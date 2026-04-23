Ten film jest tak zły, że nie łapie się nawet w kategoriach "tak złe, że aż dobre". 2

"Morderczy żywioł" to przykład filmu, który nawet w obrębie kina klasy B nie potrafi znaleźć dla siebie żadnego usprawiedliwienia i miejsca. To nie jest ten rodzaj nieudolności, który zamienia się w niezamierzoną rozrywkę, dzięki czemu moglibyśmy zakwalifikować go do kategorii "tak złe, że aż dobre". Ten film to coś zdecydowanie gorszego.

Wczytywanie... Morderczy żywioł (2026) - Djimon Hounsou, Whitney Peak

Fabuła opiera się na dość prostym, ale potencjalnie skutecznym schemacie. Huragan pustoszy nadmorskie tereny, a wraz z zalaną wodą do miasta przedostają się rekiny. Do tego dochodzi oczywiście poszkodowana grupka bohaterów, w której skład wchodzą między innymi dzieci z rozbitej rodziny, ciężarna kobieta, badacz morski oraz plejada postaci pobocznych wrzuconych do scenariusza po to, aby mogły zostać pożarte przez rekiny. To właśnie oni próbują przetrwać w chaosie katastrofy naturalnej i ataku drapieżników. Problem polega na tym, że film rozbija tę historię na kilka równoległych wątków, z których żaden nie jest wystarczająco interesujący czy pełen napięcia.

Reżysersko "Morderczy żywioł" sprawia wrażenie filmu, który nie do końca wie czym jest. Z jednej strony próbuje budować napięcie typowe dla survival thrillera, z drugiej regularnie wpada w rejony niemal parodystycznego absurdu, ale bez świadomości własnej śmieszności. Ostatnie 10 minut to jest jakiś szczyt tego wszystkiego, kiedy to łapałem się za głowę za każdym razem, gdy na ekranie działy się rzeczy kuriozalne. Tempo narracji również bywa nierówne. Mamy dynamiczny poczatek, gdzie szybko huragan uderza w miasto siejąc spustoszenie, jednak później wszystko zaczyna kręcić się w miejscu. Jak na produkcję trwającą niewiele ponad 80 minut, potrafi zaskakująco skutecznie sprawiać wrażenie znacznie dłuższej.

Wczytywanie... Morderczy żywioł (2026) - Phoebe Dynevor

Montaż nie pomaga. Sceny ataków rekinów są chaotyczne, często pozbawione odpowiedniej przestrzeni wizualnej, przez co napięcie nie wynika z inscenizacji, lecz z desperackiej próby zorientowania się, kto właśnie krzyczy i dlaczego. Kamera pracuje poprawnie, ale bez pomysłu, dlatego też nie ma tu ani klaustrofobii znanej z "Pełzającej śmierci", ani brutalnej fizyczności, która mogłaby nadać starciom z rekinami odpowiednią intensywność.

Największym problemem pozostaje jednak scenariusz. Dialogi są momentami katastrofalne i nie w sensie przesadzonego campu, lecz zwyczajnie źle napisanej ekspozycji. Bohaterowie nie rozmawiają ze sobą jak ludzie, tylko jak postacie stworzone przez algorytm. Emocjonalne sceny zamiast angażować, wywołują raczej konsternację na twarzy. Szczególnie w scenach, w których bohaterowie próbują dramatycznie komentować swoją sytuację, stojąc dosłownie po kolana w wodzie pełnej rekinów.

Wczytywanie... Morderczy żywioł (2026) - Phoebe Dynevor

Konstrukcja postaci również nie istnieje poza poziomem podstawowych bohaterów w tego typu kinie. Tym razem jest ciężarna, neuroatypczna córka, adopcyjny ojciec czy nieobecny krewny. Niestety film ani przez moment nie daje powodów, aby przejmować się ich losem, a jeśli ja jako widz nie angażuje się emocjonalnie w bohaterów, to jak kino o przetrwaniu ma działać? Na domiar złego każda kolejna decyzja postaci wydaje się głupsza od poprzedniej.

Paradoksalnie same rekiny nie wypadają najgorzej. CGI bywa nierówne, ale w finałowych sekwencjach potrafi wyglądać przyzwoicie, zwłaszcza na tle reszty filmu. Problem w tym, że nawet dobrze wygenerowany żarłacz nie uratuje historii, która traktuje własne zagrożenie jak obowiązkowy punkt programu między kolejnymi absurdami. Brakuje też odwagi w warstwie ekranowej przemocy. Skoro film opiera się na atakach rekinów, oczekuje się odpowiedniej dawki brutalności, czegoś więcej niż zachowawczo zrealizowanych amputacji i ugrzecznionych scen śmierci. Zresztą za kamerą mamy Tommy'ego Wirkolę, czyli gościa, który powinien znać się na tej robocie.

Wczytywanie... Morderczy żywioł (2026) - Elijah Ungvary

Najbardziej frustrujące jest to, że pomysł miał potencjał. Groźne zwierzę w domu po huraganie to koncept prosty, ale skuteczny, czego dowodził już wspomniany w tym tekście film "Pełzająca śmierć". Tam jednak twórcy wiedzieli, że kluczem jest koncentracja na ograniczonej liczbie postaci i konsekwentne budowanie napięcia. "Morderczy żywioł" wybiera chaos i nadmiar wszystkiego.

To nie jest nawet spektakularna porażka pokroju "Rekinada", którą można oglądać ironicznie ze znajomymi. To po prostu produkcja nijaka i źle napisana.. A w kinie o rekinach bycie nijakim jest chyba największą możliwą porażką.