej fotografii nie wyniknie jednak jakaś uniwersalna pointa, a co najwyżej trywialna świadomość, że dążenie do ideału jest dla form uczuciowych takim samym przekleństwem, jak jego zaniechanie. Umoszczenie się w przeciętności i jej akceptacja stanowić będzie alibi dla schlebienia stanom pospolitym. Emmanuel Mouret zabrał się za swój moralitet bez świadomości, czym on właściwie ma się zwieńczyć. Reżyser filmu Trzy przyjaciółki sprawia wrażenie artysty, który chciałby dobrze uzasadnić swoje dzieło, ale został zaskoczony faktem, iż nagle wyczerpał limit taśmy przeznaczonej do nakręcenia rozgrzebanej roboty. Niezłe partie muzyczne towarzyszące tej rachitycznej myślowo produkcji nie są w stanie jej nobilitować choćby ponad poziom scenariuszowych fundamentów.

Wczytywanie... Trzy przyjaciółki (2024) - Sara Forestier, Camille Cottin, India Hair

„Seks jest bardzo korzystny” – przekonuje jedna z bohaterek tej opowieści. Kobieta szuka konkretnej rekompensaty w miejsce serii emocjonalnych porażek. Gdy ją znajdzie, skonstatuje, iż także inne, dotąd niedoceniane obszary damsko- męskich relacji zaczną utykać. Tajemniczy malarz, zwany też „panem X”, ofiarowuje swojej platonicznej wielbicielce kolejne obrazy. Alice skwapliwie przyjmuje te prezenty będące wyrazem dyskretnej adoracji. Na ścianie mieszkania, który dzieli z Erikiem, kobieta ich jednak powiesić się nie odważy. Alice podrzuci zatem niczym kukułcze jajko podarunki swojej przyjaciółce, która jest nauczycielką plastyki. Rebecca z niekłamanym zakłopotaniem przejmie niechciane malowidła. Sensu w tym nie ma wielkiego. Ale za to jak spektakularna podaż się dokona w miłosnym obiegu wewnętrznym.

