Po tym, jak obejrzałem Barbarzyńców z 2022 roku, którym byłem zachwycony, moje oczekiwania wobec Zacha Creggera i jego najnowszego dzieła były naprawdę wysokie. Reżyser, który w swoim debiucie bawił się strukturą narracji i przyzwyczajeniami widza, powrócił na ekrany kin z horrorem prawdopodobnie jeszcze bardziej ambitnym, a już na pewno bardziej ryzykownym. Film Zniknięcia nie tyle straszy w klasycznym sensie, co nieustannie podtrzymuje atmosferę niepokoju i paranoi, wpisując osobistą tragedię w ramy gatunkowego widowiska.

Historia rozgrywa się w niewielkim miasteczku Maybrook, gdzie dochodzi do niewytłumaczalnego wydarzenia. Siedemnaścioro dzieci z jednej klasy nagle opuszcza swoje domy w środku nocy i znika bez śladu. Ocalony zostaje tylko jeden uczeń, a lokalna społeczność pogrąża się w traumie, szukając winnych i próbując nadać sens temu, co się stało.

Najciekawszym zabiegiem formalnym jest konstrukcja narracji. Zach Cregger dzieli film na rozdziały, w których historia przedstawiana jest z perspektywy różnych bohaterów. Od nauczyelki owej klasy, dyrektora szkoły, policjanta, rodziców dzieciaków, które zaginęły w niewytłumaczalnych okolicznościach, aż po... bezdomnego ćpuna. W ten sposób poznajemy nie tylko kolejne elementy układanki, lecz także emocjonalne konsekwencje tragedii dla całej społeczności. Reżyser konsekwentnie balansuje między dramatem obyczajowym a horrorem, wprowadzając elementy czarnego humoru, które zamiast rozładowywać napięcie jeszcze bardziej potęgują poczucie absurdu i grozy.

Pod względem aktorskim film stoi na wysokim poziomie. Julia Garner tworzy przekonujący portret nauczycielki rozdartej między poczuciem winy a pragnieniem odkrycia prawdy, a Josh Brolin w roli ojca jednego z zaginionych dzieci wnosi do filmu intensywność i surową energię. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Amy Madigan, której obecność na ekranie potrafi zmrozić atmosferę do granic wytrzymałości.

Ten film to niezwykły miks horrorowego gatunku. Zniknięcia są bowiem horrorem, który co prawda bazuje na prostych jumpscare'ach i potężnych efektach gore, ale to także film niepokojący, oparty na subtelnym budowaniu napięcia i powolnym odkrywaniu kolejnych warstw tajemnicy. Ostateczne rozwiązanie intrygi może wydać się przewidywalne, ale sama droga jest pełna mylnych tropów, nagłych zwrotów i nieoczekiwanych zmian perspektywy. Całość sprawia, że seans pozostaje angażujący od pierwszej do ostatniej minuty.

Zach Cregger po raz kolejny pokazuje, że ma rzadką umiejętność łączenia gatunkowej rozrywki z refleksją nad ludzkimi lękami i traumą. Zniknięcia to horror ambitny, nieoczywisty i pełen ryzyka. Może nie tak spójny jak Barbarzyńcy (2022), ale z pewnością dowodzący, że mamy do czynienia z jednym z najciekawszych głosów współczesnego kina grozy.