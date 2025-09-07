Siostry Coulin niewiele zaryzykowały, otrzymując prawdopodobnie w aporcie bezpieczny i spodziewany wyraz aprobaty odbiorczej. 6

Pierre został sam i musi podołać wychowaniu dwóch synów. Ich matka przedwcześnie zmarła. Chłopcy weszli w niebezpieczny wiek, kiedy należy dokonywać zasadniczych wyborów. Pierre nie zrobił oszałamiającej kariery. Mężczyzna pracuje na kolei. Emerytura zbliża się potężnymi krokami – wtedy będzie szansa odpocząć po wytężonej pracy. Tymczasem jednak trzeba zaopiekować się synami. Louis nie nastręcza większych kłopotów. Chłopak dobrze się uczy i wkrótce ruszy do Paryża na studia humanistyczne. Fus wiedzie jednak życie kontestatora, zaangażowanego w przerastające go wyzwania. Wśród kiboli lokalnego klubu Metz, na trybunach którego bywa chłopak, nie brakuje awanturników wyrażających swoją agresję także poza stadionem. Kumple Fusa demolują ulice, krzycząc: „Francja dla Francuzów!”. „Mam do ciebie zaufanie” – usłyszy Pierre od syna. Ojciec jednak ostrożnie kontroluje niebezpieczną działalność dziecka, narażając się na słowa o braku wdzięczności.

Wczytywanie... Moi synowie (2024) - Vincent Lindon

Pierre stara się być obecny w życiu synów. Mężczyzna właściwie zrezygnował z prywatności na rzecz kurateli nad dziećmi. „Skoczę na piwo, a potem wrócę” – usłyszy Pierre od Fusa. Niewinne słowa lekko zabolą zaangażowanego tatę. A przecież nie ma w nich nic zdrożnego, bo nawet zdezorientowany życiowo chłopak zapewnia, że niebawem wróci pod szeroko rozpostarte ojcowskie ramiona. „Traktują nas jak mięso armatnie” – dyszy nieznaną w domu żądzą zemsty na elitach i pracodawcach Fus. „Powinni siedzieć cicho!” – powtarza chłopak za swoimi politycznymi mentorami o znienawidzonych imigrantach, którzy burzą porządek społeczny i zabierają miejsca pracy. W wolnych chwilach Fus walczy „w klatce”, szykując się do ostatecznego rozdania, które ma raz na zawsze rozstrzygnąć spór o to, kto jest prawdziwym Francuzem. Pierre chciałby być partnerem dla obu synów. Wobec jednego musi jednak przedsięwziąć drakońskie kroki. Gdy dojdzie do tragedii z udziałem Fusa, zdruzgotany ojciec będzie musiał wybierać pomiędzy ojcowską lojalnością a ogólnie przyjętymi zasadami przyzwoitości.

Moi synowie to produkcja dydaktyczna, która wielkich odkryć w warstwie edukacyjnej nie przyniesie. Rozterki ojcowskie, powodujące w duszy rodzicielskiej rozedrganie etyczne na skutek krańcowo złych decyzji małoletnich, przerabiane są w życiu po wielokroć. Jak się zachować w zgodzie z własnym sumieniem, jednocześnie pozostając autorytetem dla zagubionego dziecka? W tej kwestii nie ma właściwych wytycznych. A nawet gdyby były, należałoby je stosować do indywidualnych przypadków selektywnie. Film Delphine Coulin oraz Muriel Coulin też nie przynosi w tej materii uniwersalnych recept. Gorzej, że nie oferuje także wiarygodnych propozycji. Pozostaną zatem Moi synowie wersją light czegoś, co mogłoby zostać uznane za obrazoburcze i niestrawne, lecz za to pełnokrwiste. Siostry Coulin zaryzykowały niedużo, otrzymując prawdopodobnie w aporcie bezpieczny i spodziewany wyraz aprobaty odbiorczej.

Wczytywanie... Moi synowie (2024) - Benjamin Voisin

„Chce żyć własnym życiem, to nim żyje.” – usłyszy Pierre o synu zbaczającym na niebezpieczną ścieżkę. Czy lepiej działać zapobiegawczo, czy reaktywnie? Pierre wybiera pierwszą z metod, będzie się musiał jednak zmierzyć z konsekwencją obu. Gdzie więc leży błąd w ojcowskiej sztuce wychowawczej? Film sióstr Coulin nie przynosi odpowiedzi na to pytanie. Mnoży zaś wiele wątpliwości, co wszak nie jest obciążeniem produkcji Moi synowie, a jedynie jej bezpiecznym zaniechaniem.

Dziękujemy za seans sieci Cinema City.