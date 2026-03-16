Kenna wraca na miejsce, które musi być jej dobrze znajome. Przydrożny krzyż jest zapewne pamiątką po kimś kobiecie bliskim. „Nie znosił takich symboli” - mruczy pod nosem Kenna, kopniakiem przewracając przedmiot kultu i pamięci. „Wyszła i od razu kradnie” – szydzi z samej siebie kobieta, pospiesznie umykając z miejsca dewastacji. Wypełniając kwestionariusz na potrzeby długo oczekiwanego zatrudnienia, Kenna nie może pominąć wrażliwej rubryki. Jako karana odprawiana jest zewsząd z kwitkiem. Potencjalni przełożeni niechętnie widzą w swoich zespołach osobę z mętną przeszłością kryminalną. Ledger jest barmanem w kolejnym tego dnia odwiedzonym przez Kennę pubie. Mężczyzna także nie zaoferuje potrzebującej oficjalnego zatrudnienia, ale chętnie umówiłby się na kawę z atrakcyjną kobietą. Ostatecznie Ledger załatwi jej locum i półlegalną chałturę na zapleczu własnej knajpy. Kenna nie zjawiła się w miasteczku przypadkowo. Właśnie zakończyła odbywanie wyroku za nieudzielenie pomocy swojemu chłopakowi po wypadku samochodowym. Scott był ojcem ich wspólnej córki. Kenna wraca po latach, żeby poznać swoje dziecko, w którego opiece dziadkom pomagał najbliższy przyjaciel ofiary kraksy – Ledger.

„Jest do mnie podobna?” – drąży stęskniona matka. Ledger wie, iż Kenna została pozbawiona praw rodzicielskich, a dziadkowie nie życzą sobie kontaktów kobiety z córką Scotta. Ona sama zaś w ogóle nie ma świadomości posiadania rodziców. „A co to jest dzień matki?” – dopytuje zakłopotana dziewczynka. Kenna pisuje od lat pamiętnik przeznaczony dla nieżyjącego Scotta. Ledger niechcący przeczyta fragmenty notatek. Stamtąd dowie się, iż szczegóły feralnego wypadku były bardziej złożone od wersji zaprezentowanej w sądzie. „Gdybym wtedy wiedziała, że zostanę matką, broniłabym się” – wspomni po latach Kenna. Między stygmatyzowaną w okolicy kobietą a Ledgerem powoli rodzi się uczucie.

Reminders of him. Cząstka ciebie, którą znam zwiastuje dwie godziny pogodnego relaksu dającego przy okazji rękojmię wielu wzruszeń. Film Vanessy Caswill wprawdzie zupełnie nie zaskakuje swoją niezbyt skomplikowaną konstrukcją, a jego sekwencje wydarzeń pozostaną łatwo przewidywalne. Mimo to losy pokiereszowanej przez życie Kenny śledzić będziemy uważnie, dopingując jej wyborom oraz życząc szczęścia. Kobieta zbłądziła, ale chyba nie aż tak, by doznawać konsekwencji jej nienależnych. Sąd rozprawił się z Kenną bardziej surowo niż wynikło to z faktów, na przytoczeniu jakich chyba nie wszystkim świadkom zależało. „Będzie bolało do końca życia” – nie raz jeszcze usłyszy Kenna. Kobieta z pogodą ducha znosi kolejne afronty i porażki. Czy los wreszcie uśmiechnie się do matki pozbawionej kontaktu z córką? Reminders of him. Cząstka ciebie, którą znam nie wykazuje ambicji filmowego świadectwa procesu resocjalizacji, a co najwyżej stanowi skrócony i optymistyczny jej kurs, całkiem na dodatek wyzbyty nadętej dydaktyki.

„To moja mama. Nigdy nie siedziała” – wypali małoletnia sąsiadka Kenny. Dziewczynka nie szczypie się w język, choćby źle to odebrano. Sąsiadki zdążyły się zaprzyjaźnić. Kenna także ma córkę, ale nie może o sobie powiedzieć tego, co nastolatka o swojej mamie. Pozbawienie praw rodzicielskich nie jest jednak dolegliwością przypisaną dozgonnie. Nawet w więzieniu można obchodzić dzień matki.

