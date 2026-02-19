„Czy mnie słychać?” jest opowieścią o podskórnych ludzkich tęsknotach, których nie można zaspokoić w ramach instytucjonalnej wspólnoty, choć indywidualnie także niełatwo ją wyjaśnić 8

„Kłócicie się?” - pyta dziecko państwa Novak. Rodzice podjęli właśnie kluczową dla ich związku decyzję o rozstaniu po przeszło dwudziestu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Rozmowa jest spokojna, ugodowa, żadne hałasy nie powinny wybudzić ze snu chłopca, a jednak wyczuł on niezwykły stan napięcia w domu Novaków. Rodzice rozchodzą się w zgodzie, szybko kreśląc plany opieki nad dzieckiem. Alex niezwłocznie wyprowadza się z domu. Mężczyźnie szybko przyjdzie się zmierzyć z przygnębiającymi rozważaniami na temat nieudanego małżeństwa. Alex zapuścił się „w miasto”. „Dlaczego ona nie musi płacić?” - pyta „bramkarza” stojącego przed pubem. Novak właśnie zamierzał wstąpić do lokalu na kolejkę czegoś mocniejszego. Za wstęp jednak należy wyłożyć stosowną kwotę. Kobieta, która przed chwilą weszła do lokalu, nie uczyniła tego. Okaże się, iż swoim podpisem zadeklarowała gotowość publicznego występu, jaki gwarantuje darmowy pobyt w pubie. Alex jest spłukany i zdesperowany, by okpić chwilowe słabości, więc zdecyduje się na swój debiut w roli stand-uppera. Już na miejscu okaże się, iż publika nie jest specjalnie wymagająca. Wzięciem cieszyć się będą opowieści pełne ekshibicjonistycznych wynurzeń. Alex znalazł się na tym etapie życia, że podobnymi tyradami może sypać jak z rękawa. Jak na nowicjusza inwencji mu nie zabraknie. Niespodziewanie dobrze zwieńczony wieczór skończy przy aplauzie widowni oklaskującej poobijanego przez los ryzykanta.

„Imię jej planuję zostawić.” - ironizuje Alex, przykrywając urzędowym sarkazmem realne tęsknoty za Tess. Ona sama wróciła do pasji sprzed lat. Kobieta przyjmuje ofertę trenowania zespołu siatkówki, w jakiej to dyscyplinie kiedyś odnosiła sukcesy wyczynowe. Alex obmyśla kolejne pointy na wieczorne spektakle typu „open”. Ten o pozbawieniu byłej żony nazwiska przy jednocześnie wspaniałomyślnej zgodzie na dysponowanie imieniem cieszyć się będzie wielkim uznaniem rozbawionej widowni. Alex znajduje coraz większą przyjemność w szlifowaniu publicznych gawęd. Na scenie nieodkryty dotąd „talent” spotka wielu podobnych rozbitków życiowych, którzy z własnych niepowodzeń uczynili metodę realnego funkcjonowania. „Robię to od 25 lat.” - wspomina konkurentka ze stand-upperskiej branży. „Nieźle się na nich nawydzierałeś.” - wyzna ojciec Alexa. Tata przyszedł do pubu zaciekawiony zdolnościami i motywacjami syna. Tego wieczoru początkujący kabareciarz miał słabsze momenty, dając upust licznym wycieczkom w głąb własnych wspomnień. W speechu przeważały nuty gorzkie, dowcipne zeszły na dalszy plan artystycznej ekspresji. Alex coraz częściej przenosi na widownię własne rozterki, a sam proceder kabaretowej inscenizacji traktuje jako swoisty akt oczyszczenia. Pewnego dnia wśród gości konkurencji „open” nieoczekiwanie znajdzie się Tess. Udział w widowisku będzie szokiem dla kobiety, ale też początkiem wielu zaskakujących konsekwencji.

„Czy mnie słychać?” może być odpowiedzią na popkulturowe wątpliwości natury poznawczej. Fenomen form stand-upperskich, obcych tradycyjnym stylizacjom kabaretowym, przynosi jedno z licznych rozwiązań właśnie w filmie Bradley’a Cooper’a. Szczerość i autoironia będą przez osamotnionych na scenie facecjonistów gatunku „open” kluczem do serc widowni. Wszak każdy potencjalnie uzdolniony artysta zmaga się z problemami przełożenia doświadczeń osobistych na te godne scenicznej ekspiacji. Wnikliwa ostentacja werbalna może coraz częściej liczyć na gromki poklask tych, którzy publicznie opowiadać o swoich tajemnicach nie zamierzają, chętnie za to ich wysłuchując. „Jak mogą ci pomóc śmiejący się z ciebie ludzie?” - docieka ojciec Alexa. Syn tłumaczy wybór nowej tożsamości życiowej pokrętnie brzmiącą wymówką. „Czy mnie słychać?” jest zatem opowieścią o podskórnych ludzkich tęsknotach, których nie można zaspokoić w ramach instytucjonalnej wspólnoty, choć indywidualnie także niełatwo ją wyjaśnić.