Prywatne życie Heleny Trojańskiej w reżyserii Alexandra Kordy to uroczy powiew przeszłości i dowód na to, że komedie romantyczne z przymrużeniem oka istniały na długo przed erą kina dźwiękowego. Ten niemy film z 1927 roku, choć oparty na antycznym micie, podchodzi do tematu z zaskakującą lekkością i nowoczesnym (jak na tamte czasy) humorem.

Zapomnijcie o patosie i epickich bitwach. Film ten traktuje Helenę (grana przez hipnotyzującą Maríę Cordę) nie jako przyczynę wielkiej wojny, a jako znudzoną, uroczą kobietę, której mąż Menelaos (Lewis Stone) poświęca więcej uwagi wojnom niż jej samej. Kiedy pojawia się przystojny Parys (Ricardo Cortez), ucieczka staje się nie tyle zdradą stanu, co romantyczną eskapadą. Twórcy zręcznie żonglują stereotypami, zamieniając poważną tragedię w satyrę na małżeństwo, politykę i męską dumę. Menelaos, choć początkowo wściekły, okazuje się postacią, której motywacje są bardziej przyziemne niż wzniosłe ideały. To zabawna i ironiczna reinterpretacja, która bawi do dziś.

Film zachwyca wizualnie. Jako niema produkcja, opiera się na wyrazistej grze aktorskiej i dopracowanych planszach tekstowych. Reżyseria Kordy jest dynamiczna, a scenografia i kostiumy, choć inspirowane antykiem, mają w sobie ten charakterystyczny, hollywoodzki przepych lat 20. Sekwencje w Troi i Sparcie są piękne, a zdjęcia potrafią oddać zarówno intymność sypialni, jak i chaos oblężonego miasta.

Dla fanów klasycznego kina i tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko czarno-białej powagi, Prywatne życie Heleny Trojańskiej to prawdziwa perełka. To sprytny, zabawny i wizualnie atrakcyjny film, który udowadnia, że opowieść o najsłynniejszej ucieczce w historii literatury wcale nie musi być tragiczna. To film, który z pewnością Was zaskoczy i rozbawi!