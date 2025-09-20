Slasher, który zasługuje na uwagę. Ma swoje wady, ale nadrabia je stroną techniczną i charakteryzjacjami. 6

Zabójca Rosemary w reżyserii Josepha Zito to przedstawiciel kina grozy, pochodzący z samego środka okresu tworzenia slasherów. To podgatunek horroru, którego głównym motywem jest seryjny morderca ścigający i zabijający grupę ludzi, zazwyczaj nastolatków. Akcja najczęściej toczy się w odizolowanym miejscu, a cechą charakterystyczną jest duża ilość krwawych scen zwanych gore. Omawiany obraz prezentuje się na tle innych podobnych produkcji z tamtych czasów w miarę pozytywnie. Serwuje widzom solidną dawkę napięcia i brutalności.

Fabuła filmu rozpoczyna się od makabrycznego prologu: morderstwa Rosemary (Joy Glaccum) i jej partnera podczas studniówki w 1945 roku. Po wielu latach, kiedy mieszkańcy miasteczka Avalon Bay próbują zorganizować kolejny bal, historia zatacza krąg. Tajemniczy zabójca powraca, by dokończyć swój krwawy „taniec”. Ta historia, choć prosta, jest bardzo skuteczna w budowaniu nastroju suspensowej niepewności. Daje widzowi powód, by siedzieć na krawędzi fotela i zastanawiać się, czy to mściciel z przeszłości, czy może zupełnie nowa postać?

Film stoi na solidnych fundamentach technicznych. Reżyseria jest pewna i umiejętna. Zwraca uwagę praca z oświetleniem w mrocznych, nocnych scenach nadająca ponury, klaustrofobiczny klimat. Jednak to, co naprawdę wyróżnia omawianą produkcję to praca Toma Saviniego. Jego efekty specjalne są brutalnie realistyczne. Scena morderstwa przy użyciu wideł jest jednym z najbardziej ikonicznych momentów w historii slasherów. Nie boi się pokazywać brutalnych momentów, co sprawia, że omawiany obraz jest przeznaczony głównie dla fanów gatunku szukających mocnych wrażeń.

Aktorsko film jest, niestety, typowy dla klasy b lat 80. Obsada jest co najwyżej średnia, a ich postaci są dość płytkie. Final girl (Vicky Dawson), choć sympatyczna, nie wyróżnia się niczym szczególnym. Brak w niej tej werwy i charyzmy, która mogłaby ją uczynić bardziej zapamiętywalną. Zakończenie jest trochę zagmatwane, co psuje ogólne wrażenie. Chociaż sama ostatnia scena jest mocna.

To porządny slasher, który zasługuje na uwagę. Ma swoje wady, ale nadrabia je stroną techniczną i charakteryzajacjami. Chociaż są lepsze z tamtych czasów, ten film jest wart obejrzenia ze względu na swój specyficzny styl. Wspomnę również o polskim plakacie DVD, który intryguje. Bardzo mi się podoba, jest sugestywny i skutecznie oddaje brutalny charakter filmu, wykorzystując kontrast niewinności (biała róża) i śmierci (krew).