Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Poruszający dramat o matce, która porzuca wszystko, by ratować życie syna. „Dwie półkule Lukki” to opowieść o nadziei, determinacji i sile rodziny. 7

Dwie półkule Lukki (Los dos hemisferios de Lucca) to poruszający dramat meksykański w reżyserii Mariany Chenillo, oparty na autobiograficznej książce dziennikarki Bárbary Anderson. Film dostępny na Netflixie od stycznia 2025 roku opowiada historię rodziny, która – zmagając się z niepełnosprawnością swojego dziecka – decyduje się na radykalny krok i przenosi do Indii w poszukiwaniu nadziei na poprawę zdrowia syna.

Główną bohaterką jest Bárbara, grana przez Bárbarę Mori, której życie wywraca się do góry nogami po diagnozie mózgowego porażenia u jej syna Lucci. Wraz z mężem Andrésem (Juan Pablo Medina) podejmują decyzję, która stawia ich rodzinę w nowej rzeczywistości – emocjonalnej, kulturowej i finansowej. Przenoszą się do Indii, gdzie oferowana jest eksperymentalna terapia komórkami macierzystymi. To nie tylko geograficzna podróż, ale również wewnętrzna wędrówka przez wszystkie odcienie nadziei, zwątpienia, poświęcenia i miłości.

Film w bardzo szczery sposób ukazuje dramat rodziców dzieci z niepełnosprawnościami – codzienność, w której każde najprostsze działanie wymaga ogromnego wysiłku, a jednocześnie każda nadzieja jest bezcenna. Chenillo unika patosu, koncentrując się na relacjach i emocjach, nie zaś na efektach czy fabularnych zwrotach akcji. To kino ciche, ale mocne – opierające się na spojrzeniach, gestach i nieustannej walce o choćby minimalną poprawę losu dziecka.

Bárbara Mori tworzy przejmującą, pełną determinacji i napięcia postać matki, której zdeterminowanie bywa momentami zaborcze, ale zawsze zrozumiałe. Julián Tello jako Lucca jest niesamowicie autentyczny i porusza bez taniego wzruszenia – jego obecność na ekranie niesie ogromny ładunek emocjonalny. Juan Pablo Medina w roli ojca prezentuje postać złożoną, rozdartą pomiędzy racjonalnością a bezradnością, próbującą wspierać rodzinę, choć sam traci grunt pod nogami.

Dwie półkule Lukki to film opowiedziany z czułością i spokojem. Reżyserka nie spieszy się – pozwala widzowi wejść głęboko w świat bohaterów. Taka forma może wydać się zbyt powolna dla tych, którzy szukają szybszego tempa czy dramatycznych kulminacji, jednak cierpliwość zostaje nagrodzona – emocjonalna głębia filmu działa z siłą, która ujawnia się stopniowo, ale skutecznie.

To kino, które stawia pytania – o granice medycyny, o to, ile można poświęcić w imię miłości, i o to, jak radzić sobie z brakiem odpowiedzi. Nie daje łatwych rozwiązań, ale zostawia widza z refleksją i pokorą wobec tego, czym naprawdę jest codzienna walka o życie dziecka.

Mimo pewnej przewidywalności scenariusza i wolnego tempa w pierwszych minutach, Dwie półkule Lukki zasługują na uwagę – nie jako wielki przebój filmowy, ale jako cicha, szczera opowieść o nadziei i matczynej sile. To film, który wzrusza nie tylko tych, którzy przeżyli podobne doświadczenia, ale każdego, kto potrafi wsłuchać się w cudzą historię.

Dwie półkule Lukki to dojrzały, autentyczny dramat o walce, która nie kończy się wraz z końcem seansu. To historia, która zostaje w pamięci – nie przez efekty, lecz przez emocje. Film spokojny, ale głęboko poruszający. Zdecydowanie warto obejrzeć.