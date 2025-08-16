„Skrzat. Nowy początek” będzie zgrzebną ofertą dla młodzieży, które miewa problem z wyzbyciem się iluzji, jakie wpajano jej we wczesnym etapie rozwoju osobowego 6

Hania straciła mamę. Jedenastoletnia dziewczynka wkrótce potem przeprowadza się z tatą do innego miasta. W nowej szkole czuje się wyobcowana, a rówieśnicy z trudem akceptują nową koleżankę. Hania wydaje się zamknięta w sobie i nieufna wobec otoczenia. Pytania taty o stosunki w klasie zbywa zdawkowymi sloganami. Któregoś dnia pozoruje stan gorączkowy, byle tylko nie iść do szkoły. Tam znajdzie się w opozycji do reszty uczniów, którzy wyśmieją jej wiarę w istnienie skrzatów – przekonanie nieprzystające do wieku. Dziewczynka odziedziczyła ten przesąd po mamie. To od niej otrzymała amulet symbolizujący obecność legendarnych istot, których mądrość wykracza poza rozumowe pojmowanie. Aby wygrać zakład i udowodnić, że skrzaty istnieją, Hania musi obronić opinię, której jej rówieśnicy nie podzielają. „Nie jesteś na to za duża?” – powątpiewa tata, podając w wątpliwość sens jej uporu. „Skrzaciara” – słyszy z kolei za swoimi plecami drwiące docinki koleżanek z klasy.

Wczytywanie... Skrzat. Nowy początek (2025) - Amelia Golda, Anna Smołowik, Wojciech Solarz (II)

„Dlaczego nikt nie przyszedł na moje urodziny?” – zastanawia się Michał. Chłopak jest synem nauczycielki z klasy, do której dołączyła także Hania. Kinderbal nie udał się zanadto. Czy fakt, że jego mama wychowuje rocznik nastolatków zbuntowanych przeciw szkole, sprawił, iż na imprezę Michała nie przybył nikt poza Hanią? Ona sama również nie miała ochoty tu trafić – dziewczynkę przekonał dopiero jej tata. Zarówno Michał, jak i Hania czują się odosobnieni i wykluczeni poza nawias zgranej klasy. Hanię dodatkowo eliminuje jej bezkrytyczna wiara w mityczne skrzaty, zaś Michał postrzegany jest jako ktoś obcy wobec kolektywu rówieśników. Nauczycielki i ich dzieci są zresztą oceniane z dystansem przez resztę uczniów.

Hania nieoczekiwanie zawiązuje bliższą komitywę z Michałem. Nastolatka przekonuje kolegę, by pomógł jej dowieść swoich racji, wykazując rówieśnikom istnienie skrzatów. Przyjaciele podchodzą do zadania w sposób aktywny i twórczy. Pewne poszlaki zdają się potwierdzać obecność tych istot w przyrodzie, a Michał dostarcza Hani coraz więcej przesłanek na ich istnienie.

Wczytywanie... Skrzat. Nowy początek (2025) - Maksymilian Zieliński, Amelia Golda

Skrzat. Nowy początek będzie zgrzebną ofertą dla młodzieży, która miewa problem z wyzbyciem się iluzji wpajanych we wczesnym etapie rozwoju osobowego. Film Krzysztofa Komandera nie rozprawia się z mitotwórstwem jako narzędziem manipulacji, lecz sam te mity tworzy. Historia Hani i Michała pozostaje taką samą baśnią jak te, które serwowano nam w dzieciństwie. Porzucenie wspomnień o nich nie musi wcale oznaczać rezygnacji z wartości w nich zawartych. Skrzat. Nowy początek czyni to zwiewnie i bez nachalnej maniery dydaktycznej.

„Fal radiowych też nikt nie widział” – obstaje przy legendzie zaszczepionej przez matczyny autorytet Hania. Michał skwapliwie, choć z pewnymi oporami, przystaje na ten argument. Skrzaty migną gdzieś na drugim planie tej historii, rozbudzając niedowartościowaną wyobraźnię i nadzieje Hani. Aby przekonać klasowy kolektyw, to jednak zbyt mało. „Skrzaciara” zapewne nie upierałaby się przy swoich fantasmagoriach ponad racjonalną miarę. Pamięć matki nie pozwala jednak Hani zdezawuować mitu, który niesie wiarę w świat pełen optymizmu i idealizmu.