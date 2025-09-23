„Zwierzę” obroni się w swojej mrocznej stylistyce niezależnie od treści tu skumulowanych. 6

Nejma jest odosobniona wśród rówieśnic ze swoją pasją, którą dzieli wyłącznie z młodymi mężczyznami. Dziewczyna przez kolegów z branży traktowana jest jako zjawisko tyleż egzotyczne, co akceptowalne z przymrużeniem oka. Koleżanki potrafią zastygnąć w wielogodzinnym pląsie przed obiektywami telefonów, by perfekcyjnie upozować swoją kobiecość. Corrida to raczej męskie zajęcie, opieka nad bykami i przygotowanie ich do krwawych pojedynków wymagają wrażliwości dość stępionej, pozbawionej cech czułostkowych. Mimo to Nejma bez taryfy ulgowej współodczuwa wraz z kolegami niedolę w stajniach i na wybiegach. Z grupy współpracowników dziewczyna doceniła osobę Tony’ego. Pewnie Nejma wyróżniłaby go swoim dziewiczym dotąd uczuciem. Chłopak posiada urodę adonisa, lecz sam jest z gatunku tych kochających inaczej. Zasadniczy ten szczegół nie przeszkodzi równolatkom posiadać dobre relacje natury prywatno-zawodowej. Pod względem profesjonalizmu Nejma już zyskała akceptację dość szczelnego gremium. Teraz dziewczyna spróbuje stawić mu czoła, zgłaszając akces do pijackiej kompanii. Balanga zostanie zorganizowana w czasie wolnym od pielęgnowania byków.

Koledzy narzucą zbyt szybkie tempo toastów, wychylając wysokoprocentowe kolejki całkiem od niechcenia. Nejma nie chciała odstawać od rozrywkowego peletonu. Gdy świadomość nagle się urwie, dziewczyna wyląduje na padoku z wielbionymi przez siebie bykami. Następnego dnia Nejma obudzi się z bolesnym niedowładem ręki. Życzliwy Tony zaoferuje pomoc w zszyciu rany. Sam fakt, iż do zdarzenia doszło w niejasnym trybie, i że to właśnie Nejma stała się ofiarą swoich „podopiecznych” – zaczyna zastanawiać. Niebawem w podejrzanych okolicznościach giną koledzy ambitnej opiekunki. Ciała współpracowników zostaną znalezione w miejscach podobnych. Krwawe rany kłute nie pozostawią złudzeń, jaki był przebieg doświadczeń ofiar i kto był ich prześladowcą. Na arenie wszyscy razem ćwiczyli sposoby rozjuszenia byków, a potem zgrabnej ucieczki przed ich agresją. Poza miejscem wyznaczonych starć wszystko zostało pozostawione inwencji obu stron spektakularnego show.

Zwierzę należy do gatunku kina trudnego w natychmiastowej klasyfikacji. Gdyby zechciano film Emmy Benestan oraz Claude'a Guillouarda zamknąć w formule emancypacyjnej, byłaby to chyba zbyt pochopna strata dla wymowy obrazu. Jak na zwykły horror będzie Zwierzę produkcją także nie do końca spełnioną. Nie zmienia to jednak faktu, iż film francuskiego duetu reżyserskiego niesie za sobą wiele spostrzeżeń obyczajowych całkiem nieznanych w innych kręgach geograficznych i kulturowych, gdzie przedmiot sporu tu zainicjowanego wyda się irracjonalny i wydumany. Zwierzę obroni się jednak w swojej mrocznej stylistyce niezależnie od treści tu skumulowanych.

„Inne byczki też wymagają mojej opieki” - tymi słowy usiłuje się początkowo wyłgać od „wkupnego” melanżu nieprzystosowana do męskich standardów Nejma. Dziewczyna jednak zda sobie wkrótce sprawę, iż nawet naturalnie wykazana gorliwość w pracy nie dowiedzie tak dobitnie dobrej woli, jak duszkiem wychylone ogniste „szoty”. Takim gestem uda się zjednać zaufanie przyjaciół oraz ich późniejszą sympatię. Można też jednak strzelić solidnego „byka”. Wtedy żadną miarą nie da się zatuszować opłakanej wpadki. O jej zszyciu nie wspominając.