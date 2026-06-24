Film jest godny polecenia widzom, którzy są otwarci na nietypowe produkcje.

Krótkometrażowa animacja poklatkowa Parada atrakcji (znana też w Polsce pod tytułem „Bez końca”) została zrealizowana przez Ninę Gantz. Jest to twórczyni, która na ogół lubi zaskakiwać odbiorców. W tym krótkim filmie również stara się to zrobić.

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Bohaterami Parady atrakcji są malutkie stworzonka, które brały udział w programie dla dzieci. Kiedy prowadzący show umiera, one zostają same i nie bardzo wiedzą, jak mają funkcjonować. Jedzenie się kończy, nad zwłokami mężczyzny krąży coraz więcej much, a one… One próbują wcielać w życie slogan „show must go on” i nagrywać program. Pozostawione same sobie są jednak niczym dzieci we mgle. Niezbyt mądre pomysły i nieporadne próby ich zrealizowania kończą się mniejszymi i większymi katastrofami. Jednak – jak wszystkie żywe istoty – najbardziej starają się po prostu przetrwać.

Parada atrakcji przywodzi nam na myśl dokonania turpistów, w których czarny humor otoczony niepokojącym klimatem trochę fascynuje, trochę zniesmacza, a poniekąd może nawet przeraża. Ukazane w tej produkcji próby życia zgodnego z codzienną rutyną w otoczeniu gnijących zwłok mogą być szokujące.

Jeśli jednak tego rodzaju tematyka nie przeraża was i nie odrzuca, to warto obejrzeć Paradę atrakcji, która jest znakomita w swojej formie. Postacie, scenografia, rekwizyty są wykonane mistrzowsko, a muzyka nadaje temu wszystkiemu dodatkową moc. Reżyseria, montaż i udźwiękowienie są na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo Parada skłania do refleksji o przemijaniu, śmierci i radzeniu sobie z żałobą.

Całość sprawia, że film Niny Gantz jest godny polecenia widzom, którzy są otwarci na nietypowe produkcje.