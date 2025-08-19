Można odnieść nieśmiałe wrażenie, że dla Benjamina Carona mnożenie demonstracyjnie „filmowych” przygód nie będzie stanowić autonomicznego celu, pod który trzeba podporządkować całą resztę 6

„Raz w życiu się na coś szarpnęłam” – przyznaje samokrytycznie Lynette. Kobieta jest barmanką, opiekuje się starszym, opóźnionym w rozwoju bratem oraz synem. Lynette wychowuje samotnie dziecko, z mężem rozstała się już jakiś czas temu. „Mieszkam w aucie, kąpię się na uczelni” - opowiada na falach radiowego eteru przypadkowy student. Rynek pracy nie jest łaskawy wobec osób wkraczających w jego progi. Ale i ci, którzy mają tu słabą, ale stabilną pozycję, nie mogą się czuć komfortowo. Lynette powoli staje na nogi po rozwodowym zamieszaniu. Kobieta chciałaby zapewnić bratu, matce i synowi bezpieczną przyszłość. Do sfinalizowania transakcji przejęcia nowego domu pozostały ledwie detale. Właściciel posiadłości nagle komunikuje jednak, iż brakującą sumę należy wpłacić niezwłocznie. Inaczej upragniona inwestycja okaże się w świetle prawa całkowicie nieważna. Lynette ma na zdobycie pieniędzy zaledwie kilkanaście godzin.

Agencja o wiele mówiącej nazwie „Bezproblemowe pożyczki” aż przebiera nogami, by udzielić środków niezbędnych ludziom takim jak Lynette. Kobieta ma jednak inny pomysł na spłacenie długu. Jej koleżanka jest kochanką bogatego biznesmena. Wystarczy przejąć kontrolę nad sejfem mężczyzny i sytuacja się od ręki poprawi. Spotkany na ulicy Cody nada się do ryzykownego zadania wyśmienicie. Chłopak ma na koncie odsiadkę i potrzebuje „szybkich” pieniędzy. Cody posiada, co najważniejsze, odpowiednie stosunki w półświatku. Sejfu nie da się otworzyć na miejscu, ale można go zawieźć do specjalisty od rozpruć. Lynette konsekwentnie brnie po zuchwałej i ryzykownej ścieżce moralnej degrengolady. Najpierw okradła swojego sponsora, następnie usiłowała odebrać pieniądze pożyczone ongiś niesłownej przyjaciółce, teraz wdaje się w bójkę z nieznanymi sobie wcześniej paserami, którzy chcą ją wykołować. Spirala niepowodzeń szybko się nakręca, a na horyzoncie nie widać spodziewanych banknotów niezbędnych do uniknięcia windykacji.

Podobnych filmów widzieliśmy już wiele. Przyparty do muru desperat musi szybko załatwić „chwilówkę”, nie oglądając się na okoliczności. Tak jest i tym razem. Postawiona pod ścianą Lynette usiłuje za wszelką cenę zdobyć niezbędna sumę, wikłając się w coraz to nowe tarapaty. Czym zatem różni się film Benjamina Carona od wielu podobnych produkcji? Zawsze przychodzi noc zawrze w sobie podobne do bliźniaczych scenariuszy elementy składowe. I tam, i tu dojdzie do spiętrzenia sytuacji, które uczynią szamotaninę ich bohaterów nieodwracalną i coraz bardziej pozbawioną sensu. Można jednak odnieść nieśmiałe wrażenie, że dla Benjamina Carona mnożenie demonstracyjnie „filmowych” przygód nie będzie stanowić autonomicznego celu, pod który trzeba podporządkować całą resztę. Desperacka pogoń, która przerasta siły tych, co się na nią zdecydowali, powinna ustąpić miejsca wartościom zgoła przeciwstawnym. Choć z motyką na słońce zawsze można się porywać na ekranie głodnym widowiskowych fajerwerków.

„Potrzebuję, by coś mi w życiu wyszło” – rzuca pogrążona w gonitwie chaotycznych myśli Lynette. Ciąg skojarzeń na razie nie wiedzie kobiety w dobrym kierunku. Przedtem Lynette działała legalnie. Teraz barmanka usiłuje zaledwie odzyskać swoje pieniądze. I wtedy, i teraz skutki były podobnie żałosne. „Jesteś jak dno muszli klozetowej, zasysasz wszystko” – skwituje bezowocne starania córki mama, która beztrosko wydała brakujące dolary. Może faktycznie w życiu nie należy się za bardzo spinać, ale egzystować siłą luzackiej fantasmagorii… W ciasnym domu da się kochać bliźnich jednakowo bezinteresownie.