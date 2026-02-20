Efektowna forma, ale paskudna treść. Ekranizacja, która gubi sens i napięcie oryginału, zastępując je dosłownością i prowokacją bez konsekwencji. Ten film to romantyzowanie patologii. 3

Są ekranizacje, które próbują coś dopowiedzieć do klasyki. Są takie, które chcą ją przetłumaczyć na język współczesności. I są wreszcie takie, które biorą tytuł, kilka imion i robią z nich własny pokaz fajerwerków. Nowe "Wichrowe Wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell niestety zaliczają się do tej trzeciej kategorii.

Wczytywanie... Wichrowe wzgórza (2026) - Margot Robbie, Jacob Elordi

Nie będę ukrywał, ale z seansu wyszedłem zmęczony. Powieść "Wichrowe Wzgórza" to nie jest romans o dwojgu pięknych ludzi, którzy nie mogą się powstrzymać. To precyzyjnie skonstruowana, wielowarstwowa tragedia o obsesji, klasie społecznej, zemście i emocjonalnym dziedziczeniu traumy. To historia, w której napięcie rośnie jak burza nad wrzosowiskami - powoli, nieubłaganie, z konsekwencjami. Fennell postanawia tę burzę zastąpić instagramową rolką rozciągnięta do pełnometrażowego filmu kinowego!

Margot Robbie jako Catherine i Jacob Elordi jako Heathcliff wyglądają jak z kampanii reklamowej luksusowego domu mody. Niestety między nimi nie ma iskier, które wywołałyby na ekranie pożar, a można odnieść wrażenie, że Emerald Fennell za wszelką cenę chce nas przekonać, że tak właśnie jest. Estetyczne kadry, pozowanie, naprawdę dużo fizyczności - to wszystko tutaj znajdziemy, ale brakuje tej duszącej, niepokojącej więzi, która w powieści była jak choroba niszcząca i nieodwracalna.

Wczytywanie... Wichrowe wzgórza (2026) - Jacob Elordi, Margot Robbie

Fennell już wcześniej flirtowała z prowokacją w swoich filmach - wystarczy przypomnieć sobie jej głośny debiut "Obiecująca. Młoda. Kobieta.". W tej produkcji umiejętnie balansowała między kiczem a satyrą. W przypadku "Wichrowych Wzgórz" tego balansu zabrakło. Fennell podejmuje decyzję o radykalnym przesunięciu akcentów - z opowieści o destrukcyjnej, tłumionej namiętności i społecznych konsekwencjach czyni historię ostentacyjnie erotyczną. Problem nie polega na śmiałości, lecz na braku proporcji. Tam, gdzie powinna narastać frustracja i napięcie, dostajemy dosłowność. Spełnienie zastępuje oczekiwanie, a intensywność zostaje zastapiona przez powtarzalność. Film traci przez to kluczowy motor emocjonalny.

Scenariusz upraszcza psychologię postaci. Dialogi są nachalne, często bywają tylko deklaracją. Bohaterowie mówią wprost to, co powinni sugerować gestem czy spojrzeniem. Brakuje z ich strony gry, dwuznaczności i miejsca na interpretację. Catherine w wykonaniu Margot Robbie pozostaje figurą bardziej wizerunkową niż tragiczną. Trudno odnaleźć w niej mrok i wewnętrzne pęknięcie. Z kolei Heathcliff grany przez Jacoba Elordiego ma intensywne momenty, lecz chemia między protagonistami nie przekłada się na wiarygodną relację. To związek oparty na deklarowanej obsesji, a nie na odczuwalnym napięciu.

Wczytywanie... Wichrowe wzgórza (2026) - Margot Robbie

W warstwie formalnej Fennell pozostaje wierna swojej estetyce. Zdjęcia i scenografia bywają sugestywne, choć momentami ocierają się o kicz, zwłaszcza w drugiej części filmu, gdzie inscenizacja traci wiarygodność, a symbolika staje się zbyt dosłowna. Kostiumy i stylizacja balansują między historyczną konwencją a współczesnym filtrem, co tworzy spory dysonans. Odniosłem wrażenie, że nie jest to świadomy anachronizm na miarę popowej reinterpretacji, lecz raczej brak decyzji, w którą stronę pójść. Nie dziwią mnie, więc zarzuty, że film wygląda, jak reklama sklepu z perfumami albo modnej marki odzieży. Bo tak właśnie jest!

Największym problemem pozostaje ton. Reżyserka nie znajduje równowagi między gotycką tragedią a prowokacyjną stylizacją. W konsekwencji film bywa niezamierzenie groteskowy, gdzie sceny zaplanowane jako intensywne emocjonalnie wywołują raczej konsternację. Druga połowa wyraźnie się dłuży, a dramaturgia rozmywa się w serii efektownych, lecz niewiele znaczących obrazów.

Wczytywanie... Wichrowe wzgórza (2026) - Margot Robbie

To ekranizacja, która chce być odważna, lecz nie potrafi uzasadnić swoich wyborów. Zamiast reinterpretować klasykę, serwuje co najwyżej fantazję reżyserki o obsesyjnej miłości. Efekt jest estetycznie dopracowany, lecz emocjonalnie chłodny. Co więcej, ten film to romantyzowanie patologii, która jest ubrana w atrakcyjną i zmysłową forme, z naciskiem na fizyczną intensywność zamiast psychologicznego rozkładu.