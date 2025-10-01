„Żniwa” to nastrojowe kino umocowane w ubiegłych epokach, które jednak wydają się jakby dobrze znajome. 7

„Nabierzcie lepszych manier.” - oznajmia tymczasowy zarządca wioski gdzieś w Anglii. Jest prawdopodobnie osiemnasty wiek. Rewolucja Cromwella niby się dokonała, ale nadal to wieś stanowi główne źródło potencjału państwa o wielowiekowych tradycjach. Walter tutaj się urodził. Lokalni mieszkańcy stanowią niewielkie grono. Ci, którzy wyłamują się ze środowiskowej społeczności i działają na jej niekorzyść, zostają przykładowo zakuci w dyby. Po odbyciu kary będą zapewne oswobodzeni. Poza tym tryb życia sąsiadów układa się w miarę harmonijnie. Wszyscy oni są zaangażowani w proste prace rolnicze. Zmarła Cecylia - właścicielka tego obszaru. Jej mąż nie będzie wyznaczony na spadkobiercę. Tym okaże się kuzyn, który przybędzie na miejsce ze swoją świtą oraz własnym, różniącym się od tutejszego światopoglądem na rzeczywistość. Ściągnięty z odległych stron kartograf ma skatalogować i opisać aktywa wioski. Wszystko po to, by uczynić jej dane czytelnymi, a w przyszłości przekazać komuś rzutkiemu. „Rolnictwo bez zysku to nonsens.” - awizuje na wstępie hrabia Jordan. Nowy właściciel wpadł tu na chwilę, by dochody, w które i tak opływa, jeszcze pomnożyć. Zapewne już niedługo przybędzie tych, których trzeba będzie nauczyć dobrych manier.

Ukochana Waltera zmarła i została pochowana obok pani Cecylii. Mężczyzna ma więc uzasadniony sentyment do tego miejsca. Wraz z postępem społecznym rugowani są stąd kolejni z współmieszkańców wioski. Gorliwy kartograf nanosi zaś na mapy szczegóły geograficzne. Pytanie jednak, czy są one zgodne z rzeczywistością, czy tylko z instrumentalną potrzebą nowych pryncypałów. W wiosce zostaje zaszlachtowane zwierzę. Pan Jordan zarządza skrupulatne śledztwo, chcąc wykryć i wyeliminować sprawcę. „Trzeba zredukować siłę roboczą.” - nakazuje hrabia. Coraz mniej mieszkańców postrzega sąsiada jako kogoś bliskiego. Drastyczne dotąd metody reedukacji poprzez czasowe zakucie w dyby mogą teraz wydać się dziecinną igraszką. Hrabia Jordan najchętniej zamieniłby siłą tutejsze spichlerze na dochodowe manufaktury.

„Żniwa” to nastrojowe kino umocowane w ubiegłych epokach, które jednak wydają się jakby dobrze znajome. I wtedy, i teraz do zżytej, lokalnej społeczności przybędzie prawomocny spadkobierca i wdroży wbrew tubylcom swój plan naprawczy utykającej kondycji biznesowej zastanego gospodarstwa. Ludzie wkrótce zostaną poróżnieni, więzi sąsiedzkie skruszone. Spadkobierca osiągnie cel, przy okazji degradując od lat zawiązaną solidarność lokalną. Potem nasycony manager wyjedzie, zostawiając po sobie spaloną ziemię. Jego ambicje oraz kieszeń zostaną nasycone. Athina Rachel TsangariAthina Rachel Tsangari opowiedziała z wizualnie bajkowej perspektywy dość prostą historię znaną jak świat stary. Niby przerobioną, a wciąż powtarzalną.

„Twoje mapy rujnują ludziom życie.” - wyrzuca kartografowi ktoś widzący w działalności urzędnika wstęp do czegoś uderzającego we wspólnotę komunalną, jej wewnętrzną lojalność i spójność. „Poznałem ich parę map temu.” - snuje urzędnik obserwacje na temat bytów ludzkich nanoszonych na połacie kart. Kartograf operuje nomenklaturą wyniesioną z profesjonalnych nauk odległych wszak od realnego życia. Dla mężczyzny mieszkańcy z map, które opisuje, nie należą do legendy trwałej, jak domy, mosty czy kościoły. Użyteczny dla władzy ceniącej spolegliwych funkcjonariuszy taki ktoś to skarb. A jeśli jeszcze na mapie wykaże miejsca, gdzie zalegają kopaliny szlachetne…..