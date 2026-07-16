Efektowny i krwawy powrót serii, który zachwyca realizacją!

Na początku warto zaznaczyć, że "Martwe zło: Ogień" pod żadnym pozorem nie redefiniuje jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii grozy, ale co najwyżej potwierdza, że franczyza wciąż ma energię do eksperymentów. Niejaki Sébastien Vaniček stworzył film brutalny, formalnie efektowny i momentami naprawdę pomysłowy. I tak naprawdę to wystarcza, aby dać widzom i przede wszystkim fanom franczyzy satysfakcjonujące widowisko gore.

Fabuła ponownie koncentruje się na rodzinie, która zostaje wystawiona na próbę przez siły związane z Necronomiconem. Tym razem akcja przenosi się do podupadającej posiadłości położonej z dala od cywilizacji, gdzie demoniczna obecność stopniowo rozbija relacje między bohaterami. Vaniček rozwija motyw przemocy dziedziczonej z pokolenia na pokolenie, a opętanie staje się nie tylko dosłownym źródłem horroru, lecz również metaforą toksycznych więzi, żałoby i przemocy domowej. W centrum wydarzeń znajduje się kobieta próbująca zmierzyć się zarówno z własną przeszłością, jak i narastającym koszmarem, który szybko wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli.

Największym atutem filmu pozostaje reżyseria. Vaniček udowania, że posiada spore wyczucie gatunku i bardzo świadomie korzysta z estetyki "Martwego zła", jednocześnie unikając kopiowania rozwiązań Sama Raimiego czy Lee Cronina. Kamera nieustannie pozostaje w ruchu, dynamiczne najazdy i gwałtowne zmiany perspektywy budują napięcie, a montaż przez pierwszą godzinę utrzymuje imponujące tempo. Szczególnie dobrze wypadają długie ujęcia płynnie przechodzące między pomieszczeniami oraz charakterystyczne dla tej serii "loty" kamery imitujące obecność demonicznej siły. To nie tylko ukłon w stronę klasyki serii, ale również element sprawnie wpisany w język filmu.

Równie dobrze funkcjonuje warstwa dźwiękowa. Muzyka skutecznie wzmacnia atmosferę zagrożenia, jednak nie dominuje nad obrazem. Warto też zwrócić uwagę na to, że reżyser często pozwala wybrzmieć ciszy lub odgłosom rozpadającego się domu, dzięki czemu kolejne eksplozje przemocy wywołują większy efekt. Widać, że twórca myśli o rytmie filmu nie tylko poprzez kolejne sceny gore, ale również przez odpowiednie dawkowanie napięcia.

Początek filmu sprawnie buduje relacje między bohaterami i sugeruje ciekawsze rozwinięcie rodzinnych konfliktów niż w poprzednich odsłonach. Flashbacki rozszerzają psychologiczne tło głównej bohaterki, dzięki czemu jej decyzje mają emocjonalne uzasadnienie. Problem w tym, że druga połowa coraz częściej podporządkowuje wszystko kolejnym scenom przemocy. Wątki dotyczące przemocy domowej czy traumy zostają jedynie zasygnalizowane, zamiast realnie wpływać na rozwój historii. Pewnym rozczarowaniem okazuje się również konstrukcja finału. Film sprawia wrażenie, jakby nie potrafił zdecydować, w którym momencie powinien się zakończyć. Kolejne epilogi osłabiają napięcie, a przedłużana kulminacja traci impet. Wrażenie to potęguje fakt, że niektóre sceny są zwyczajnie zbyt długie i powtarzają te same rozwiązania inscenizacyjne. Skrócenie filmu o kilkanaście minut prawdopodobnie przyniosłoby wyłącznie korzyści.

Interesującym pomysłem pozostaje rozwinięcie samych deadite'ów, czyli demonicznych istot z uniwersum "Martwego zła". Tym razem są bardziej wyrachowani, działają z większą świadomością i częściej wykorzystują manipulację zamiast czystej agresji. To niewielka, ale odczuwalna zmiana, która dodaje świeżości formule znanej od dekad. Mniej przekonują natomiast nowe elementy mitologii, które nie wydają się szczególnie potrzebne i sprawiają wrażenie dopisanych przede wszystkim po to, by przygotować grunt pod kolejne odsłony.

No i czas na element, który nie każdemu przypadnie do gustu, ale halo, jak wybieracie się na film z tego cyklu, to raczej powinniście widzieć na co się piszecie. Mowa oczywiście o poziomie brutalności. "Ogień" przesuwa granice jeszcze dalej niż "Martwe zło: Przebudzenie", prezentując niezwykle szczegółowe obrażenia, amputacje i rozkładające się ciała (ale z drugiej strony, to czego innego można spodziewać się po francuskim reżyserze kina grozy?). W najlepszych momentach makabryczne efekty specjalne imponują kreatywnością, zwłaszcza gdy praktyczny charakteryzatorski kunszt bierze górę nad cyfrowymi poprawkami. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy film zbyt mocno polega na CGI. Finałowa konfrontacja cierpi właśnie z tego powodu, bowiem przeciwnik wygląda zaskakująco sztucznie, a komputerowe efekty wyraźnie odstają od surowej estetyki wcześniejszych scen. To tym bardziej rozczarowujące, że większość praktycznych efektów prezentuje bardzo wysoki poziom.

Sporym sukcesem "Ognia" pozostaje spójność atmosfery. Film ani przez chwilę nie udaje kina psychologicznego i od początku do końca pozostaje brutalnym horrorem nastawionym na fizyczne odczuwanie grozy. Humor pojawia się rzadziej niż w poprzednim filmie, ale gdy już się pojawia, najczęściej działa dzięki czarnemu dowcipowi i absurdowi wpisanemu w sytuacje, a nie wymuszonym żartom. Dzięki temu ton pozostaje konsekwentny, nawet jeśli niektórym widzom może brakować większej dawki kampowej energii charakterystycznej dla wcześniejszych odsłon.

"Martwe zło: Ogień" potwierdza, że franczyza wciąż potrafi dostarczyć intensywnych wrażeń i pozostaje w dobrych rękach, ale jednocześnie pokazuje, że sama brutalność nie wystarczy, aby stworzyć naprawdę wybitny horror. Sébastien Vaniček imponuje warsztatem, jednak scenariusz nie wykorzystuje potencjału swoich motywów, a przeciągnięta końcówka i nierówna jakość efektów specjalnych odbierają filmowi impet. To udana, lecz wyraźnie nierówna odsłona serii - widowiskowa, momentami pomysłowa, ale pozostawiająca poczucie niewykorzystanej szansy na jeszcze coś większego! Nie mniej, czekam na kolejny film z serii "Evil Dead".