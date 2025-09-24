"Wielka, odważna, piękna podróż" to film, który ma serce i klasę, ale zabrakło mu konsekwencji, żeby być naprawdę nie do zapomnienia 6

Zacznę bez ogródek. Wielka, odważna, piękna podróż to film, który chce być wielkim, odważnym i pięknym doświadczeniem, i przez większość seansu po prostu chce bardzo mocno. Ma ambicję, ma ładne kadry, ma momenty, które działają jak małe elektro-szoki emocjonalne. Problem pojawia się wtedy, gdy ambicja zaczyna przerastać samego twórcę. Dużo się dzieje, wszystko błyszczy i pachnie metaforą, ale ostateczny ładunek emocjonalny skręca niebezpiecznie w kierunku ckliwej historyjki.

Sarah (Margot Robbie) i David (Colin Farrell) to dwoje nieznajomych, którzy trafiają na to samo wesele i przez serię dziwnych, fantastycznych zbiegów okoliczności wyruszają w podróż, podczas której mogą otwierać drzwi do przełomowych momentów ze swojej przeszłości i raz jeszcze je przeżyć. Dzięki temu stopniowo rozumieją, skąd wzięli się w tym miejscu życia i dostają szansę na zmianę przyszłości. Film przeplata te osobiste retrospekcje z urokliwymi, surrealnymi epizodami, w których pamięć miesza się z możliwością wyboru.

Colin Farrell robi tu to, co potrafi najlepiej, czyli gra twarzą, głosem i milczeniem, potrafi być i zraniony, i absurdalnie czarujący w jednej scenie. To chyba jedna z jego lepszych ról ostatnich lat, ponieważ jest wielowarstwowa, elastyczna, a momentami uderzająco prawdziwa. Margot Robbie ma swoje momenty, ale czasem wygląda, jakby grała w dwóch filmach naraz. Raz jest subtelna, aby za moment stać się nieco za bardzo przerysowana. Chemia między nimi bywa nierówna; są sceny, które iskrzą, i takie, które przeradzają się w lekko wymuszoną intymność, co przy koncepcji filmu jest irytujące, bo logicznie powinna wzmagać emocje, a nie je tłumić.

Kogonada wciąż wie, jak skomponować kadr. Każdy obraz ma w sobie elegancję i porządek, przez co film wygląda pięknie. Kompozycja, światło, drobne gesty - wszystko w służbie metafory. Soundtrack to prawdziwe odkrycie i perełka - muzyka często ratuje sceny, którym brakuje dramaturgicznego zapasu. Gdy obraz i dźwięk zgrywają się idealnie, film ma chwile, które zostają z widzem na długo i powodują ciarki na skórze.

Problem pojawia się, gdy idea zaczyna się rozwlekać. Scenariusz Setha Reissa ma kilka genialnych koncepcji, ale też momentów, które kręcą się w kółko. Film bywa zbyt dosłowny w metaforach, a jednocześnie zbyt zdystansowany wobec pytań, które sam stawia: dlaczego akurat te momenty? dlaczego akurat ci bohaterowie? Czemu nikt nie drąży mechaniki wydarzeń zamiast bezrefleksyjnie w nich uczestniczyć? Długość i meandryczność narracji sprawiają, że czasami traci się napięcie i jeszcze przed finałem wiemy, dokąd nas to zaprowadzi. Coś na pierwszy rzut oka oryginalnego, zmienia się w schematyczny romans.

Jeżeli szukasz kina metaforycznego, które stawia obraz i nastrój ponad liniową logiką, jeśli lubisz Farrella w rolach, które pozwalają mu rzeźbić postać w detalach, znajdziesz tu sporo do polubienia. Jeśli oczekujesz klarownej historii, chemii, która nie wymaga wysiłku, albo chcesz, żeby film rozliczył się ze swoimi pomysłami, to możesz być rozczarowany. Wielka, odważna, piękna podróż jest jak ładnie oprawiony szkicownik - pełen świetnych stron, ale nie zawsze domknięty jako kompletne dzieło.

Na koniec mała, niegrzeczna myśl. Wielka, odważna, piękna podróż to film, który chce być jednocześnie terapią i randką. Niestety nie zawsze potrafi rozróżnić, kiedy ma leczyć, a kiedy podawać kieliszek wina.