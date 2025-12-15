Autorka nie bawi się w ceregiele i od pierwszego kadru swojej produkcji serwuje dzieło rozedrgane, impulsywne, niedające się okiełznać żadną prostą definicją. 6

„Każda wariuje w pierwszym roku po urodzeniu dziecka” - wyzna doświadczona kobieta. Grace, do której te słowa są adresowane, jest młodą mamą. Mąż przywiózł ją na odludzie. Właśnie zwolnił się dom po wujku, który odebrał sobie życie. Wnętrze wymaga remontu i nieco żywszej adaptacji. Stare tapety znamionują gust uprzedniej epoki, archaiczne meble dopomną się wymiany. Jackson rzadko tu przebywa, a gdy już powróci wieczorem – przywiezie psa. „Tu przydałby się kot” – skwituje dezynwolturę małżonka Grace, mając na myśli obecność myszy harcujących w piwnicy. Póki co świeżo upieczony związek jeszcze tli się siłą młodzieńczego rozpędu. Szybko jednak w ściany domu ze smutną historią wkradną się: nerwowość, apatia, wzajemne niesnaski. Grace przebywa tu nieustannie. Ongiś dobrze zapowiadająca się pisarka o duszy rock and rollowej frontmanki dławi się w samotniczym towarzystwie. Teściowa podczas kurtuazyjnego podwieczorku właściwie diagnozuje problemy Grace. Synowa wariuje, a wszelkie okoliczności pełnej temperamentu i inwencji kobiety zdają się wychodzić temu stanowi naprzeciw.

Nóż jest pod ręką. Atmosfera w domu Grace i Jacksona szybko gęstnieje. Dziecko jest kochane i noszone na rękach. Ale sytuacja nabrzmiewa do stanu wykraczającego poza rodzinną sielankę. Chaos dominuje w codzienności Grace. Kobieta popija śniadanie piwem, rekompensuje sobie niedobory cielesne spontaniczną masturbacją, celowo prowokuje sprowadzonego wbrew jej woli psa. W stosunkach towarzyskich Grace wykaże się skrajną arogancją. „Traciłam rozum” – przyzna w grzecznościowej wymianie zdań przypadkowo poznana uczestniczka pokoleniowego party, wspominając swój okres poporodowy. „Kiedy go odzyskałaś?” – odburknie obcesowo Grace. „Ona nadal gotuje dla dwóch osób” – wymknie się Jacksonowi na temat swojej nadopiekuńczej matki. Teściowa Grace niby zaakceptowała synową, ale ta wciąż pozostaje na cenzurowanym pod krytycznym okiem „porzuconej” przez syna matki. Nóż jest wciąż w zasięgu rąk domowników. Pretekstów do wspólnych animozji nie brakuje. Szczekający pies, biegające myszy, hasający w okolicy koń… Jedynym pretekstem, dla którego należy uładzić spokój domu jest małe dziecko. Czy to aby nie za mało?

Zgiń, kochanie zdaje się spełniać wiele zapotrzebowań odbiorczych. Nie brakuje tu momentów pełnych grozy. Znajdą się i te godne psychologicznej analizy. Przeważają jednak w filmie Lynne Ramsay motywy chaosu i zaskoczenia. Autorka nie bawi się w ceregiele i od pierwszego kadru swojej produkcji serwuje dzieło rozedrgane, impulsywne, niedające się okiełznać żadną prostą definicją. Próżno jej wszak szukać w okolicznościach, na jakie skazał swoją pozbawioną cech układnej matki nieprzewidujący mąż. Film Zgiń, kochanie można więc śmiało dedykować tym koneserom kina, którzy przedkładają w nim rozhuśtane emocje ponad prosty, logiczny plan następujących sekwencji wynikających z tych je poprzedzających. Osobny akapit należy się grającej główną rolę Jennifer Lawrence. Grace w jej wykonaniu to postać pozbawiona granic osobowego tabu, negliżująca konwenanse i siebie w nich umieszczoną. Po takiej kreacji trudno będzie aktorce wrócić do ról znacznie bardziej stonowanych i obliczalnych. Aż szkoda, iż taki potencjał aktorski zdeponowała Lawrence w filmie wprawdzie wolnym od nudy, ale nieco pozbawionym przyzwoitej litery scenariusza, a i któremu z sensem chwilami nie do końca będzie po drodze.

