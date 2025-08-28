W akcji ratowniczej tej wydumanej historii nie przyszli z pomocą aktorzy, a swoim niemal amatorskim ekwipunkiem wręcz jeszcze ją pogrążyli. 4

„Nic nas nie goni” – tłumaczą się spotkanym po drodze turystom Raynor i Moth. Sześćdziesięciolatkowie stanęli przed widmem bankructwa. Ich dom zostanie niebawem zlicytowany, a aktywa przejęte przez komornika – wszystko przez nietrafioną inwestycję, która państwu Winn na dobrą sprawę nie była potrzebna. Pech i zaufanie pokładane w niewłaściwych wspólnikach wywołały opłakane konsekwencje. Państwo Winn mają dwójkę dzieci, a ich dobro będzie priorytetem małżonków. Są więc powody, dla których nie warto droczyć się z wymiarem sprawiedliwości, lecz najlepiej po prostu zniknąć z jego horyzontów. Piesza podróż może być remedium na uporczywe myśli, które powracają natrętnym echem. Śpiąc pod namiotem na łonie natury, państwo Winn rozpamiętują bez przerwy to, co zostawili. Los tymczasem ich nie pieści: ulewy znęcają się nad zatwardziałymi turystami, bankomat nie chce wydać spodziewanych pieniędzy, a urzędnik z pogardą wypłaca im z konta żądane 1,38 funta. „Idziemy, jak długo będzie trzeba” – zaciskają zęby przedstawiciele klasy średniej nagle wyrzuceni na margines społeczeństwa.

„Co zrobimy jak już dojdziemy do Land’s End?” - pyta męża zdezorientowana Raynor. Moth oprócz wspólnych z żoną zmartwień przed eskapadą usłyszał kilka lekarskich diagnoz, które brzmiały jak wyrok. Mężczyzna każdym swoim ruchem zdradza narastającą niemoc. Podczas wędrówki utyka i stęka. Noce spędzone w namiocie „pod chmurką” też kosztują Motha sporo zdrowia. Kres wędrówki do Land’s End skłania ku rozważaniom, co nastąpi później. Moth myśli o przebranżowieniu i stosownym kursie. „Skąd na to pieniądze? - utyskuje Raynor. „Wezmę kredyt studencki.” - fantazjuje obolały sześćdziesięciolatek. Póki co małżonkowie brną ku upatrzonemu celowi wbrew zjawiskom pogodowym i zdrowej logice. „Chyba wrócimy.” - Moth zdaje się do swojej świadomości dopuszczać wreszcie racjonalną decyzję.

Ścieżki życia wydają się świetnym materiałem wyjściowym pod ciekawy film drogi. Postawieni wobec zero-jedynkowego wyboru bohaterowie postanawiają, śladem sterroryzowanych jeńców, pójść „w etap” ku czemuś ostatecznemu. Państwo Winn robią to jednak dobrowolnie. Pech polega na tym, że scenarzyści nie dostarczyli dostatecznie soczystych akcesoriów, które mogłyby towarzyszyć desperatom w wyprawie. Wrażenia z tej ekskursji okazują się rozczarowujące, a samo widowisko – mizerne i „papierowe”. Nawet gdy twórcom filmu wpada do głowy jakiś wątek uboczny, przekierowujący choć na moment szlak głównych bohaterów ku innym rozdaniom, to szybko zostaje on wyprostowany, zaniechany i porzucony. W efekcie żaden z nich nie wywiera wpływu na zasadniczy kurs straceńców. W akcji ratowniczej tej wydumanej historii nie przyszli z pomocą aktorzy, którzy swoim niemal amatorskim ekwipunkiem wręcz jeszcze ją pogrążyli.

„Jak się na to umiera?” – pyta zdruzgotany niewesołą diagnozą Moth. Lekarz odmówił odpowiedzi na tak wyrażoną wątpliwość, ale nie pozostawił złudzeń, że śmierć jest nieunikniona. Moth tymczasem, w towarzystwie żony, salwuje się ucieczką do przodu. Mozolny rajd pozwala zapomnieć o troskach, które być może wcale nie nadejdą. „Czuję się lepiej bez leków” – oznajmia zaskoczonej Raynor osmagany wiatrem, deszczem i siermięgą spaceru Moth. Film w reżyserii Marianne Elliot mógłby być śmiało reklamą odzieży sportowej lub biur promujących aktywne formy rekreacji. Jako zjawisko autonomiczne Ścieżki życia wypadają blado, a chwilami wręcz pretensjonalnie.