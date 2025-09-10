Przyjemne, ale równie ekscytujące jak krzyżówka w Tele Tygodniu. 5

Adaptacja powieści Richarda Osmana pod tytułem "Czwartkowy Klub Zbrodni" miała wszystko, aby zapoczątkować nową kryminaną franczyzę Netfliksa, którą pokochają wszyscy fani tego typu kina. No bo na dobrą sprawę mamy wszystko czego potrzeba - gwiazdorską obsadę, wdzięczny punkt wyjścia, gdzie seniorzy bawią się w amatorskie śledztwa i znanego reżysera w postaci Chrisa Columbusa, którego nazwisko wciąż budzi nostalgię dzięki serii Kevin sam w domu czy pierwszym Harry Potterom. Problem w tym, że efekt końcowy przypomina raczej niedzielny seans w telewizji BBC niż kryminał z krwi i kości.

Wczytywanie... Czwartkowy Klub Zbrodni (2025) - Celia Imrie, Helen Mirren (I), Naomi Ackie, Pierce Brosnan, Ben Kingsley (I)

Tak, jak wspomniałem na wstępie sam koncept jest nie tylko ciekawy, ale i uroczy. Grupa emerytów (Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie) z luksusowego domu spokojnej starości wpada na trop prawdziwego morderstwa i zaczyna prowadzić własne dochodzenie. Historia, której nie powstydziłaby się sama Agatha Christie w rękach Chrisa Columbusa prowadzona jest w tempie spaceru z balkonikiem. Całość wypada niby sympatycznie, ale niestety brakuje tu jakiegokolwiek cienia dramaturgicznego napięcia. Morderstwo bardziej wygląda jak pretekst do wspólnego podwieczorku niż powód do przejęcia się losem bohaterów.

Największym atutem pozostaje obsada. Mirren nawet ziewając potrafi zdominować ekran, a Brosnan gra z zaskakującą energią, natomiast Imrie wnosi potrzebny wdzięk i poczucie humoru. Najgorzej z całej czwórki wypada Ben Kingsley, którego jest zdecydowanie za mało. No, ale nie to jest najgorsze. Smutne, że mająć tak wyborną obsadę, scenariusz sprowadza ich role do pojedynczych cech charakteru i dowcipów na zmianę trafionych i nietrafionych. Zamiast pełnokrwistych postaci dostajemy zbiór sympatycznych klisz, co kontrastuje z książką, w której dynamika między czwórką detektywów była prawdziwą siłą napędową fabuły.

Wczytywanie... Czwartkowy Klub Zbrodni (2025) - Celia Imrie, Ben Kingsley (I), Helen Mirren (I), Pierce Brosnan

Wizualnie film cierpi na typową dla Netfliksa przypadłość, czyli jest płasko, jasno i nijako. Jakby celowo pozbawiono go stylu, aby nikt przypadkiem nie poczuł zbyt mocnych emocji. To nie jest "whodunit", który trzyma w napięciu do ostatniej minuty. To raczej tajemnica, która jest bezpieczna i koi, a chwilę po seansie ulatuje z pamięci.

Czy ogląda się to przyjemnie? Tak, jeśli podejdziemy do filmu Czwartkowy Klub Zbrodni jak do lekkiej, herbacianej rozrywki na leniwe popołudnie. Czy to film, który na nowo zdefiniuje gatunek kryminału komediowego? Absolutnie nie. To miła ciekawostka z wielką obsadą, ale i zmarnowanym potencjałem. Wielka szkoda, ponieważ czekałem na ten film, ale niestety okazało się, że Netflixowi daleko do sukcesu na miarę Na noże. Na szczęście już za kilka tygodni Benoit Blanc powróci w trzecim filmie z serii.