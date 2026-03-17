"Macie szansę odnaleźć własnego ojca" - informuje zaproszonych gości koordynatorka niecodziennego programu. Wybrańcami są wietnamscy, niemłodzi już obywatele, którzy posiadają niekoniecznie wyłącznie czysty etniczny rodowód. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku USA jako "światowy żandarm pokoju" zaangażował się w "brudną wojnę", niezupełnie zgodną z interesami swoich obywateli. Fatalnie przeprowadzona interwencja skończyła się po spektakularnym blamażem. Oprócz oczywistych strat ludzkich doszły porażki na polu wizerunkowym. Po pięciu dekadach spadkobiercy entuzjastów wietnamskiej eskapady starają się zadośćuczynić jej ofiarom. Tych żyjących ubywa, zmarłym nie uda się zrekompensować ówczesnych krzywd. Program "Amerasian" ma za zadanie odnaleźć i ewentualnie zintegrować poczęte w Wietnamie dzieci, będące owocem krótkich związków miejscowych kobiet z amerykańskimi żołnierzami, dziś już weteranami. "Wystarczy tu napluć" - instruuje zebranych Wietnamczyków wytypowanych do eksperymentu jego opiekunka. Badania DNA precyzyjnie wykażą powinowactwo genetyczne. Program nie odnotuje zapewne wielkich sukcesów. Może jednak zadośćuczynić sumieniu narodu amerykańskiego, który do dziś jeszcze nie otrząsnął się po traumie wojny, która nic dobrego światowemu mocarstwu nie przyniosła.

"Większość Amerasian, którzy odnaleźli swoich ojców, zostało przez nich odrzuconych" - zastrzegają dysponenci programu. Sang zdecydował się wziąć udział w tym ryzykownym przedsięwzięciu. W Azji kult ojca jest szczególny. Sang nie miał taty. Sam był zaś wśród rodaków postrzegany w kategoriach gorszego sortu ludzkiego. Chłopak w młodości stał się ofiarą licznych szykan ze strony rówieśników. Edukacja w ojczyźnie nie była mu dana, Sang plątał się na marginesie społecznym. Od opuszczenia Wietnamu przez amerykański kontyngent minęło pół wieku. Zmienił się świat i kontynent azjatycki. Sang sam założył rodzinę. Jego mama niezbyt chętnie podejmowała temat wstydliwego macierzyństwa. Sang ma jednak to szczęście, iż jego biologiczny ojciec wyrazi chęć konfrontacji z nigdy nie widzianym synem. Tata doczekał się już dzieci ze związków założonych po powrocie zza Pacyfiku. Dla "legalnego" potomstwa wietnamskie ojcostwo Nelsona Torresa będzie szokiem, a może nawet obciążeniem traumatycznym. Po dłuższej refleksji dzieci zmieniają zdanie, dopingując tatę, by ten nie zaniechał pomysłu przyjęcia Sanga w rodzinnych progach. "Wreszcie jesteś w domu, mój synu" - przywita przybysza rozczulony Nelson. Sang do tej decyzji dojrzewał długo. Mężczyzna musiał w stopniu choćby elementarnym opanować obcy sobie język. "Nigdy więcej nie znikaj" - dopowie ojciec. Ta fraza wybrzmi w uszach Sanga z opóźnieniem spowodowanym naturalną translatorską zwłoką.

Dziecko z pyłu to właściwie temat samograj wymagający od jego "opiekunów" zapewnienia zaledwie umiejętnej rejestracji tej zaskakującej historii. Weronika Mliczewska wywiązała sie z zadania profesjonalnie, dyskretnie i bardzo wstrzemięźliwie. Produkt opatrzony stemplem reżyserki zyskał tym samym wewnętrzną swobodę narracyjną, niezbyt nachalną w swoim wymiarze dydaktycznym, ale gęsto wypełnionym pointami i przypisami. Podróż w czasie, jaką odbył Sang, zakończy się już po ostatnim klapsie tego pasjonującego dokumentu. Część przemyśleń zawartych w Dziecku z pyłu towarzyszyć będzie widzowi nawet, jeżeli nie pozna on efektów szalonego programu Americanasian. W czasach karkołomnych zwrotów historii, gdy przewidywalna dotąd Ameryka chciałaby ustanowić na przykład Kanadę swoim pięćdziesiątym stanem, przykład bezpaństwowego Sanga wciąż będzie bolesnym świadectwem prymatu geopolityki nad indywidualnym losem człowieka.

"Rzucałeś granatami, a nie plasteliną" - wypomina brutalnie córka. Tata nie wypiera się własnej przeszłości. "Zgłosiłem się na ochotnika" - wspomina Nelson, pokazując rodzinie zdjęcia w mundurze amerykańskiego marines. Łzy się kręcą w oczach wszystkich uczestników obiadu rodzinnego. Choć nie wiadomo, czy za każdym razem z tych samych powodów.