„Musimy im powiedzieć” – zdobywa się na odwagę Joan. Larry nie podważa decyzji sędziwej żony. Przyjęcie powinno być radosną okazją do rodzinnych rozmów. Niezgrabie zmącić je wiadomością o nieuleczalnej chorobie babci. Ona sama jednak nalega, by sielską atmosferę przerwać szczerym wyznaniem. Larry jest równolatkiem swojej żony. „To on był twoim pierwszym mężem?” - spyta córka Joan, pokazując archiwalną fotografię Luka. Przejęty wspomnieniem pierwszego partnera Larry zadławi się preclem. Lekarz od dawana zalecał mężczyźnie unikania słodkości. Diagnoza była trafna. Larry wyzionął ducha w kulminacyjnym punkcie przyjęcia, obudził się zaś na „tamtym” świecie. Tu osobista asystentka zaleci wykonanie stosownych kroków, które zdopingują przybysza do podjęcia wyboru własnej przyszłości. Koordynatorzy życia pozagrobowego krzątają się wokół falami napływających z ziemskiego padołu tamtejszych mieszkańców. Larry wyda się zaskoczony nową konfiguracją swoich losów. Niebawem jednak zjawi się tu także Joan. Wszak poważnie chorowała. I tak absurdalne okoliczności zaczną się komplikować jeszcze bardziej, gdy w nowym miejscu świeżo przysłani małżonkowie natkną się na Luka, który bywalcem tego miejsca jest od ponad siedemdziesięciu lat.

Joan pożegnała Luka, gdy ten wybierał się na front wojny koreańskiej. Tam mężczyzna stracił młode życie. Zrozpaczona Joan nie mogła sobie wówczas poradzić z samotnością. Po jakimś czasie jednak kobieta poślubiła Larry’ego. Z nim Joan dochowała się dzieci, a potem wnuków. Wyidealizowana pamięć Luka towarzyszyła szczęśliwej mężatce jednak przez długie lata. Teraz nadarzyła się niespotykana szansa zweryfikowania swoich wyobrażeń o micie utraconego małżonka oraz o nim samym. Skonfrontowani mężczyźni reagują na siebie alergicznie. Szybko pojawia się symptom rywalizacji. Joan otrzyma swoistą rekompensatę za nie do końca zdyskontowany związek z Lukiem. On sam także dostąpił perspektywy dającej możliwość innego spojrzenia na odległe w czasie małżeństwo. „Pan idealny”, jak kpiąco wyraża się o konkurencie Larry, miewa jednak także kłopotliwe skazy na swoim gładkim wizerunku. Czy należy zakwestionować cały swój dorobek doświadczeń i spędzić resztę życia w towarzystwie kogoś de facto niepoznanego, czy lepiej pozostać przy boku osoby sprawdzonej i wiernej? Ten dylemat będzie towarzyszył Joan przez czas kwarantanny pozaziemskiej.

Eternity. Wybieram Ciebie ma wszelkie cechy komedii subtelnej, przemyślanej, opartej na „cienkim”, nienachalnym humorze. Produkcja w reżyserii David Freyne wyróżnia się wartkim tokiem narracyjnym, który sprawnie balansuje pomiędzy dobrym tonem komedii absurdalnej, ale jednak poprawnej obyczajowo, a widowiskiem naruszającym owo niepisane tabu towarzyskie w imię sforsowania eksperymentalnych przestrzeni nieodkrytej jeszcze satyry. Z tych prób David Freyne wyszedł „z tarczą”. Jego film ma niniejszym szansę przywrócić gatunkowi komediowemu wyrafinowane, ongiś zwyczajne wszak dystynkcje estetyczne, obecnie coraz bardziej zaniechane, omijane i źle postrzegane.

„Trudno przepraszać za wspomnienia” – zgodzą się bohaterowie tych pełnych pure nonsensu przetasowań. Joan powinna zdobyć się na odwagę i sprawdzić, czy jej wybory życiowe były ongiś optymalne. Niegdysiejsza bibliotekarka przeczytała zapewne wiele książek, jakie polecała swoim klientom. Ta zasadnicza jednak nie została odkryta, ani nawet napisana za życia kobiety. Termin zwrotu lektury jednak jeszcze nie upłynął.

