Nowy film Władysława Pasikowskiego miał być wydarzeniem. Thriller o kulisach zamachu na Jana Pawła II z Bogusławem Lindą na pierwszy rzut oka, wygląda jak kino ciężkiego kalibru. Niestety finalnie wyszedł niewypał zardzewiały jeszcze w latach 90.

Zamach na papieża to opowieść o byłym snajperze Bruno Brusińskim (w tej roli wspomniany Bogusław Linda), który zostaje zmuszony do namierzenia i wyeliminowania zamachowca strzelającego do papieża. Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, rozbudowana fikcją i teoriami spiskowymi, mogła być elektryzująca i trzymająca w napięciu do ostatnich minut seansu. Niestety, Pasikowski zamiast thrillerem częstuje nas dziwną mieszanką Psów, melodramatu o starości i umieraniu oraz kryminału klasy B.

Film miota się między gatunkami i kompletnie nie wie, czym chce być. Raz próbuje udawać poważny dramat historyczny, innym razem bawi się w kino akcji, aby chwilę później zamienić się w niezamierzoną farsę. Otwierająca scena łowienia ryb przez bohatera granego przez Lindę trwa tyle, że człowiek zaczyna modlić się o możliwość przyspieszenia emocjonujących wydarzeń rozgrywających się na tafli jeziora.

Dialogi brzmią tak, jakby Pasikowski odnalazł stary zeszyt z hasłami Franza Maurera i przepisał je bez poprawek. Linda rzuca one-linerami, które mają być złotymi myślami polskiego kina sensacyjnego, ale w 2025 roku budzą już tylko salwy śmiechu. A wątek osobisty bohatera jest tak grubymi nićmi szyty, że człowiek zastanawia się, czy to faktycznie film Pasikowskiego, czy może parodia nakręcona przez jego największych hejterów. Największym grzechem pozostaje jednak sposób, w jaki przedstawione są kobiece postaci. Sprowadzone do roli ozdobników albo towarzyszek pokazują, że Pasikowski naprawdę zatrzymał się w epoce kina VHS.

Czy da się ten film oglądać? Paradoksalnie tak, ale raczej jako komedię. Jest tu kilka scen tak absurdalnych, że aż zabawnych, jak choćby moment, gdy kula snajpera Lindy przebija zdjęcie papieża niczym w szkolnej etiudzie filmowej. To ten rodzaj kiczu, który może zyskać status kultowego, ale tylko w kategorii "tak złe, że aż dobre". Zamach na papieża wydaje się być totalnym reliktem przeszłości, kinem nie mającym racji bytu we współczeności. To kino, które przenosi nas w czasie, ale niekoniecznie jest to podróż, którą chcemy odbywać.

Zamach na papieża miał potencjał, aby być mocnym, kontrowersyjnym thrillerem, a wyszedł z tego filmowy relikt, który nadaje się bardziej na seans w klubie miłośników cenzopapu niż do kinowej premiery. Pasikowski chciał wrócić na tron króla polskiego kina sensacyjnego, a wyszedł mu jedynie pomnik własnej twórczej stagnacji, gdzie dodatkowo zachwyca się tym, jak to kiedyś robił dobre filmy.