„Follemente. W tym szaleństwie jest metoda" to misterny hołd złożony pozornemu prymatowi doświadczenia życiowego nad prostolinijną spontanicznością

Piero stuka do drzwi Lary. Pięćdziesięcioletni mężczyzna dzierży w ręku kwiaty i jest zestresowany niczym zahukany epuzer. Piero za chwilę zostanie zaproszony do środka, gdzie czeka na gościa o dwie dekady młodsza Lara. Dziewczyna ma już na koncie zapewne spore doświadczenia miłosne, lecz także denerwuje się przed kolejną randką. Oboje chcieliby ją rozegrać w sposób perfekcyjny, eliminujący dotychczasowe niedociągnięcia. Poprzednie związki obojgu się nie udawały. W końcu nieprzypadkowo razem znaleźli się w tym miejscu, w jakim są. Bagaż wniosków wyciągniętych ze starych historii nie musi być tylko obciążeniem. Da się z niego wyciągnąć lekcję na dzisiejszy wieczór. „Czy możemy wspomnieć o byłej żonie?” - zastanawia się Piero zaproszony w progi mieszkania Lary. Głos rozsądku pod postacią męskiej loży szyderców schowanych za plecami gościa podpowiada: „To nie będzie konieczne”. Grono zaufanych doradców nie jest zgodne w swoich podszeptach. Ale też i pamięć dawnych relacji, jakie przeżył Piero, nie będzie jednolita. Lara także ma na zapleczu zespół komentatorek. One również zetrą się w wymianie uwag na temat tego, jak dziewczyna powinna optymalnie skonsumować obiecujący, ale przecież nie pierwszy w jej życiu związek.

Randka przebiega planowo. Lara i Piero przyglądają się nawzajem badawczo. Mając z tyłu głów popełnione ongiś faux pas, tym razem biesiadnicy chcą ich unikać. Zza okna tymczasem dobiegnie ryk kibiców. „Grają derby” – skomentuje Piero i zaraz wyjaśni, że to mecz najważniejszy z ważnych. „Chciałbyś go obejrzeć?” – spyta wbrew pozorom nieźle zorientowana w zagadnieniu Lara. Piero zapewne w normalnych okolicznościach miałby ochotę kibicować. Teraz jednak usiłuje sprawić wrażenie kogoś, dla kogo bieżące tête à tête jest o niebo ważniejszym wydarzeniem niż kolejna młócka ligowa. „Niekoniecznie” – niezdarnie maskuje swoje rzeczywiste pragnienia Piero. Kobiety recenzujące kulisy schadzki wsłuchawszy się w nieudolne zapewnienia mężczyzny aż łapią się za głowy. Męski areopag czyni to samo. „Zamroziłam swoje jajeczka” – nieoczekiwanie pokusi się o szczerość Lara. Jej sekundantki nie są zgodne, czy na pierwszej randce należy wychylać się z tak obcesowymi deklaracjami. Przy wzmiance o zamrożonych jajeczkach Piero z przerażeniem rzuca okiem na okazałą lodówkę stojącą w centralnym punkcie mieszkania.

Paolo Genovese nakręcił już dekadę temu kameralną komedię o burzliwych relacjach partnerskich, z jakich potrafią wychynąć demony hipokryzji oraz fałszu. Tym razem włoski reżyser uzupełnił ówczesny sukces przegadaną z urzędu, ale trafną pod względem obserwacji obyczajowych farsą na ten sam temat. Follemente. W tym szaleństwie jest metoda to misterny hołd złożony pozornemu prymatowi doświadczenia życiowego nad prostolinijną spontanicznością. Pierwsza z poznanych mądrości może być pochodną rozwodów, druga nieodzowną konsekwencją małżeństw. Wszystkie są w życiu nieuniknione, choć z perspektywy czasu dają szansę jakiegoś korzystnego manewru taktycznego.

„Kto podjął decyzję o końcu?” – wpadają w panikę kibicujący Piero doradcy. Para właśnie sfinalizowała pierwszy intymny akt poznania. Pod pościelą rozegrała się konsekwencja czarującego wieczoru. Koniec nastąpił jednak zdecydowanie zbyt szybko. „Nawet nie miałyśmy czasu, żeby poudawać” – narzekają krytyczne obserwatorki zdarzenia. Na szczęście ta sekwencja doczeka się dogrywki. „W jej prawo czy moje prawo?” – gubi się wydawaniu wskazówek bohaterowi wieczoru lojalny zausznik. Z wątku łóżkowego zadowolone wyjdą jednak wszystkie strony zajścia. Piero po dopełnieniu detali zaplanowanych na ponętne party spojrzy wymownie na zegarek. „Czy prezerwatywy wyrzuca się do plastiku czy do bio?” – zastanowi się męskie konsylium deliberujące nad detalami dobrze spointowanego spotkania. A może przyziemny finał nie będzie oznaczał końca tych pasjonujących rozmyślań kolegialnych?

