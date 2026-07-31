Udany duet Holland–Bernthal i kilka dobrych pomysłów giną w przeładowanym scenariuszu, który bardziej promuje przyszłość MCU niż opowiada własną historię.

Są bohaterowie, którzy dźwigają na barkach ciężar całego świata. Peter Parker od kilku lat niesie jeszcze coś więcej - ciężar całego Marvel Cinematic Universe. Problem w tym, że im większe staje się to uniwersum, tym mniej miejsca zostaje dla samego Spider-Mana. "Całkiem nowy dzień" miało być nowym otwarciem po wydarzeniach z "Bez drogi do domu". Zamiast tego jest kolejnym dowodem na to, że Marvel coraz częściej traktuje własne filmy jak przystanki w drodze do następnego widowiska.

Wczytywanie... Spider-Man: Całkiem nowy dzień (2026) - Jon Bernthal

Świat zapomniał o Peterze Parkerze. Pozbawiony dawnych relacji i zmuszony do ułożenia życia od nowa, wraca do tego, co zawsze definiowało Spider-Mana najlepiej, czyli chronienia mieszkańców Nowego Jorku. Nie mija jednak wiele czasu, zanim na jego drodze pojawiają się nowe zagrożenia oraz znajome twarze z uniwersum Marvela. Szczególną rolę odgrywa Punisher, którego obecność okazuje się jednym z najciekawszych elementów całej historii.

Już pierwsze minuty sugerują, że reżyser Destin Daniel Cretton chce wrócić do bardziej przyziemnego Spider-Mana. Akcja ponownie rozgrywa się głównie w Nowym Jorku, a początkowa sekwencja z bohaterem przemierzającym miasto między wieżowcami ma energię i wizualną lekkość, której brakowało poprzednim filmom Jona Wattsa. Kilka ujęć naprawdę przypomina kadry wyjęte wprost z komiksów, a kamera pozwala poczuć dynamikę poruszania się Spider-Mana zamiast ukrywać ją pod lawiną szybkiego montażu. To obiecujący początek.

Wczytywanie... Spider-Man: Całkiem nowy dzień (2026) - Tom Holland (X)

Niestety, bardzo szybko okazuje się, że jest to jedynie obietnica filmu, którego twórcy nie mają zamiaru zrealizować. Historia niemal od pierwszego aktu zaczyna wprowadzać kolejne postacie, nowe wątki i zapowiadać wydarzenia, które dopiero nadejdą. Losy Petera Parkera schodzą na dalszy plan, bo niemal każda kolejna scena musi przygotować grunt pod następne produkcje Marvela. Efekt jest taki, że "Całkiem nowy dzień" sprawia wrażenie filmu bardziej zainteresowanego tym, co wydarzy się za dwa lata, niż tym, co dzieje się tu i teraz.

Kolejnym problemem jest brak konsekwencji. Film próbuje jednocześnie opowiadać o samotności Petera, rozwijać relację z MJ, wprowadzać nowych bohaterów, korzystać z rozpoznawalnych postaci MCU i budować kolejne wielkie wydarzenia. Żaden z tych elementów nie dostaje jednak wystarczająco dużo przestrzeni. Gdy tylko któryś wątek zaczyna naprawdę angażować, scenariusz natychmiast porzuca go na rzecz następnego. W rezultacie całość przypomina listę pomysłów albo rzeczy do odhaczenia, a nie zwartą opowieść.

Wczytywanie... Spider-Man: Całkiem nowy dzień (2026) - Tom Holland (X)

Najlepiej wypadają momenty, w których film zwalnia. Relacja Spider-Mana z Punisherem jest zaskakująco udana i zdecydowanie najciekawsza spośród wszystkich nowych elementów. Jon Bernthal ponownie pokazuje, że doskonale rozumie tę postać. Jego Frank Castle pozostaje brutalny, bezkompromisowy i nieprzewidywalny, a zestawienie go z Peterem Parkerem tworzy interesujący kontrast. Ich rozmowy mają więcej napięcia niż większość widowiskowych scen akcji, bo wynikają z różnicy charakterów, a nie z kolejnych eksplozji. Natomiast Tom Holland po raz kolejny udowadnia, że nadal jest najmocniejszym punktem swojej serii. Potrafi wiarygodnie pokazać bohatera zmęczonego samotnością, ale wciąż uparcie wierzącego, że warto robić to, co słuszne. Dobrze wypadają także sceny z Zendayą. Twórcy nie próbują tanio odwracać konsekwencji zakończenia poprzedniej części, dzięki czemu ich relacja ma w sobie autentyczną nutę goryczy. Szkoda, że tych bardziej kameralnych momentów jest tak niewiele.

Im bliżej finału, tym bardziej film wraca do wszystkich problemów współczesnego MCU. Trzeci akt zamienia się w chaotyczny spektakl efektów specjalnych, szybkiego montażu i kolejnych fabularnych skrótów. Emocje ustępują miejsca widowisku, a logika narracji przegrywa z koniecznością ustawienia pionków przed następnymi odsłonami uniwersum. Trudno oprzeć się wrażeniu, że "Całkiem nowy dzień" istnieje przede wszystkim po to, aby zapowiedzieć piątego Spider-Mana i kolejne filmy Marvela.

Wczytywanie... Spider-Man: Całkiem nowy dzień (2026) - Zendaya

Najbardziej rozczarowuje fakt, że potencjał naprawdę tu jest. Powrót do ulic Nowego Jorku, bardziej osobista sytuacja Petera oraz świetna chemia Hollanda z Bernthalem pokazują, że można było stworzyć kameralniejszą i dojrzalszą historię. Zamiast tego dostajemy produkcję rozdwojoną między próbę opowiedzenia czegoś o swoim bohaterze a obowiązek reklamowania przyszłości całej franczyzy. Ostatecznie nie wygrywa ani jedno, ani drugie.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" nie jest filmem złym, ale jest boleśnie zachowawczy i zaskakująco bezosobowy. Zostawia po sobie kilka udanych scen i jeden świetny duet bohaterów, jednak jako całość szybko rozpływa się w pamięci. To kolejny przypadek, w którym Spider-Man zasługuje na znacznie lepszy film, niż ten, który dostał.