Michael mieszka ze starym, notorycznie zrzędzącym ojcem. Parę lat temu opuściła ich ważna osoba. Michael zna powody tej nieobecności, jego tata nawet się ich nie domyśla. Nieopodal prowadzi gospodarstwo Caroline. Kiedyś kobieta była bliska sercu Michaela. Obecnie jest żoną Garey’ego. Ich syn, tak jak ojciec, zajmuje się wypasem baranów i owiec gdzieś na irlandzkiej prowincji. Michael i Gary sąsiadują ze sobą. Ich zwierzęta mijają się w nieodległych pastwiskach. Pewnego razu Michael stwierdza, że ktoś prowadzi kłusowniczy proceder na jego hektarach. Owcom i baranom ucinane zostają kończyny. Zwłoki zwierząt sprzedawane są potem za bezcen zainteresowanym kupcom. „Czeka na nowe kolana” - odpowie Michael na pytanie o zdrowie swojego ojca. Caroline życzy dobrze byłemu chłopakowi, choć wiąże się z tą relacją bolesna trauma. Michael zapłacił za nią stratą matki oraz złorzeczącym na realia starcem, który siedzi uziemiony w oczekiwaniu na nowe kolana.

„Przynieś mi jego głowę!” – grzmi ojciec do syna, słysząc o niecnym procederze rozgrywającym na ich wspólnym pastwisku. Tata z wiadomych przyczyn nie będzie umiał zareagować, ale Michael ma już wszelkie możliwości, by złapać sprawcę rzezi zwierząt i skutecznie go ukarać. Konflikt z sąsiadami skutecznie zaognia się. Michael i jego tata nie przepuszczą sąsiadów przez swoją działkę, choć ta okoliczność była uzasadniona. Zadawnione sympatie powstrzymują mężczyznę przez znacznie bardziej dojmującą interwencją. Pamięć i nostalgia wobec Caroline nie pozwalają Michaelowi wdać się w otwarty konflikt z jej mężem oraz synem. Spirala zadrażnień nakręca się jednak nieubłaganie. Michael penetruje swoje pastwiska i wciąż natrafia tam na ślady rzezi bogu ducha winnych zwierząt. Hodowca powoli przestaje panować nad losami własnej trzody. Michael nie może realnie liczyć na pomoc nikogo bliskiego. Caroline jest zajęta swoimi sprawami, ojciec zaś wymaga nieustannej opieki. Sfrustrowany tata umie co najwyżej udzielić abstrakcyjnych wskazówek i egzekwować niewykonalne postulaty.

Bez przebaczenia jest mglistą i pozbawiona głębszego wyrazu opowieścią o lokalnych animozjach, które mają swoje korzenie w skomplikowanej przeszłości. Kontekst zamierzchły miałby tu może coś ciekawego do zaoferowania i rozwinięcia. Na przeszkodzie stanie obraz obecny, który tę szansę niweluje do absolutnego minimum, sprowadzając ją do rangi doraźnej, pospolitej i krótkoterminowej refleksji. Wątłość narracyjna próbuje się odbudować w realistycznym planie wizualnym, bez specjalnej jednak korzyści dla całej konstrukcji, która próżno szukając pełniejszego rozwinięcia, wyczerpuje swoje atuty jeszcze przez zakreśleniem filmowego horyzontu.

„Zabijesz mnie tak, jak swoją matkę?” – wycharczy Michaelowi jego konkurent do ręki Caroline, a potem rywal o sąsiadującą miedzę. Riposta celnie sięgnęła jądra kompleksów lokalnego outsidera. Michael nosi w sobie zadrę przeszłości, jaką sam niebezpiecznie współtworzył i nie potrafi usunąć. Po takim knockdownie już nie ma miejsca na zbędną dyplomację. Pole do konfrontacji zostało szeroko otwarte, a miejsce na zemstę będzie nieograniczone. Szczelina na przebaczenie wciąż jeszcze została zachowana. Tylko kto ją wypełni, skoro wszyscy prewencyjnie przedtem chcą się pozabijać?