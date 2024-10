To pełen ciepła i humoru serial, który, choć nie odkrywa Ameryki na nowo, daje się polubić dzięki autentycznym postaciom i świetnej chemii między Bell a Brody’m 8

Serial Nikt tego nie chce, który od jakiegoś czasu możemy znaleźć w ofercie platformy streamingowej Netflix, to całkiem świeży powiew na scenie komediowej, który przyciąga swoim nietuzinkowym pomysłem i specyficznym klimatem. Opowieść wydająca się pozornie banalna, rozgrywa się wokół losów bohaterów, którzy stają przed serią absurdalnych sytuacji, z których każda następna zdaje się bardziej kuriozalna niż poprzednia. Fabularnie serial wpisuje się w nurt tzw. komedii pomyłek – i robi to z wdziękiem. Scenariusz jest pełen dialogów, które bywają zarówno lekkie, ale także celnie dotykają ludzkich przywar. To nie tylko zabawna opowieść, ale też swoisty komentarz społeczny, choć musicie być przygotowani na to, że jest to mocno przerysowana historyjka.

Netflix przenosi nas w świat miłosnych potyczek i niefortunnych przypadków, które wielu mogłoby nazwać przepisem na katastrofę. To historia nietuzinkowego duetu – Kristen Bell wciela się w Joanne, podcasterkę, dla której głównymi tematami są seks i relacje damsko-męskie, o skłonnościach do zbyt intensywnego dzielenia się szczegółami z życia, oraz Adama Brody’ego grającego Noaha, rabina o ugruntowanych poglądach, który tak naprawdę przez przypadek wikła się w romans z kobietą znacznie odbiegającą od standardów jego rodziny. Już w samym tym zderzeniu mamy komedię pełną absurdalnych sytuacji, ale twórcom udało się nie przegiąć, co, jak na rom-com, zasługuje na uznanie.

Duet głównych aktorów stanowi fundament, na którym spoczywa cała produkcja. Ich wzajemna chemia i umiejętność gry na kontrastach – jedna z postaci bierze życie zbyt poważnie, podczas gdy druga traktuje wszystko z przymrużeniem oka – dodają produkcji uroku. Jeśli podobnie, jak ja lubicie śmiać się z cudzych nieszczęść, to z pewnością znajdziecie tu coś dla siebie. Ważne w tym wszystkim jest to, że relacje między postaciami nie są jedynie tłem do żartów, ale budują narrację, nadając komedii bardziej osobistego wymiaru, co dla mnie jest całkiem dużym zaskoczeniem i jak najbardziej wartością dodaną!

Pierwsze spotkanie Joanne i Noaha to kwintesencja niezręczności, gdzie hasło "przeciwieństwa się przyciagają" pasuje tu jak ulał. Ona, lekko zagubiona i chaotyczna, on – powściągliwy, nieco spięty, z głębokim poczuciem obowiązku wobec swojej religii i rodziny. Z pozoru to zestawienie przypomina dobrze znane schematy, ale chemia między aktorami wynosi tę historię na wyższy poziom. Ten duet sprawia, że nawet najbardziej przewidywalne momenty nabierają świeżości, a ich rozmowy i spojrzenia autentycznie budują relację.

Oczywiście, mamy tu także kilka minusów. Fabuła, choć urocza, bywa przewidywalna. W niektórych momentach serial próbując nadać historii więcej konfliktu i sięga po stereotypy – jak chociażby żydowską matkę Noaha (w tej roli wyśmienita Tovah Feldshuh), gdzie nieco przesadnie przedstawiona zostaje, jako kontrolująca damulka. Co prawda te momenty bywaja zabawne, ale mogą wzbudzić mieszane uczucia, gdyż chwilami popadają w nadmierne uproszczenia.

Mimo delikatnych potknięć Nikt tego nie chce wyróżnia się autentycznością. Noah i Joanne to postaci, które choć skrajnie różne, pokazują, że miłość może znaleźć swoje miejsce nawet między największymi przeciwnościami – niezależnie od przekonań czy doświadczeń. W świecie, gdzie komedia romantyczna bywa traktowana po macoszemu, ten serial udowadnia, że gatunek ten nadal ma coś do zaoferowania, jeśli tylko dodać do niego szczyptę szczerości i odrobinę ironii.